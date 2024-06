La realidad periférica,…mentir, callar, eclipsar lo pretendido en política

La realidad periférica me da pavor, (quizás pavor es decir mucho), más aún, cuando el presente que se nos muestra oculta la versión íntima, por lo que ya expone a la debilidad lo que deviene de aquella.

El mundo se construye así, desde el socorrido: «cuando el río suena es porque agua lleva», y nos quedamos impávidos, nos encogemos de hombros, sin más prevención que el escepticismo, con lo que apartamos la necesaria atención ante lo dicho. Nos volvemos insensibles, nos desafectamos, quitamos importancia o interés a lo comentado, y vulgarizamos nuestra posición ante lo acontecido. Pasamos a formar parte de ese sentir mediático o mensurado por los comunicadores.

Por ello, oír frases grandilocuentes o meros disparates, soflamas por encapuchados como los cofrades, perseguidores del trono (que me disculpen los creyentes, pues esta exposición no está dirigida para quienes viven en función de la fe) no reflejan más que una mala digestión, repiten sulfurosamente instrucciones que no obedecen a la más mínima reflexión, no digamos ya, a una indagación.

Es como cuando se sustrae al país de la denominada democracia deliberativa, sometiéndola tan solo al hallazgo del voto popular, en el que el marketing desde las siglas toma su razón de ser.

La política es muy compleja, pero dejarla al asombro de lo que sale de la chistera no me parece que coadyuve a una identidad política.

Siempre me fascinaron los gancheros, surcando ríos subidos a aquellos troncos en dirección al aserradero. Destreza, equilibrio, atención, cuidado... Muchas habilidades, y muchos siniestros. No obstante, lo predecible tiene que partir de unos hechos que nos hagan asumible esa realidad periférica que se aventura.

La asociación de los países europeos se ha ido construyendo, y lo que fue argumento primario, Comunidad Económica Europea, pasó a ser Unión Europea, ante la segregación del Comecon, réplica inspirada en la entonces Unión Soviética, consistente en una cooperación económica desde el bloque de los países satélites a aquélla, a quienes se fueron invitando a incorporarse.

La disolución de los bloques inspirados en la guerra fría fue transformándose, y la Unión Soviética en lo que hoy es la Federación Rusa, desmanteló la infraestructura militar frente a la OTAN bajo la promesa de no incluir ésta en su esfera militar a las exrepúblicas o Estados satélites de la URSS.

Pero, antes, al contrario, se inició la inclusión de estos países en la ahora Unión Europea, como garante de la expansión de los mercados, y de los derechos y libertades que la fundaron. Siendo ello aceptado por la Federación Rusa, pues incluso pretendieron formar parte de aquélla como país europeo a fin de tener un nivel de relación comercial preferente que implicara una mayor complementariedad entre estados. Pero ésta no era la pretensión de la OTAN, organización que como sabemos no es solo militar, sino también civil, «garante» de los valores que encierran su geopolítica, es decir, el control de los recursos naturales, y de los consumidores al efecto, por no hablar del modelo económico y de Estado.

Para ello, han de desgastar a quien está estableciendo la posibilidad de mantener los costes de producción, y que a su vez están abriendo sus mercados a los productos occidentales. Es decir, a la Federación Rusa.

Mientras tanto, se ha ido volviendo dependiente a Europa de la tecnología militar proveniente de EE. UU., y para mayor inri, conciben el proyecto brexit para debilitar a Europa, ya que, de siempre, los ingleses, que no los británicos, han sido renuentes a conformarse como parte de Europa, conservaron su divisa, y siempre fueron unos socios incómodos, pues pretendieron ventajas, y que aun saliendo obtuvieron un trato ajustado, que no justo. Entre ellas la frontera de Irlanda del Norte. Tras la euforia, y la crisis de la pandemia, se evidenció el desaliento de aquel referéndum, y hoy están sumidos en una crisis financiera y social de hondo calado.

