Agamenón, el porquero y la comisión

Los periodistas que ayer esperaban la primera sesión de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la epidemia de covid (hombre oficial) quedaron ligeramente noqueados – es dura la vida del periodista parlamentario cuando asiste al parlamento – al circular el rumor de que la comisión sería secreta y que, por tanto, nadie debería estar por ahí molestando a esas horas de la mañana. Comenzaron a sonar los teléfonos. Al parecer un letrado de la Cámara le había comentado a alguien quien a su vez había trasmitido a algunos diputados que, puesto que la primera sesión de la comisión de investigación consistía, necesariamente, en el nombramiento del presidente, el vicepresidente y el secretario de la misma, nadie podía, hasta ese momento, decidir si los medios de comunicación podían cubrir –con perdón –sus reuniones. Uno supone que hay letrados que valen su peso en oro, pero este no es el caso. Como los plenos, las comisiones son públicas, salvo que los diputados, una vez constituida la comisión, decidan que sea privada o, por utilizar una palabra más precisa –y bastante antiparlamentaria – secreta.

En el capítulo III del reglamento de la Cámara se establece que a las reuniones de la comisión «solo podrán asistir los diputados o diputados miembros de la comisión o quienes los sustituyan». Pero lo que hace ese precepto es excluir a los restantes diputados, no impedir la presencia de los medios de comunicación. Hasta muy pocos minutos antes del comienzo oficial de la sesión no se garantizó a los periodistas y fotógrafos que podrían entrar en la sala, donde esperaban la cita con la Historia diecisiete diputados, el máximo que permite el reglamento, ligeramente tiesos y circunspectos. Los últimos en llegar habían sido los elegidos por CC, encabezados por José Miguel Barragán, que acumula tantos trienios en esto que formó parte, a comienzos de siglo, de la comisión de investigación sobre el proyecto monumental Montaña Tindaya.

El cronista sintió un vahído de nostalgia por esa época, cuando Barragán tenía bigote, consumía puros y, con el pretexto de salir a fumar, nos contaba detalles del desarrollo de la comisión, en voz bajita pero con tranquilidad, como si lo suyo fuera un pecado venial. La comisión sobre Montaña Tindaya era secreta, y a nadie, salvo a media docena de zoquetes como un servidor, le parecía escandaloso que no se permitiría acceder a la prensa a las sesiones con café, pastitas, balandronadas y mentiras. Por supuesto que no sacó nada claro. Para eso, en parte, la declararon secreta. Algo –tal vez – hemos avanzado en los últimos veintitantos años.

La Mesa de Edad la presidían María Esther González, la aguerrida diputada de NC, y Nira Fierro, presidenta del grupo parlamentario socialista y traductora simultánea de su portavoz, Sebastián Franquis. Como comprenderán los lectores todo llega atado y bien atado a este momento y casi no existieron sorpresas. Cada uno de los diputados presentes fue llamado a votar en una vetusta y pesada urna que parecía extraída de una sesión de las Cortes presidida por el Conde de Romanones. Y tras el recuento resultó elegido presidente el diputado de la Agrupación Herreña Independiente – y leal aliado del Gobierno – Raúl Acosta. Según amigos y enemigos a Acosta el corazón le late a unas treinta pulsaciones por minuto y no aumentarían ni aun en el caso de que le cayera encima el túnel de Los Roquillos. Es imposible ponerle nervioso. Un periodista le preguntó después precisamente eso, si estaba nervioso, y el flamante presidente contestó lacónicamente:

-Yo no me pongo nervioso. Soy de El Hierro.

En la votación, sin embargo, se produjo un imprevisto y medio. El medio corrió a cargo, por supuesto, de Vox, representada por Paula Jover. Después de la elección de Acosta la señora Jover, que había votado por sí misma, se dirigió a Esther González y pidió que le aclarase si el reglamento no establece que en la dirección de cada comisión estén representadas las principales fuerzas parlamentarias. Sin duda se refería a que Vox cuenta con cuatro diputados, mientras Acosta solo consigo mismo. González se quedó un poco estupefacta y dijo que, «en todo caso», ese había sido la decisión muy mayoritaria de la comisión. Barragán, maliciosamente, tomó la palabra para agregar que el resto de los responsables de la comisión no había sido elegida aun. La diputada siguió votándose a sí misma en los siguientes escrutinios, igualmente consensuados desde hace días, y en virtud de los cuales el socialista Gustavo Santana fue nombrado vicepresidente y la conservadora Luz Reverón secretaria. Ambos no añadieron una palabra a las de Acosta. Santana, en vaqueros y con unas bambas con muchos kilómetros en las suelas, puso las manos sobre la tripa, como un buda sindical sin tiempo para minucias como afeitarse, y Reverón actuó con la ahormada seriedad de una profesora que prepara oposiciones para el grupo A.

Mientras Acosta aventuraba buen rollito dialéctico en el seno de la comisión, recordaba que sus trabajos pueden extenderse hasta diez meses y sentenciaba que todos estaban ahí para buscarla verdad y dirimir en su caso responsabilidades políticas, sin pretender sustituir a la acción de los tribunales, ya circulaban los primeros asombros por la renuncia de los coalicioneros en la dirección del comité. Pero es muy comprensible. Debe observarse que CC ha mandado pesos pesados: su portavoz parlamentario, su portavoz en asuntos sanitarios y su portavoz más experimentada en derecho administrativo. No es verosímil que renuncien a un papel importante, moviendo las piezas de su interés, pero al mismo tiempo evitarán protagonizar críticas sarracenas y broncas fulminantes, cediendo ese espacio al PP, alguno de cuyos diputados segregaba ayer saliva magmática pensando en comparecencias de ex altos cargos socialistas. Barragán entonará la folía del estadista y Coalición será mala y buena, rigurosa y comprensiva, apodíctica y dialogante, amable y terminante, mientras el PP entra a matar y el PSOE recuerda la máquina del fango, la ultraderecha, España va como un cohete y todos los etcéteras del sanchismo. Centralidad coalicionera también en las comisiones de investigación observando los apetitos caníbales a su derecha y a su izquierda. Una semana tienen desde hoy sus señorías para solicitar comparecencias y demandas documentación, siempre argumentadamente, y lo más probable es que Acosta y sus compañeros se tomen otra semana, como mínimo, en diseñar un plan de trabajo para someterlo a la consideración de los diputados, que lo habrán de votar y aprobar. Lo mejor es tomar asiento. Esto va para largo.

