1,8 millones de canarios, llamados a votar por el futuro de Europa

La maquinaria electoral está en marcha. Queda menos de un mes para que las papeletas, las urnas y las dudas invadan los colegios electorales de las Islas. El próximo 9 de junio, 1.800.427 canarios están llamados a votar para renovar el Parlamento Europeo, en concreto, decidirán qué candidatos serán los 61 españoles que representen al país en la Cámara comunitaria durante los próximos cinco años. De los censados, 1.630.364 isleños residen en España y 170.063, lo hacen en el extranjero, desde donde podrán ejercer su derecho al voto.

¿Quién puede votar?

En estas elecciones pueden participar los electores españoles residentes en España, los españoles residentes en el extranjero y los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España que hayan manifestado su intención de votar. En el caso del Archipiélago, dentro del último grupo, hay 38.414 europeos inscritos en el censo. Canarias es la quinta comunidad española con más electores extranjeros. La mayoría, 16.343, son italianos. Por otro lado, el 85% de los residentes canarios que votan desde el extranjero lo hacen desde América. Este año hay, además, 18.694 nuevos electores respecto al 26 de mayo de 2019, fecha en la que se celebraron las últimas elecciones al Parlamento Europeo.

¿Quién se presenta?

En España se presentan 39 candidaturas. Algunas las conforman partidos políticos tradicionales como el PSOE o el PP y en otros casos las formaciones se presentan en coalición con otras agrupaciones para intentar lograr más apoyo. Para los comicios de junio doce coaliciones se han acreditado adecuadamente. Los partidos de ámbito regional utilizan esta técnica ya que la circunscripción es única y las listas de los partidos son las mismas en todo el territorio nacional. Por lo que al votar no se puede cambiar el orden de preferencia de candidatos.

¿Hay canarios en las listas?

Hay 32 isleños en las listas, pero no todos parten con las mismas posibilidades de entrar en la Eurocámara. Las listas únicas provocan que el orden en el que están posicionados dentro de la candidatura sea determinante. El candidato del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, en el puesto 13 y el del PP, Gabriel Mato Adrover, en el 11, son los canarios que previsiblemente repitan en el Parlamento Europeo. Pero no son los únicos canarios. En la lista que comparte CC con el PNV en la Coalición por una Europa Solidaria (Ceus), Carlos Alonso (CC) va de número dos. Y en la unión de Nueva Canarias y Sumar, la canarista Lorena López ocupa el decimonoveno puesto. También hay canarios en la candidatura de Podemos y en la de Vox, aunque ocupando puestos que, a priori, no tienen posibilidades.

¿Por qué España elige 61 eurodiputados?

El número de eurodiputados se adjudica a los 28 estados miembros según su población. En España se elegirán 61 eurodiputados, dos más que en las elecciones celebradas en 2019. En total se escogerán 720 diputados, 15 más que en las elecciones de hace cinco años, que representarán a casi 450 millones de personas de los 27 países miembros de la Unión Europea.

¿Cómo se vota?

Los residentes canarios y los ciudadanos de la UE que residan en las Islas pueden votar en la mesa electoral o solicitar el voto por correo por internet o en cualquier oficina de Correos. Además, los isleños que se encuentran temporalmente en el extranjero pueden votar desde su país de residencia temporal, solicitándolo en los consulados. A los que residen en el extranjero se les envía de oficio la documentación para el voto, sin necesidad de solicitud previa y pueden votar por correo o depositar su voto en urna en los lugares habilitados para ello. En esta ocasión las elecciones al Parlamento Europeo no coinciden con ninguna otra votación, por lo que en los colegios electorales solo habrá una urna y los votantes tendrán que seleccionar una de las listas e introducirla en el sobre sin seleccionar ni marcar a ninguno de los candidatos.

¿Todos los países votan al mismo tiempo?

No todos los países votan el mismo día. Este año las elecciones se desarrollan entre el 6 y el 9 de junio. No obstante, los resultados no se pueden publicar hasta después del cierre de todos los colegios electorales de Europa. Estos comicios se caracterizan por contar con una alta tasa de abstención en la mayoría de los Estados, donde más de la mitad de la población no vota a sus representantes comunitarios. A la hora de votar, los países de la Unión tienen normas comunes como el sufragio universal directo, regla de proporcionalidad, igualdad entre hombres y mujeres, voto secreto y mandato de cinco años renovable. Bajo esa base, cada estado se rige por sus propias leyes y costumbres electorales.

¿Cómo se organiza el Parlamento Europeo?

En el Parlamento Europeo los eurodiputados no se agrupan por nacionalidades, lo hacen por afinidades políticas. Cada grupo deber estar formado por diputados elegidos en al menos un cuarto de los estados miembros y contar con un mínimo de 25 diputados. Los parlamentarios, además, eligen a uno de los miembros del Parlamento como presidente por un período de dos años y medio renovable. Este cargo representa al Parlamento ante las demás instituciones de la UE y de cara al exterior y supervisa los debates de los plenos. Los eurodiputados eligen también a 14 vicepresidentes.

¿Qué funciones tiene?

La función principal es legislar. Se encargar de aprobar la legislación de la Unión Europea, junto con el Consejo de la UE. Además, establece, también junto con el Consejo, el presupuesto anual de la Unión y aprueba del marco financiero a largo plazo. Realiza otras funciones, como la de decidir sobre las ampliaciones de la Unión Europea y sobre determinados acuerdos internacionales.