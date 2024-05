Alonso reprocha la falta de referencias a Canarias en los programas de PSOE y PP

Carlos Alonso, candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones europeas, aseguró que «ni PSOE ni PP nombran ni una sola vez a Canarias» en los programas con los que concurren a las elecciones europeas. A su juicio, demuestra «que a los partidos estatales no les importa nada los problemas de las Islas». Matizó que en el programa de Sumar «solo aparecen dos referencias y, encima, la candidata de Nuevas Canarias (como califica el texto de Yolanda Díaz a NC) está en el puesto 19 de la lista electoral» de dicha formación política.

Acompañado por la secretaria de Organización de CC de Tenerife, Rosa Dávila, y por el portavoz del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias, José Miguel Barragán, el candidato nacionalista recordó que el programa electoral de CC plantea «más de 40 medidas específicas para Canarias y con un candidato que ocupa el segundo puesto en la lista de la coalición CEUS». En este punto, aseguró que «no es el momento de ideologías, es el momento de trabajar por Canarias».

Alonso rescató un axioma de los nacionalistas canarios: «Yo no me debo a una disciplina de partido a nivel nacional, yo me debo a Canarias. Por eso, si votan a Coalición Canaria tengan la seguridad de que pondremos nuestro acento en los problemas reales de nuestra gente y trabajaremos para dar soluciones a escala europea».

El número dos de CEUS aludió al escenario político actual: «Nuestra población está cansada de la constante pelea política a la que nos tienen sometidos los partidos nacionales de nuestro país. La gente quiere propuestas, quiere soluciones y los únicos que llevamos propuestas para Canarias en estas elecciones europeas somos los hombres y mujeres de Coalición Canaria».

En esta línea, Carlos Alonso puso como ejemplo «la Ley de Residencia que limite el crecimiento de la población que, en la actualidad, está llevando a una gran presión sobre elementos como la vivienda, la sanidad, la educación, la movilidad, los recursos hídricos, los residuos y, en general, sobre el ecosistema de nuestro territorio».

Además de la Ley de Residencia, se refirió a propuestas «para hacer frente al fenómeno migratorio, los costes del transporte, energías renovables, nuestra industria, de comercio electrónico o del impulso necesario que necesita nuestra I+D+i».

Tanto Dávila como Barragán reiteraron que el PSOE y el PP están demostrando el «nulo protagonismo» de Canarias en sus programas electorales, ya que «ninguno de los dos partidos estatales tiene a Canarias entre sus prioridades políticas y, por eso, sus programas electorales no incluyen ninguno de los asuntos fundamentales para nuestras Islas».

La secretaria de Organización en Tenerife y el portavoz parlamentario de CC apelaron al «voto útil de aquellas personas que en su día votaron a CC para que lo vuelvan a hacer, porque somos el único partido que tiene un programa específico para Canarias». Puntualizaron que la división del voto nacionalista «resta posibilidades a que se traten en Europa los problemas de Canarias. Por eso, la única opción para tener un programa de Canarias en Bruselas y un eurodiputado de las Islas que lo defienda es la movilización del voto nacionalista para la lista de CC que encabeza Carlos Alonso».

Carlos Alonso se mostró convencido de que «los partidos nacionales están haciendo todo lo posible para que la gente se abstenga y no vaya a votar». El candidato planteó que «los canarios y las canarias tienen que pensar que Gabriel Mato y Juan Fernando López Aguilar van a salir eurodiputados con los votos de la Península. Serán eurodiputados de Canarias pero sin un programa para Canarias».

Al tiempo, hizo un llamamiento a la militancia de Nueva Canarias y a la unión del nacionalismo. En línea con este argumento, dijo que «con Sumar no se suma, se divide el voto nacionalista y dificulta la posibilidad de contar con más voces canarias en el Parlamento europeo». Teniendo en cuenta que «algunas de las medidas también las llevamos en nuestro programa», que es específico para Canarias, . Por ello, «pedimos a la militancia de NC que apoyen la candidatura de CC».

Vivienda

Uno de los aspectos en los que incide Carlos Alonso durante la campaña electoral es el impacto que el aumento de la población tiene en el Archipiélago. En esencia, como causa del colapso en el acceso a la vivienda, algo que requiere de medidas para descongestionar la situación.

El candidato nacionalista defendió la necesidad de mantener el esfuerzo público en materia de construcción de vivienda social, por lo que «solicitaremos que en las nuevas perspectivas de la UE se incorporen recursos específicos para financiar estas políticas a semejanza del paquete destinado a vivienda en los fondos Nextgen».

Alonso destacó una de las principales medidas de su programa electoral: la necesidad de una Ley de Residencia para las islas. A su juicio, es fundamental buscar el encaje de la misma en el marco europeo, si se tiene en cuenta que, «según las previsiones del INE y el Eurostat, en los próximos 15 años la población en Canarias aumentará en 350.000 habitantes respecto a los 2,2 millones que tenemos ahora, llegando a los 2,5 millones en los próximos 50 años».

Consciente de que «existen 13 excepciones en la Unión Europea al principio de libre circulación de personas, zonas con una alta presión demográfica en las que Europa ha permitido esta singularidad», plantea que para favorecer el acceso a la vivienda por los residentes de las islas, una solución es «establecer cargas fiscales a la adquisición de segundas residencias a los no residentes». Para lograr este fin, confía en que el derecho comunitario contemple las singularidades de Canarias.

Para lograr esta Ley de Residencia, «el punto de partida debe ser un consenso técnico, político y social», afirmó el candidato de Coalición Canaria. «Esta Ley necesitaría de una validación a escala europea, a través de la vía fiscal o por la vía de restricciones a la adquisición de vivienda».