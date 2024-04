La propuesta de Clavijo de subir el IGIC a las pernoctaciones desconcierta al PP

En los cuarteles del PP, principal socio en el Gobierno del presidente Fernando Clavijo, reina el desconcierto. En la Vicepresidencia del Ejecutivo que dirige Manuel Domínguez, la Consejería de Hacienda, que pilota Matilde Asián, o la de Turismo, a cuyo frente está Jéssica de León, se desconocen los pormenores de la propuesta lanzada hasta dos veces esta semana por el presidente sobre incrementar el IGIC a las pernoctaciones en hoteles y establecimientos turísticos como fórmula alternativa a la ecotasa que pide la oposición y rechazan las patronales y los socios conservadores de Coalición Canaria.

No ha habido diálogo ni comunicación previa y desde el PP se apunta que solo conocen que esa propuesta, que partió del presidente del Círculo de Empresarios de Las Palmas de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, fue repetida posteriormente por el presidente Clavijo en una emisora de radio y, tras la manifestación del 20A, minutos antes del inicio de la sesión plenaria de control al Gobierno celebrada esta semana en el Parlamento. La misma sesión plenaria en la que el vicepresidente y líder del PP fue bastante claro sobre su postura en materia impositiva turística: "no somos partidarios de cobrar un impuesto por dormir en un hotel, una caravana o una vivienda habitacional". Lo dijo Domínguez refiriéndose a la tasa turística que proponen el PSOE y NC-Bc, pero es aplicable también a la posibilidad de incrementar el IGIC, aunque sea unas décimas, pues esa posibilidad es contraria al ideario del PP de no incrementar impuestos.

La intervención de Domínguez fue posterior a la del presidente en una entrevista concedida a Canarias Radio durante la cual explicó un poco más sus intenciones respecto a lo que dijo sobre esta medida de subir el IGIC a las pernoctaciones hoteleras como alternativa "más eficiente" que la tasa turística: "¿qué ventaja tiene el IGIC? Pues que el 42 % de todo lo que se recauda se lo queda la comunidad autónoma; el 35 %, los cabildos y el 23 %, los ayuntamientos. Así que mejoraría la recaudación de las tres administraciones canarias mientras que la tasa turística no es tan eficiente ni tiene esa repercusión en la vida de los ciudadanos".

Las alternativas presidenciales a la ecotasa se debatirán en la Conferencia de Presidentes de Cabildos del 30 de abril

Por lo tanto, hasta ahora solo existe un planteamiento inconcreto que partió de Manrique de Lara al sugerir "recargar el IGIC con algunas décimas", sin especificar cuántas, y al que se sumó el presidente Clavijo como "otra vía" alternativa a la necesidad de redistribuir la riqueza generada por el sector turístico entre todos los canarios, incluyendo la subida de los sueldos.

Tampoco el resto de las grandes patronales se han pronunciado sobre esta posibilidad, aunque sus duras críticas a implantar una ecotasa no se concilian con el posible apoyo a subir el IGIC a las pernoctaciones.

Una medida que, además, va en sentido contrario a la petición que han hecho los ayuntamientos de Arona, Adeje y San Bartolomé de Tirajana (que forman parte de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa) de contar con un IGIC reducido del 1% para las compras a las que tienen que hacer frente.

Además, y si se tiene en cuenta los datos oficiales sobre la llegada de turistas a Canarias el pasado año, un 47,8% de los visitantes vienen con el paquete completo pagado en origen, por lo que no abonarían esa subida del IGIC porque ya habrían desembolsado lo gastos de pernoctación en sus respectivos países.

Estas y otras incógnitas sobre la propuesta presidencial no han sido explicadas ni debatidas con sus socios del PP. Desde el núcleo más próximo al vicepresidente Domínguez se insiste en que ni el vicepresidente ni el resto de cargos gubernamentales del PP conocen el alcance de la iniciativa aventada oficiosamente por Clavijo: "no sabemos nada de esa propuesta. Cuando la proponga, veremos".

Múltiples posibilidades

Tampoco en Presidencia son mucho más explícitos: "es una de las múltiples posibilidades que se barajan y, como tal, se ha comentado, pero no hay nada más que aportar por el momento". Una inconcreción que se extiende al propio partido nacionalista que lidera Clavijo: "el 30 de abril, durante la Conferencia de Presidentes será cuando el presidente exponga todas sus ideas y será el momento de pronunciarse sobre ellas".

Lo cierto es que el propio Clavijo ya abrió hace dos semanas la puerta a que implantar una ecotasa fuese uno de los puntos a debatir en el cónclave cabildicio.

El 47,8% de los turistas vienen con el paquete completo ya pagado y no abonaría la subida del IGIC

El pasado 10 de abril, el presidente aseguró en sede parlamentaria que "se hablará de la tasa turística en la Conferencia y en los grupos de trabajo y veremos qué es más efectivo y menos efectivo, no estamos cerrados a nada porque el propósito común es rebajar la presión sobre el territorio y mejorar la calidad en el empleo y las remuneraciones de los trabajadores".

Toda esta inconcreción alimenta las críticas de los dos partidos de izquierda en el arco parlamentario, PSOE y NC-Bc, para quienes Clavijo "está desnortado y superado por los acontecimientos" derivados de la respuesta ciudadana a la manifestación del 20A.

"Improvisa continuamente para dejar pasar el tiempo y quedar bien con declaraciones de cara a la galería pero sin un compromiso real detrás", mantiene el portavoz socialista, Sebastián Franquis. "Es un capítulo más de la descoordinación, la improvisación y las ocurrencias en las que se ha sumergido el presidente en los últimos 15 días", remachó el portavoz de los canaristas, Luis Campos.

