Canarias negocia un convenio con el Estado para la “financiación estable” de los trenes

Los gobiernos de Canarias y los cabildos de Gran Canaria y de Tenerife negocian ya con el Ejecutivo central la fórmula para una “financiación estable” por parte del Estado de sendos proyectos ferroviarios en las dos islas capitalinas, y barajan como una de las posibles opciones un convenio bilateral similar al que está en vigor para las carreteras del Archipiélago. Todas las partes están de acuerdo, en todo caso, en la necesidad de armar algún tipo de “herramienta legal” para que los proyectos sean reconocidos como de “interés general” y accedan a recursos estatales de manera programada en el tiempo y no depender de coyunturas políticas para que sean incluidos en los sucesivos presupuestos generales del Estado.

Esta es la principal conclusión a la que llegaron este jueves los representantes de las cuatro administraciones involucradas en la negociación tras la primera reunión técnica creada al afecto, después de un primer encuentro político el pasado 6 de marzo por parte del consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; el ministro de Transportes, Óscar Puente, y los presidentes de los cabildos grancanario y tinerfeño, Antonio Morales y Rosa Dávila, respectivamente. En la reunión de hoy, las partes estuvieron representadas por María Fernández como directora general de Transportes del gobierno regional; el consejero de Movilidad Sostenible del cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa; la consejera de Movilidad de la corporación insular tinerfeña, Eulalia García (Tenerife); y el director general del Sector Ferroviario del Ministerio, Carlos Juárez.

Fernández destacó el hecho de que por primera vez en la historia se lleva a cabo una “mesa técnica” para estudiar el “anclaje legal y financiero” a los dos proyectos ferroviarios de las dos islas más pobladas, que suman una necesidad de inversión de 4.000 millones de euros (1.500 el de Gran Canaria y 2.200 el de Tenerife) y que plantean el enlace de las zonas aeroportuarias de ambas islas con sus respectivas capitales. “Hasta ahora hemos sobrevivido con partidas específicas anuales en los presupuestos estatales para la elaboración de los estudios, pero eso no es suficiente para proyectos de esta envergadura y necesitamos una ficha financiera estable”, resumió Fernández tras la reunión, resaltando que “todas las propuestas que hemos planteado las van a estudiar, van a licitar un estudio socioeconómico del impacto en ambas islas para dar respaldo a la futura herramienta jurídica, bien sea mediante un convenio, un contrato programa u otra modalidad”.

Alternativa anterior

Este acuerdo previo para la búsqueda de una fórmula legal supone, de facto, una diferencia sustancial respecto a lo que el Gobierno canario y los cabildos plantearon en la mencionada reunión con el ministro el 6 de marzo. En aquella ocasión las administraciones isleñas apostaban por incluir los dos proyectos en la red nacional ferroviaria como mejor método de participar en la financiación estatal, es decir, que serían infraestructuras de interés general que asumía el Estado en el ámbito financiero, aunque manteniendo los cabildos la autonomía de gestión de los mismos. Esta fórmula se ha descartado sin embargo porque, según explicó Fernández, “equivaldría a devolver a la casilla de salida dos proyectos que ya están muy maduros en sus aspectos técnicos, y además, las exigencias propias que piden para integrarse en esa red estatal de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) serían imposibles de cumplir”. “Hemos abandonado esa vía y hemos puesto en valor una propia, y que por nuestra condición de región ultraperiférica, podamos tener una red ferroviaria de interés general por su impacto económico y social, y por su incidencia en la movilidad sostenible”.

En todo caso, el objetivo primordial sigue siendo el de la financiación segura, estable y planificada con convenios o contratos programas entre Canarias y el Estado a cuatro o cinco años vista. “Con el convenio en la mano vamos a evitar que todo sea una lucha año a año en los presupuestos estatales”, resaltó la directora general de Transportes del gobierno regional, es decir, poner a salvo la participación financiera del Estado de coyunturas políticas y económicas y, por tanto, independientemente del color político en el Gobierno central, o de las mayorías parlamentarias de las que tengan que depender cada uno de los presupuestos estatales. Además, para afianzar esa “financiación estable” se pretende por parte canaria de fijar algún tipo de anclaje jurídico en cualquiera de las leyes estatales relacionadas con la movilidad sostenible.

“Hemos puesto el énfasis en que ese futuro convenio no sea flor de un día, sino que se ancle a nivel legislativo en la ley de Movilidad Sostenible o cualquier otra a través de una disposición transitoria para que se nos reconozca ese hecho diferencial que ya Europa no reconoce como región ultraperiférica”, explicó en este sentido Teodoro Sosa, quien recordó que la semana pasada el cabildo ya anunció el inicio de las expropiaciones, 16.6 millones que se abonarán con recursos propios de la corporación insular. En el mismo sentido se pronunció la consejera tinerfeña, Eulalia García: “Tenemos que ver cómo anclar jurídicamente que sea una red ferroviaria de interés general apelando a nuestra singularidad como región ultraperiférica, ese instrumento nos puede garantizar esa financiación estable para no estar pendiente anualmente de la ley de presupuestos”.

Plazos cortos

Una de las razones por las que Gran Canaria necesitaba el aval estatal para acceder a un fondo comunitario de 400 millones hace unas semanas era precisamente que su proyecto ferroviario, al igual que ocurre con el de Tenerife, no está reconocido hasta la fecha como integrado en los de interés general del Estado. El Cabildo pidió al Ministerio que lo avalara antes de que se cerrara el plazo para acceder a esa financiación comunitaria y, tras hacerlo, ahora está pendiente de que Bruselas se pronuncie. La fórmula del convenio y el anclaje legal en alguna norma estatal supondría, según explicaron los representantes canarios tras la reunión, un reconocimiento automático como infraestructura avalada por el Estado y, por tanto, con opciones de aspirar a fondos europeos. “Europa sí abre sus fondos a una posible financiación si encontramos esa herramienta de reconocimientos estatal”, explicó Fernández.

En todo caso, el Ministerio de Transportes anunció a los representantes canarios que va a licitar un informe de impacto socioeconómico antes de concretar esa fórmula de reconocimiento de los proyectos y del método de financiación, un paso que, lejos de ser interpretado como dilatorio, fue aplaudido por Fernández, la consejera tinerfeña y el consejero grancanario. “Cada proyecto tiene unas particularidades propias, pero creemos que con este compromiso de hacer un estudio propio sobre el impacto socioeconómico en cada una de las islas ya es un paso adelante para la futura financiación”, afirmó Fernández. Además, aseguró que se están contemplando plazos cortos en todos estos trámites y que “esperamos tener una solución jurídica antes de que podamos hablar ya de una financiación en los presupuestos de 2025”.

