Souleymane Diallo: «La vía para evitar muertes en el Atlántico es solo administrativa»

¿Cuáles son sus propuestas para ordenar los flujos migratorios hacia Europa?

Lo primero que proponemos es una conversación larga y franca entre los Gobiernos. A veces, la información que llega a los jóvenes africanos es completamente errónea. Hay muchísimas inversiones, ayudas y financiación que llegan por parte de los gobiernos y de la Unión Europea, pero los motivos que llevan a migrar van mucho más allá de lo económico. Existen factores sociales y culturales que se ponen sobre la mesa a la hora de tomar la decisión de migrar y salir de tu país de origen.

¿Ve factible que Europa llegue a abrir vías seguras para la inmigración?

La migración por mar es reciente, tiene poco más de 20 años. La vía para evitar muertes en el Atlántico o en el Mediterráneo solo es administrativa. Si no queremos que los jóvenes suban a los cayucos, hay que facilitarles los visados. Creo que si la migración fuera ordenada no habría estos problemas. Además, habría que informar desde los países de origen sobre la realidad de las cosas y dar alternativas para que se puedan mover sin peligro. Si una veintena de jóvenes africanos llega a la isla de El Hierro en cayuco con un visado, serían migrantes regulares. Los cayucos son solo un medio de transporte, lo que hay que reglar es la situación de quienes van dentro, y eso es una cuestión meramente consular y de papeles.

¿El cambio político de Senegal tras las últimas elecciones presidenciales contribuirá a frenar la salida de cayucos?

La política restrictiva de la movilidad de los jóvenes no sirve para frenar la migración. Considero que hay que fomentar la migración circular. Preparar a la gente que quiera venir a Europa a través de programas de formación. De esta forma sabrían qué esperar, lo que tienen que hacer y cuándo tienen que volver.

¿El nuevo Gobierno senegalés plantea políticas concretas para controlar las migraciones?

Hasta ahora no hemos oído al nuevo Gobierno hablar de ninguna política migratoria. Sabemos que el nuevo presidente de Senegal [Diomaye Faye] es muy joven y quiere apoyarse en la juventud de su país para avanzar. No necesita políticas que repriman la migración, porque no es la solución. La realidad es que la juventud africana quiere moverse, quiere descubrir nuevos lugares y quiere intercambiar ideas y conocimientos. Habría que apostar por impulsar algo similar al programa Erasmus de movilidad para jóvenes estudiantes europeos, pero con los estudiantes africanos. Una iniciativa así les permitiría desarrollarse fuera de su país y después retornar con más experiencia.

¿Cómo se habla de la emigración en Senegal?

No es un tema tabú. En casi cada familia senegalesa hay algún migrante, ya sea en Europa o en América. Muchas veces las familias son las que contribuyen para sufragar el viaje.

¿Qué mensaje llega a la juventud africana sobre las migraciones a través de los medios de comunicación?

Las plataformas de las redes sociales deberían tener más control, porque los jóvenes encuentran cosas que no son reales. Les llega mucha información que no es correcta.

¿En Europa se entiende la realidad de África y los motivos que llevan a migrar?

No. Hay un concepto completamente equivocado de las migraciones africanas. Solo se ven los cayucos y las personas que no vienen con buenas intenciones, pero no se ven las verdaderas necesidades que obligan a migrar. Los Estados deben trabajar para que la población europea entiendan que necesitan a la migración para cubrir los puestos de trabajo en algunos sectores como, por ejemplo, la agricultura. La extrema derecha hace campaña contra la inmigración, pero muchos empresarios necesitan esa mano de obra para desarrollar su actividad.

La formación de extrema derecha española apuesta por las deportaciones como solución a la migración...

Están totalmente equivocados. Voy a poner el ejemplo de Italia. El discurso de Giorgia Meloni siempre ha sido en contra de la inmigración pero, a día de hoy, está firmando convenios con los Estados africanos para ver como traer trabajadores que puedan hacerse cargo del campo y trabajar como temporeros. Antes de llegar al poder, decía que no quería inmigrantes y defendía que todos tenían que quedarse en su país. Ahora, desde el Gobierno, ella misma está buscando mano de obra en África. Las migraciones son un tema muy atractivo para hacer política y los partidos políticos se aprovechan de él para hacer campaña.

¿El proyecto migratorio de los senegaleses incluye la idea de regresar al país?

Sí, esto es algo natural. Salen para trabajar. Cuando tienen un poco de dinero y sus papeles en regla, regresan a su tierra. Todos quieren volver a sus orígenes.

Senegal es un país rico en recursos naturales y con una población mayoritariamente joven. ¿Qué impide que avance económicamente?

En algunos momentos, Senegal ha sufrido por el reparto de sus recursos naturales. La corrupción ha impedido que ese reparto sea transparente. Creo que trabajando desde dentro y con un poco de apoyo internacional, el país puede desarrollarse y mejorar las infraestructuras, la atención sanitaria y los servicios sociales. Es una cuestión de organización administrativa.

