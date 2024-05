Los resultados en Cataluña mantienen en vilo la legislatura y la agenda canaria

Los resultados de las elecciones en Cataluña este domingo no han supuesto ninguna clarificación del futuro de la legislatura en el conjunto del Estado y mantienen, por tanto, en vilo tanto la estabilidad del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, como la agenda canaria pactada por CC y el PSOE en el Congreso y sobre la que el Gobierno de Canarias está negociando con el Estado aspectos sustanciales para que se concreten ya en los próximos meses. La victoria de los socialistas y de Salvador Illa en la comunidad catalana y la posición en la que han quedado los partidos independentistas de ese territorio, Junts y ERC, que sostienen en el Congreso a Sánchez, deja un panorama de incertidumbre tanto respecto a la posibilidad de conformar un gobierno estable en la Generalitat, como respecto a las derivadas en la política nacional de esta jornada electoral.

La primera lectura del Gobierno canario sobre los resultados del 12-M catalán y sus efectos en el futuro de la legislatura y sus consecuencias sobre los intereses canarios es de cautela, si bien el presidente, Fernando Clavijo, volvía a hacer hincapié en la “preocupación” de que la política catalana siga paralizando al Gobierno de Sánchez y la agenda legislativa en el Congreso, con todo lo que ello pueda suponer para el cumplimiento de los compromisos con el Archipiélago. “España no puede vivir pendiente de Cataluña. No tenemos presupuestos y eso perjudica a Canarias porque Cataluña no tuvo presupuestos, no tenemos agenda legislativa estatal porque Cataluña estaba en proceso electoral, ahora vienen las europeas, luego los posibles acuerdos en Cataluña, se nos puede ir el año 2024 y los asuntos importantes se tienen que resolver. No podemos parar un país por unas elecciones autonómicas”, sostiene Clavijo.

Fernando Clavijo: "España no puede vivir pendiente de Cataluña"

A pesar de todo, el mandatario regional confía en que tras la jornada del domingo, y en su caso de lo que puedan deparar las elecciones europeas, se pueda abrir el tiempo “de los grandes acuerdos”, que “Cataluña tenga un gobierno cuanto antes”, y que, en definitiva, “el Gobierno de España saque adelante unos presupuestos de 2025 y afronte la gestión del resto de los asuntos del país”.

Repetición electoral

En la misma onda, pero con un tono más optimista, se pronunció el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello: “Esperamos que se vayan despejando las dudas y las incertidumbres y que nos permitan avanzar y seguir trabajando en lo que entendemos vital”, afirmó tras el Consejo de Gobierno de este lunes. Considera que una repetición electoral en Cataluña no haría más que “ayudar a generar más incertidumbre a un contexto político estatal que ya está siendo complicado para poder fijar la atención”, resaltando que confiaba en que un “supuesto bloqueo no afecte a los asuntos de la agenda canaria”. En realidad Cabello expresa la posición de la parte nacionalista del pacto regional porque lo señalado no coincide con las premisas del PP, cuya dirección estatal no avala ninguna de las fórmulas de gobierno factibles en Cataluña, y reclama elecciones anticipadas en todo el país.

Las inminentes elecciones europeas constituyen un aspecto clave de lo que pueda pasar a partir de ahora, porque, según reconocen en el Ejecutivo canario y en la mayoría de los partidos políticos, la negociación de un gobierno en Cataluña y, por tanto, su repercusión en el mantenimiento de los apoyos de Junts y ERC a Sánchez en el Congreso, no se despejará hasta después del 9-J.

“Puede pasar de todo en cualquier momento una vez que concluya este ciclo electoral. Se puede generar una crisis a la menor oportunidad”, resume por ejemplo la diputada nacional de CC, Cristina Valido, la encargada de expresar la posición de su partido en el Congreso en relación con los acuerdos con el PSOE sobre la agenda canaria, y sobre el grado de apoyo de los nacionalistas canarios al Gobierno de Sánchez. Según ella, a fecha de hoy todavía no se puede sacar ninguna conclusión sobre la repercusión de las elecciones catalanas en la política estatal porque todo dependerá de factores aún por despejar: desde el tipo de gobierno que se pueda formar, la posición en que quedan los partidos independentistas que apoyan a Sánchez, o la posibilidad de que haya repetición electoral. Las variables orgánicas internas de Junts y ERC van a ser determinantes una vez constatada la dimisión de Pere Aragonés en las filas republicanas, y por la posible marcha también de Carles Puigdemont en las postconvergentes si, como es de esperar, no logra la investidura a la que ha anunciado que aspirará.

