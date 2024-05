Raquel Castro: «Los jóvenes tenemos que salir a votar y ser escuchados en Europa»

Va en el número 17 en la confluencia entre el PNV y CC. Si ya el ‘número dos’, el tinerfeño Carlos Alonso, que se sitúa después de la dirigente del PNV, Oihane Agirregoitia, lo tiene difícil, ¿qué expectativas cree que tiene usted de salir elegida?

Sé que el número de votos necesarios es enorme, pero entré en el proyecto de las elecciones europeas más bien por el equipo, por aprender desde dentro y nutriéndome de la experiencia de todos los compañeros, de otros jóvenes que también están en CC.

El PP dice que los votos canarios se desperdician en favor del PNV. ¿Usted que cree?

Es verdad que ha habido otros partidos políticos que han intentado hacer ver que el voto se va al PNV y la realidad no es esa, la realidad es que el PNV ya tiene suficientes votos en el País Vasco y Navarra, y no necesita Canarias, pero Canarias sí se puede aprovechar de esos votos que tiene el PNV. De hecho, en las elecciones del 2019, en las europeas, Coalición Canaria tuvo más votos en esta coalición que el PP. Además, Coalición Canaria ahora está más fuerte que antes. Entonces, sí, creemos que hay esperanza de que salga Carlos Alonso por el trabajo que estamos haciendo, y esperamos que los canarios se den cuenta de que la representación canaria tiene que estar y tienen que votar por nosotros.

¿Qué campaña va a hacer en Gran Canaria?

Soy un apoyo en Gran Canaria para a Carlos Alonso, porque tiene una responsabilidad muy grande de dar voz a los canarios en Europa, con acento canario. El eslogan mismo nuestro lo dice: el poder del acento canario en Europa. Lo que tenemos que hacer ver en Europa son todas las singularidades que tiene Canarias, que sean reconocidas a nivel europeo, porque todas las medidas que se pongan en Europa van a estar afectadas de una manera diferente en Canarias. Yo creo que ese es el mensaje claro. La excepción a la tasa verde o el desarrollo del pacto migratorio, todo va a tener que pasar por hacer ver a Europa que Canarias tiene necesidades específicas.

Por cierto, recientemente Vox lanzó un mensaje antiinmigración en Canarias...

El pacto de Migración y Asilo lleva ocho años haciéndose. Y además se ha propuesto que su aplicación sea en 2026. Pero Canarias no tiene dos años. Es decir, no podemos seguir soportando la presión que soportan las regiones que son frontera, como Canarias, que son las que reciben esos migrantes. También creemos que hay que atacar de raíz el problema. Hay que poner medidas. La Consejería de Bienestar Social, por ejemplo, ha propuesto un protocolo para atender a los menores migrantes y crear un banco de familias europeas.

Una de las batallas que van a dar es el límite a la compra de viviendas por extranjeros. Muchos expertos dicen que es inviable por la libre circulación en la UE. ¿Cree que se puede conseguir?

No considero que haya nada imposible. ¿Por qué? Porque la mayoría de las leyes, las medidas o las normativas que se ponen a nivel europeo se pueden modificar. Y se pueden modificar precisamente por las condiciones de algunas regiones como las que tiene Canarias. Las mismas necesidades que tiene España no las tenemos nosotros, incluso estando dentro del mismo país. ¿Se puede conseguir si se lucha? Sí. Pero considero que hay algunos partidos que se denominan progresistas que son conformistas.

Tasa verde, migración, vivienda... ¿Qué otras medidas proponen?

Reclamamos que el Posei se actualice a los nuevos desafíos. Tú no puedes decir a un agricultor canario, por ejemplo, que tiene que cumplir unas medidas sin darle los fondos, porque lo matas. Matas el negocio, matas el sector y dejas a todo el sector primario canario desamparado. Y también luchamos por todo lo que tenga que ver con sostenibilidad. y con el desarrollo del I+D, que además conozco de primera mano porque estuve trabajando en una empresa tecnológica, una startup dentro de la Zona Especial Canaria (ZEC).

Usted es jefa de prensa de Sanidad. ¿Cómo está en estas lides electorales?

Fue a través de una sesión de escucha y debate que realizó Coalición Canaria para desarrollar el Plan para Gran Canaria. Estudié el grado en diseño en la Universidad de La Laguna y el máster de marketing digital en la Universitat Oberta de Cataluña. Actualmente estoy cursando el doctorado en Economía, Turismo y Gestión en la ULPGC. Llamaron a diferentes empresas y sectores y participé en la mesa de diversificación económica porque trabajaba en una startup canaria de tecnología y videojuegos. Y ahí empecé a participar activamente y me presenté a las pasadas elecciones autonómicas con Pablo Rodríguez [actual consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario].

Desde su perspectiva, ¿qué se debe hacer para atender a los jóvenes?

Sobre todo reforzar la formación, porque al ser también una zona ultraperiférica nos es más difícil para los desplazamientos y el acceso a esa experiencia de poder formarnos en otros países, y eso hay que reforzarlo, sobre todo para los jóvenes de Canarias. Creo que también lo que más nos interesa son las medidas de empleo y de vivienda por supuesto; todo afecta a los ciudadanos, pero a los jóvenes incluso peor, y es muy importante adaptarnos a las necesidades de los sectores actuales de diversificación económica.

¿Se están perdiendo talentos jóvenes?

Sí. Además tengo muchos amigos y conocidos cercanos que han optado por ir a otros países a desarrollarse profesionalmente, aunque todos quieran quedarse aquí. Y tenemos que seguir potenciando a las empresas canarias para emprender y darle apoyo a todos esos jóvenes que realmente quieren crear un negocio aquí y que no se tengan que ir fuera a buscar financiación. Desde Canarias se pueden hacer muchas cosas, incluso a nivel remoto y trabajar internacionalmente. Por eso necesitamos un partido que sea cercano a la realidad de Canarias y CC solo tiene como planteamiento Canarias. No tenemos otros intereses que no sean Canarias. Y creo que CC está apostando por añadir a esas personas jóvenes, y no soy la única que está ahora mismo en el partido.

¿Qué se juega Canarias en Europa?

Yo diría que todo, muchísimo. Canarias se juega eso, tener voz y voto en Europa, básicamente, y que el reconocimiento que tenemos no lo perdamos.

Convenza a los jóvenes de que vayan a votar porque las elecciones europeas quedan como lejos para todos los votantes, diría.

Sí. Hay una tasa de abstención a nivel general, y en los jóvenes más. Creo que es un tema también de desilusión, no solo por lo que sale de la corrupción o lo que pasa en la política nacional de bronca, sino por la situación que viven los jóvenes de desempleo, de vivienda... Por supuesto, los jóvenes tienen que votar, tienen que ser escuchados, y eso creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todos. Los políticos muchas veces no escuchan a los jóvenes y somos el futuro.

