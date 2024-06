Pedro Sánchez pierde su plebiscito

En Europa hay guerra desde hace más de dos años, se ha mutualizado un gigantesco endeudamiento para fondos de miles de millones de euros con el objetivo de superar el efecto de la pandemia covid y modernizar las economías del continente, las presiones migratorias no cesan y está a punto de regresar el poder Donald Trump pero nada de esto ha sido suficiente para que el 49% de los ciudadanos europeos con derecho a voto decidiera ir a las urnas. En las primeras horas de la noche de este domingo algunos observadores casi bendecían la alta abstención. Los que se abstienen, apuntan algunos prominentes todólogos, lo hacen por indiferencia, y la indiferencia está más cerca del rechazo asqueado que de una crítica constructiva. Son los que piensan que con un 60% de los votos el vendaval ultra se hubiera cometido en un tornado y Europa como proyecto político hubiera quedado arrasada e ingobernable. Y no ha ocurrido eso. La derecha democrática ha ganado ampliamente los comicios de este domingo con 186 diputados. Los conservadores, socialdemócratas y liberales ocuparán aproximadamente el 55% de los escaños. Si la coalición se abre a la familia de Los Verdes se alcanzará entre el 62% y el 63%: es evidente que las fuerzas ecologistas y medioambientalistas tendrán la llave (o el llavín) para una mayoría operativa en la Eurocámara.

No se trata de despreciar el fuerte incremento de los partidos de ultraderecha. La suma de los ultras constituirá el segundo grupo de la Cámara con unos 148 diputados, relegando al tercer lugar a Socialistas y Demócratas, con 133. En Francia Marie Le Pen ha arrasado, en Italia se ha fortalecido a Giorgia Meloni, en Alemania Alternativa, quizás el partido más ultra y xenófobo de Europa central, ha quedado en segundo lugar, superando a los socialdemócratas, que sin exageraciones están en peligro de extinción. Pero conservadores, liberales y socialdemócratas -con el eventual apoyo de Los Verdes -controlarán la asamblea. Úrsula von der Leyen puede reclamar legítimamente su continuidad como presidenta y a buen seguro la obtendrá.

Las elecciones europeas de 2024 representan, sin duda, una rotunda llamada de atención para millones de ciudadanos europeos para los que la UE supone una decepción, cuando no un fraude, una suerte de ogro filantrópico -como diría Octavio Paz - que tiene su propia geometría de intereses y en cuyo corazón decisorio el latido democrático es muy débil. Durante el franquismo -con perdón - la potestad legislativa estaba repartida entre el jefe del Estado y las Cortes. En la Unión la comparten la todopoderosa Comisión y el Parlamento. Con todo, la principal perversión del sistema institucional europeo es un producto fatal de las exigencias de una construcción política y un desarrollo legislativo que deben compartir y asumir los 27 estados miembros:el pactismo. Un pactismo principista y coyuntural a la vez, negociador, meticuloso, a menudo inverosímilmente maniático, siempre equilibrista, trufado de pausas y paréntesis y lento como un caracol un día de lluvia en Bruselas. Lo que existe de facto es una coalición básica de gobierno entre conservadores y socialdemócratas, las dos grandes familias de la cultura política europea. Toda la cohesión política, jurídica, económica y fiscal que ha sido posible en la UE durante las últimas décadas proviene de la fuente de ese gobierno de coalición, de ese consenso fundamental y casi fundacional, al menos desde los años ochenta. Y ese gobierno dual ha girado cada vez más hacia la derecha, como atestigua, entre otras muchas directrices, el Pacto sobre Migración y Asilo. Pero todo sistema democrático debe contar con la posibilidad abierta a una alternativa para legitimarse. ¿Cuál es la alternativa programática a una comisión de conservadores, socialistas y liberales presidida por la señora Úrsula von der Leyen? Simplemente no existe. No puede existir sin poner en grave riesgo a la UE. La alternativa es precisamente lo que ponía de los nervios a los viejos socios. No procedía de una izquierda en crisis de disolución, sino de la ultraderecha

Pero esa alternativa no es inminente. Macron se ve obligado, ante el tamaño nada cartesiano de su derrota, a convocar elecciones legislativas anticipadas. Francia se encamina hacia un gobierno reaccionario que liquidará al macronismo en un par de años. Aun así la ultraderecha todavía no está coordinada alrededor de una estrategia específica. Meloni -la más lista de todos ellos - quiere domesticar el europeísmo y ha dibujado un horizonte para readaptarlo -reducirlo - a una Europa de los Pueblos, a una federación política que devuelva poder competencial -coordinadamente - a los gobiernos del continente. Ese horizonte no es compartido por todas las fuerzas ultraderechistas y muchas lo observan con desconfianza, como los alemanes: quieren desmontar la UE sin más contemplaciones.