9-J y presupuestos

“En cualquier momento puede darse la situación de que el Gobierno no cuente con los apoyos en el Congreso que necesita para cualquier ley o medida relevante. El Gobierno sigue dependiendo del apoyo de unos partidos catalanes que no aclaran cómo afectará su posición en Madrid en función de la política catalana”, señala la diputada tinerfeña. Cree que, así como los partidos vascos, PNV y Bildu, perecen haber garantizado su apoyo a Sánchez “porque necesitan del PSOE en su territorio”, en el caso de ERC y Junts habrá que esperar “a ver qué pasa con el gobierno catalán” y con las crisis en los partidos independentistas. En todo caso, es muy clara en una conclusión general: “Nunca hay tranquilidad porque los números en el Congreso son los que son y en cualquier momento un grupo de diputados se puede desmarcar del Gobierno por motivos que ahora ni se le está pasando por la cabeza, pero puede hacer caer la legislatura”, escenario en el que coloca no solo a los socios catalanes de Sánchez, sino incluso a Podemos, o a la propia CC, cuyo voto puede ser determinante en muchas votaciones en este contexto.

Pese al riesgo de que el bloqueo en Cataluña afecte a la gobernabilidad en España, Valido no ve por ahora un riesgo de convocatoria electoral de ámbito estatal, que en todo caso dependería primero del resultado de las elecciones europeas, que según la diputada se presentarán en España “como un plebiscito entre Feijóo y Sánchez”, y de si el Gobierno central consigue aprobar unos nuevos presupuestos para 2025. Este es el objetivo a medio plazo que tanto CC como la parte nacionalista del Ejecutivo regional se plantea como prueba definitiva de que haya legislatura. También sobre el balance de cumplimiento de los compromisos de Sánchez con las Islas. Obviamente, el líder socialista decidirá si presenta nuevas cuentas públicas después del verano, tras la prórroga de las de 2023, en función de lo finalmente decidan Junts y ERC respecto a su posición en el Congreso.

Entre tanto, CC busca aislar todo lo que pueda sus relaciones con el Estado de los contextos político. “Estamos trabajando con el PSOE y con el Ministerio de Hacienda sobre cómo se van a cumplir aspectos importantes de la agenda pese a que no haya presupuestos y nos van a presentar un informe al respecto”, resume la diputada nacionalista. “Buscamos sacar adelante todo lo que se pueda y en todo lo que se puedan habilitar fórmulas diferentes a la ley de presupuestos. Cuando tengamos esas respuestas claras podremos hacer un balance sobre las medidas que ya se han avanzado o aquellas en las que se van a cumplir a corto plazo”, explica Valido en referencia a los contactos mantenidos por Clavijo con el equipo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado viernes.

Torres: “Aval a la apuesta por la convivencia” Una de las lecturas que se están imponiendo como consecuencia de los resultados electorales en Cataluña es que los catalanes han avalado claramente la apuesta de Pedro Sánchez por las políticas de concordia en esa comunidad autónoma para pasar pasar página del ‘procés’ y abrir allí una nueva etapa política. El triunfo socialista y el debilitamiento del independentismo serían, según esa visión, una consecuencia, entre otras razones, de la ley de amnistía que Sánchez negoció con Junts y ERC, y que tanto coste está produciendo a los socialistas en la mayoría de territorios. Es uno de los factores que ha destacado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que en un comentario en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) felicita Illa y señala que su “amplia victoria avala las políticas que sigue el PSOE y el Gobierno de España por la convivencia en Cataluña”. “Claro triunfo socialista mientras el independentismo deja de ser la opción mayoritaria”, añade. En este sentido, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera que se trata en todo caso de un apoyo a la amnistía en Cataluña no transferible al resto del país. “No podemos hacer una valoración sobre el peso de la amnistía porque han sido elecciones solo en Cataluña, no en toda España”, argumentó.

