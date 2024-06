Canarias recibe 9,6 millones extra de fondos europeos para construir 212 viviendas más de alquiler social

El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) contará con 9,6 millones más para construir 212 viviendas destinadas a alquiler accesible. Una cantidad de dinero de los fondos ‘Next Generation’ no usada por otras comunidades autónomas y que el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pabo Rodríguez, reclamó el Estado para inmuebles de nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda, sobre terrenos de titularidad pública.

Estas actuaciones se llevarán a cabo en Mogán, Telde (Gran Canaria) y Puerto del Rosario (Fuerteventura) y se unirán a las más de 646 viviendas que el pasado viernes adjudicó la Consejería.

"Aunque el asunto es complejo, lo cierto es que Canarias no solo gestionó bien los fondos europeos, sino que tenemos la posibilidad de acceder a los remanentes que no han podido gastar otras comunidades autónomas precisamente porque el Icavi está haciendo una gestión muy eficiente", afirmó Rodríguez.

En concreto, se construirán 75 viviendas en Puerto del Rosario, 109 en Telde y 28 en Mogán.