En España ha ganado el Partido Popular. Ha ganado por más del 4% y ha superado al PSOE por 700.000 votos. Y eso no es un empate. Es, entre otras cosas, el mejor resultado obtenido por el PP en unas elecciones europeas desde 1999. Por eso mismo el presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, dejó sola a Teresa Ribera enfrentarse a la derrota. Ribera siguió con sus mandalas: la ultraderecha en España tiene tres rostros, grrr, Núñez Feijoo, Abascal y Alvise, un friki repeinado con jeta de muñeca pepona que no tiene ni partido. Gente muy mala y raruna que ha aterrizado nadie sabe cómo en España, que es un país muy progresista. El PSOE, como siempre, debería estar muy agradecido a Vox, y ahora también al friki, porque sin ellos el PP se hubiera despegado cuatro puntos más como mínimo. Vox ha duplicado sus escaños, aunque sin duda no sabrá qué hacer con ellos, como le ocurre siempre. Anoche Abascal parecía que había ganado un concurso de levantamiento de piedras y después se había bañado en un barril de Varón Dandy. Por supuesto continuó el combate oligofrénico entre Sumar (tres míseros escaños, lo que dejó fuera al candidato de Izquierda Unida) y Podemos (dos escaños), una lucha que ya solo preocupa a ambas organizaciones y los padres y madres de los que van en las listas. Junts perdió un escaño y el PNV conservó el suyo. A CC le quedó el consuelo de participar en la candidatura que resultó tercera fuerza, tras el PSOE y el PP, en seis de las ocho islas, entre ellas, Gran Canaria. Que dios le conserve la vista a Román Rodríguez y a su apuesta por Yolanda Díaz.

Pedro Sánchez ha perdido su plebiscito y las masas enardecidas no han arrancado de las manos de una justicia corrupta a Begoña Gómez. Pero no lo han arrasado. Apenas se ha dejado por el camino un eurodiputado, gracias a vampirizar a los rogelios mentecatos que tiene a su izquierda, y en particular, a Eternamente Yolanda. Ahora se enrocará más numantinamente que nunca en la Presidencia del Gobierno, sin soltar la ametralladora ni para ir al baño, hasta que se resuelvan las consecuencias de las elecciones catalanas (o no). A Sánchez, como a Chanquete, no lo moverán. Muchos esperamos con enorme impaciencia su próxima carta.

En Canarias hay poco que contar. Si es grotesco leer en los resultados europeos claves adivinatorias de las entrañas político-electorales del país, imagínese lo que supone ese ejercicio pueril en las islas, donde participaron solo un 29,5% de los isleños con derecho a voto. No pude evitar recordar el esfuerzo de Juan Fernando López Aguilar, que se mandó vídeos en inglés, francés, italiano y hasta alemán, que no sabe, para que esa exhibición de poliglotismo deje impávido a más del 70% de los votantes. Aún hay cosas peores. Sergio Ramírez mandó cerca de medianoche un wassapp para informar que el PP había ganado triunfalmente las elecciones en Telde. «Eso significa que vamos por buen camino», agregaba el senador en una nota, sin mayores precisiones sobre los caminantes. Si usted lo dice.

«Ningún europeo», escribió Burke una vez, «puede sentirse enteramente un exiliado en ninguna parte de Europa». Eran años de optimismo romántico. Ahora los europeos se sienten cada vez más exiliados en su propio país y parecer decididos a defender su hipoteca, su televisor y su coche frente a cualquier burócrata, a cualquier africano, a cualquiera que no sea de los suyos y lleve su identidad cultural como un puñal entre los dientes.

