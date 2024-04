Crece la inquietud en el PSOE de las Islas, que cierra filas con su líder

La posibilidad de que Pedro Sánchez renuncie como presidente del Gobierno ha cogido por sorpresa a los socialistas canarios, que no esperaban este tipo de reacción de su líder. Nada más conocerse la carta abierta de Sánchez a la ciudadanía la orden desde Ferraz y desde la dirección del partido en las Islas fue la de cerrar filas y respaldar sin fisuras al secretario general y jefe del Ejecutivo frente a los ataques de la oposición a su familia, especialmente a su mujer.

Sin embargo, se ha instalado la incertidumbre y la inquietud entre militantes y dirigentes canarios ante lo que pueda decidir el presidente el lunes, ya que existe el temor a que un paso en falso eche por tierra la legislatura y se abra el escenario de unas elecciones anticipadas o una moción de confianza.

Una nueva convocatoria electoral supondría un enorme riesgo para el PSOE porque la situación es peor que la del año pasado ya que, entre otras cuestiones, no estaba en el candelero el caso Koldo, que también afecta al ministro y líder socialista canario, Ángel Víctor Torres.

Existe una opinión mayoritaria de que la decisión de Sánchez aboca a una moción de confianza, de la que también desconfían sectores del socialismo canario debido a las exigencias que puedan poner sobre la mesa los independentistas catalanes, que están en plena campaña ante las elecciones de Cataluña del 12 de mayo.

«La carta no es postureo sino una reacción humana ante una presión de bulos y falsedades» Ángel Víctor Torres — Ministro de P. Territorial

Hay dirigentes y militantes que advierten que Sánchez no ha escrito cuatro folios y los ha publicado en sus redes sociales para nada. «El PP y Vox no van a parar, después de la denuncia de Manos Limpias vendrán más cosas contra su familia, no se van a detener. Su mujer es la única persona que le puede hacer cambiar para que no siga o, al contrario, que continúe», añaden fuentes socialistas. Por eso no se descarta que Sánchez finalmente dé un paso a un lado si no quiere verse sometido a los ataques de la oposición a su entorno personal y familiar, aunque sí se mantendría como secretario general del PSOE.

«Es inaceptable y la gota que ha colmado el vaso, se están traspasando todos los límites» Nira Fierro — S. Organización del PSOE

Así las cosas, el ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, mostró ayer su apoyo a Sánchez en su proceso de reflexión sobre su futuro al frente del Ejecutivo, y al mismo tiempo ha negado que su carta sea un «postureo» sino fruto de una «tremenda presión absolutamente injusta». En declaraciones a los periodistas tras visitar la fosa de El Pino del Consuelo (Fuencaliente) dijo que la decisión del presidente es absolutamente «personal» y le «sale de las entrañas», hasta el punto de que se enteró en la tarde del miércoles una vez aterrizado en las islas. Aseguró que «no es nada preparado ni se quiere victimizar», como apuntó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sino una «reacción humana» de alguien que le expone la situación en una carta a todos los españoles para que «entiendan» el «camino» de la democracia que se quiere en este país.

«Gobierno legítimo»

El ministro reivindicó que en España «hay un gobierno legítimo, con una mayoría en el Congreso, que soporta permanentemente por parte de la oposición, del Partido Popular y de la ultraderecha, ataques personales, ataques que nada tienen que ver con el interés de los ciudadanos, buscando cuestiones que están muy alejadas del sentir de la gente», que lo que quiere es que se hable de las «cosas relevantes» y no de «denuncias con bulos lamentables». Ha dicho también que el Gobierno de España «va a seguir trabajando» en estos días hasta que el próximo lunes el presidente comunique su decisión, que será «personal».

«Esta decisión genera una inestabilidad que no es buena para el interés general» Fernando Clavijo — Presidente del Gobierno

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE isleño, Nira Fierro, criticó que «se están pasando determinados límites, con un aumento de los niveles de crispación que son inaceptables y la gota que ha colmado el vaso es esa denuncia llena de bulos y falsedades por un pseudosindicato ultraderechista para acabar con el presidente atacando a su entorno, es totalmente deleznable». En su opinión la carta de Sánchez no es solo una reflexión personal sino también debería servir como reflexión para la política en general.

Fierro considera que esta denuncia es un lawfare en toda regla porque está sustentada en informaciones falsas y opiniones y por eso exigió al PP que «haga una llamada de atención a su espectro ideológico tanto mediático, como político y judicial».

«Espero que no sea una medida táctica porque eso haría más daño a la democracia» Antonio Morales — Presidente del Cabildo

Por su parte, el PSOE de Tenerife también mostró su apoyo «incondicional» a Pedro Sánchez en un momento «difícil» para él y su familia, una situación que es «el colofón a unos años en los que la derecha mediática, política y social ha traspasado todas las líneas rojas que permiten una convivencia pacífica entre españoles y españolas, un ataque inédito en la historia reciente de nuestra democracia».

Por otro lado, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha trasladado «toda la comprensión» ante la situación que denuncia el presidente Pedro Sánchez, aunque espera que no sea una decisión «táctica», porque «eso haría más daño a la democracia».