Lo cierto es que también esos capitales de las grandes multinacionales consiguieron debilitar aún más a Europa, a la que ya tienen raptada, y la herramienta es la OTAN, pero no digo nada nuevo, sino que reflexiono sobre ello, pues ya hay voces autorizadas que reclaman una autonomía en defensa para Europa. Pero ello no llama la atención, tienen sus planes diseñados, irrumpen en las decisiones de Ucrania evitando que firmen acuerdos con la Federación Rusa, para mantener una guerra de desgaste en vidas y de posicionamiento geopolítico, siendo espolón de ello el alborotador y ex primer ministro británico Boris Johnson, quien ha sido capaz de hacer entregar sus actas a los miembros conservadores del Parlamento, cuando no han entregado su carné y cesado como afiliados.

Pero, como digo, la estrategia estaba urdida. Iniciada la guerra en Ucrania había que desestabilizar el entorno y así, consiguieron que países neutrales como Finlandia y Suecia renunciaran a su estatus de neutralidad, llevando a éstos a sus propias crisis financieras y sociales, pues a la par, la propagación de los partidarios de discursos extremistas de derechas han ido tomando, como en el resto de Europa, una mayor preponderancia; y todo ello, acompañado de restricciones económicas a la Federación Rusa, al punto que se nos han vuelto en contra sumiendo a Europa en unos costes estructurales e industriales que están invitando a la misma a migrar a EE.UU., absorbiendo así la tecnología desarrollada por éstas con fondos europeos. ¡De ensueño!

La crisis de los Balcanes fue el preludio de lo que hoy vivimos.

Para aderezar la ecuación, vemos que el que también fuera primer ministro británico David Cameron, pasó a ser el alto representante de China Popular para con la ruta de la seda y, de ahí, a dirigir la política exterior del hoy cuestionable Reino Unido, siguiendo los pasos de Schroeder con Gazprom. ¿Les suena la música? Pues esa partitura no gustó en norteamérica.

Dicen que para confeccionar un puzzle es bueno empezar por la periferia, pues si te enfrentas con todas las flores de aquéllas macetas, se te van las ganas. En fin, alguien se puede preguntar aquello de…, y la contraparte, ¿Qué hace?

La Federación Rusa consigue nuevos mercados para sus materias primas y tecnología, y se ha sometido a una economía de guerra que tiene asombrados a propios y extraños. China se fortalece con su tecnología y precios, al extremo de que la economía de libre mercado que predica Occidente se queda en evidencia al imponer barreras arancelarias; y para hacer evidenciar el valor del dólar, China vende los bonos que posee del Estado americano, al ponerlos en el mercado, provoca así un debilitamiento de esta moneda, al estimar que el endeudamiento del Estado norteamericano va a ser insufrible para sostener su valor de intercambio.

Como colofón de toda esta dinámica de la desdolarización de la economía mundial surgen los BRICS, con un nuevo sistema ajeno al SWIFT que fuera patrocinado por los norteamericanos, y éstos están en camino o consolidados. Europa, ya tiene uno propio, el IBAN, y los BRICS están decidiendo entre el CIPS y el SPFs , con lo que se ve muy comprometida toda aquella imposición tras la Segunda Guerra Mundial dictada bajo los acuerdos de Breton Woods, fijando como valor de intercambio el patrón oro (hoy colapsado, ya que Nixon mandó parar el cambio pactado), y la imposición de transar en dólares americanos y libras esterlinas se ha difuminado; con todo aquello, surgieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, erigiéndose como patronos de los países emergentes. China, sin embargo, vende sus bonos americanos, y se refugia en el patrón oro.

Así, los BRIC han decido comerciar con sus monedas, pendientes de fijar una propia para su sistema financiero, con el fin de evitar especulaciones monetaristas propias de Occidente. Y habrá que recordar que las poblaciones de esos países ya superan en más de tres cuartas partes la población mundial.

Es por ello, ante las denominadas cursimente «guerras proxis» (Palestina, Georgia, Somalia, Taiwán), por enumerar las del telediario, como europeos hemos de reflexionar ante el origen de la información que recibimos, y no quedarnos en la periferia de la información que atendemos para ir más conscientes a las próximas elecciones europeas.

Tengo presente cómo se quitó el mago la camisa de fuerza. Tuvo que dislocarse un hombro.