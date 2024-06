El control poblacional vuelve a escena

Al debate político y electoral del 9J le ha surgido un argumento muy específico de Canarias que no es nuevo y que aparece recurrentemente desde hace años. Lo ha puesto sobre mesa la candidatura de CC encabezada por Carlos Alonso, que además la ha convertido en su medida estrella. La presión demográfica que sufre el Archipiélago es el concepto de base sobre el que se asienta una propuesta para trasladar a la UE una Ley de Residencia en las Islas que limite la venta de viviendas a foráneos (extranjeros o nacionales) como fórmula para destensionar el grave problema habitacional que sufren la mayoría de las islas. Es un aportación relativamente novedosa pero que incide en el más amplio concepto del control poblacional en toda Canarias que desde las filas nacionalistas se desempolva con cierta frecuencia.

La propuesta de CC, encuadrada en la Coalición Europa Solidaria (CEUS), junto al PNV, está marcando el debate electoral en relación a todo el problema de la sobrepoblación que desde distintos sectores se entiende que afecta gravemente al Archipiélago, y ante la que los dos grandes partidos estatales, PSOE y PP, y sus respectivos candidatos, están mostrando un claro rechazo, aunque sin profundizar mucho en argumentos y poniendo el énfasis en otros aspectos de la cuestión como son la gestión del modelo turístico, el control de los alojamientos vacacionales, o el fenómeno migratorio.

En el centro de ese rechazo de esas formaciones políticas a la limitación de la venta de viviendas a no residentes se coloca las dos leyes fundamentales en el Estado y en la propia UE: la Constitución Española y el Tratado de Funcionamiento de la UE, respectivamente. Para tratar de sortear los impedimentos legales de fondo, se señala que la limitación estaría dirigida a los nuevos residentes con independencia de su nacionalidad priorizando la restricción de carácter fiscal.

El debate abierto, sin embargo, sí que tiene recorrido por delante si además de lo que supone una ley residencial como la propuesta, se abre el foco a los otros aspectos demográficos referidos, y tiene también un punto de conexión con la opinión pública y la sociedad canarias como lo demostraría las manifestaciones del 20 de abril, bajo el lema ‘Canarias tiene un límite’, contra el modelo turístico y económico de las Islas, y contra los efectos de este modelo en tantos aspectos de la vida de los isleños.

De alguna manera, esta propuesta de CC podría interpretarse como una reacción del partido a una expresión de protesta que en parte apelaba al actual Gobierno de Canarias que comanda la formación con el PP como socio minoritario. De hecho, la propia formación nacionalista y su candidato asumen que, de momento, la legislación que pretenden es poco menos que inviable por mucho que se remitan a excepciones parecidas en otros territorios de la UE. Una de las cuestiones que se preguntan otros candidatos es si el socio electoral de CC el 9J, el PNV, estaría dispuesto a respaldar una medida como esa en Bruselas.

En todo caso, en el marco del actual proceso electoral, la cuestión del reto demográfico y el control poblacional que siempre asoma como supuesta fórmula mágica es un tema espinoso y resbaladizo con trampas argumentales, de uno u otro signo según los casos, que van y vienen a golpe de consigna la mayor parte de la veces sin pulir. Pero yendo al fondo del asunto, lo cierto es que la realidad demográfica sobre la que se asienta el debate tiene elementos suficientes para sostenerlo.

Es un hecho que en los últimos 24 años, lo que llevamos de siglo, la población de Canarias ha crecido en cerca de 430.000 nuevos habitantes como resultado de los flujos migratorios netos, de los cuales solo alrededor de 30.000 provienen del resto del territorio nacional. Este incremento poblacional equivaldría a aproximadamente 22,5 millones de turistas adicionales en las islas, según CC. Cabe recordar en este sentido que el año pasado Canarias alcanzó su máximo histórico en número de turistas, superando los 16 millones.

Según los cálculos del Gobierno regional, el impacto sólo de los nuevos habitantes supera con creces el que de manera global genera el turismo en las Islas, resaltando que este rápido crecimiento plantea desafíos evidentes en relación con la sostenibilidad del territorio y su capacidad de carga, que están estrechamente vinculados al modelo de desarrollo en términos de uso del suelo, explotación de recursos naturales, capacidad de reutilización de recursos, movilidad y disponibilidad de servicios esenciales como educación, salud y servicios sociales.

Ampliar singularidades

De esta forma, la sensación de «congestión» ya es un fenómeno percibido socialmente en la mayoría de las islas y en numerosas actividades llevadas a cabo por los residentes, y se propone la necesidad de establecer medidas para limitar el impacto del crecimiento poblacional con un aumento de la tributación no retroactiva a los nuevos residentes, o con cargas fiscales a la adquisición de segundas residencias por parte de no residentes. Hasta la fecha, el marco definido por el estatus canario en la Unión Europea, aún con todo el reconocimiento regido en el artículo 349 para la Regiones Ultraperiféricas (RUP), no ha logrado articular una respuesta efectiva a estos desafíos, ni ha identificado una respuesta específica que contribuya a mitigar los impactos de este significativo crecimiento poblacional.

A partir de esta premisa sobre la ausencia de un entramado legal que limite la adquisición de viviendas a no residentes, se pretende que el derecho comunitario amplíe las singularidades canarias susceptibles de ampararse en excepciones como las que ya se contemplan en algunos territorios de la UE. «Hay rendijas para ello», aseguran desde CC, recordando los casos de otros territorios comunitarios donde esta limitación está permitidas como Malta, Dinamarca y las islas de Åland en Finlandia. Ocurre sin embargo que en esos casos fueron excepciones que se incluyeron en sus respectivos tratados de adhesión a la Unión Europea.

Todo este debate sobre el control poblacional y su traslado a la legislación para la limitación de compra de viviendas a no residentes en un determinado territorio tiene anterior un episodio en el ámbito nacional cuando Baleares lo trasladó hace un año al Gobierno de España. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se limitó a recordar que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe «todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países». También argumentaba que esta «libertad de circulación» de capitales “ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión”.

Esta posición deja claro que la propuesta sobre una Ley de Residencia como la planteada no va a tener el respaldo ni del Gobierno central, ni de los grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo. Al menos por ahora. Queda en todo caso la capacidad de negociación que puedan tener los autores de la medida ante Madrid y forzar incluir en la agenda española ante la UE esta cuestión, o que la situación generada en un territorio como Canarias derive hacia un caos y una situación insostenible desde el punto de vista de la presión demográfica y por la imposibilidad manifiesta de que los residentes, sin capacidad real de competir con las rentas comunitarias y los fondos inversores que especulan con las viviendas, pierdan de facto el acceso a unos de sus derechos básicos.

