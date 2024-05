Medalla de Oro de Canarias por luchar contra la violencia infantil

Los menores que sufren algún tipo de violencia tienen un espacio seguro donde se les escucha y se sienten cómodos para contar lo que les ha ocurrido. Es un juzgado sin togas, abogados ni intensivos interrogatorios en el que se vela por el bienestar de las víctimas, que solo declaran cuando están calmadas y siempre bajo vigilancia profesional. Lleva tres años en funcionamiento en Las Palmas de Gran Canaria bajo el nombre de Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia y su labor ha sido reconocida este año con una Medalla de Oro del Gobierno de Canarias.

Nació el 1 de octubre de 2021 como un proyecto piloto de 24 meses, pero sus buenos resultados han llevado a ampliar la iniciativa y a plantear su exportación a otras Islas, comunidades autónomas e incluso a otros países, que miran de cerca su evolución. «Las Palmas de Gran Canaria es la vanguardia a nivel europeo y mundial en el abordaje de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Tenemos un modelo que, evaluado científicamente, ha demostrado que funciona y ahora hay que expandirlo y lograr implantarlo en toda Canarias», subraya Tomás Martín Rodríguez, magistrado titular del Juzgado.

El foco está puesto en Tenerife, donde el juez señala a San Cristóbal de La Laguna para arrancar la expansión, aunque no haya de momento un espacio separado, con «la especialización de todos los juzgados aplicando el método de trabajo», mientras que Santa Cruz continua en tránsito hacia un nuevo Palacio de Justicia. Arrecife cuenta con el compromiso del decano, que según Martín «siempre ha apoyado» la iniciativa y «ha traspasado muchísimas cuestiones que se han hecho aquí». Otros lugares en los que se plantea crear estos juzgados son San Bartolomé de Tirajana, Arona y La Palma.

El reconocimiento regional se extiende a un comprometido equipo que lleva una década trabajando para revertir la imagen de los juzgados como un medio hostil para los menores. Forman un engranaje que se extiende al ámbito sanitario, con un protocolo vanguardista en la primera atención a los menores, al Instituto de Medicina Legal, con la única unidad de valoración forense integral dirigida a la infancia y a la adolescencia, a los servicios sociales municipales y a las fuerzas policiales, con una unidad especializada dentro de la Policía Canaria.

«El trabajo que se ha hecho en el ámbito educativo ha permitido que la detección precoz en colegios e institutos de Las Palmas de Gran Canaria respecto a la violencia haya subido en un volumen manifiesto que nos permite que situaciones que antes no se veían, no se detectaban, ahora se comuniquen de forma inmediata al Juzgado. Ello sumado a un montón de entidades anónimas que, sin ningún interés, se han mostrado dispuestas a colaborar para dar un trato a la víctima no solo antes y durante la comparecencia del juzgado, sino también después», explicó Martín.

En este sentido, Martín considera que el Colegio de Abogados de Las Palmas es «ejemplar» en España a la hora de designar al letrado a la víctima menor de edad. «Me llena de orgullo haber acertado en que constituir un juzgado especializado podía ser el motor que pusiera en marcha a todo un conjunto de instituciones que están dando los resultados que están dando. En Las Palmas de Gran Canaria estamos consiguiendo atacar la cifra oculta, lo que no se denunciaba», destacó.

Los padres van antes que los menores al Juzgado, lo visitan y esto les permite transmitir una sensación de sosiego a sus hijos antes de que acudan a declarar. Las víctimas leen un cuento que les explica lo que va a ocurrir y, cuando llegan, una unidad de la Policía Local se ocupa de acompañarles hasta la sala sin pasar por el control de seguridad ni identificarse. En la sala Gesell dan un relato libre en el que explican todo lo que recuerdan, sin preguntas, y la grabación de ese testimonio va a juicio sin que tenga que volver a declarar, de forma que se evita una revictimización.

Atención a las familias

La labor del Juzgado no se limita a los niños y adolescentes, sino que valora también las circunstancias en las que se encuentran sus parientes, que muchas veces forman parte del procedimiento judicial, porque «el daño a los familiares es incluso mayor que el que sufre la víctima, que por su edad ha activado todos sus mecanismos de resiliencia y está ya en la situación de luchar y de salir adelante. Pero a muchos adultos los vemos llegar aquí en un estado muy, muy malo», apunta Martín.

El proyecto ha tramitado alrededor de 1.000 asuntos; los que se presentan con más frecuencia son los casos de maltrato y violencia sexual intrafamiliar. «Tenemos que agotar la instrucción, sacar los historiales clínicos, declaraciones de vecinos, recopilar todo lo que podamos obtener del testimonio de la víctima para reforzarlo, porque el efecto que crea el abuso sexual intrafamiliar es realmente traumático. Es probablemente el delito que crea un trauma más complejo en la víctima», señaló el coordinador.

Las cifras reflejan un incremento de este tipo de delitos, pero el magistrado aclara que es porque el Juzgado «está sacando a la luz los que estaban ocultos», algo que se evidenció cuando empezó a funcionar la iniciativa y se hizo patente «un incremento del volumen de asuntos» que se desmarca de otras comunidades autónomas.

«No puede ser que de repente todos los agresores sexuales de España se hayan mudado a la capital grancanaria en los últimos tres años. Nuestra cifra se ha disparado y en otros lugares permanece estática porque el ámbito educativo está detectando precozmente, porque el ámbito sanitario está poniendo la voz de alarma desde que detectan cualquier indicio de violencia, porque el trabajo de fuerzas y cuerpos de seguridad se ha incrementado y porque contamos con una unidad de valoración forense integral que recopila pruebas, trabaja con el ADN de una forma muy distinta y mucho más segura que la anterior», concluye Martín.

Suscríbete para seguir leyendo