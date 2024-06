Madrid zanja las dudas: los municipios han de pedir sus zonas tensionadas

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) estudia aún el protocolo trasladado a principios de mayo por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, sobre el procedimiento para la declaración de zona de mercado residencial tensionado en Canarias, tal y como se recoge en la Ley estatal. El Gobierno sigue las reglas del Estado y pide a los municipios que sean ellos quienes hagan las propuestas. La Fecam se queja de que se les exige mucha documentación y no tienen técnicos para realizar tantos informes. El Gobierno responde que no es cosa de Canarias, sino de la propia ley estatal. No obstante, no son tantos los municipios los que piden declarar zonas tensionadas. Hasta ahora solo ha llegado al Gobierno canario una «declaración de intenciones» del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y otro de la Villa de Mazo, en La Palma. El protocolo está en marcha y ahí deberán defender sus pretensiones. | F. M.