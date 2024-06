Victoria Rodríguez Prieto: «Europa debe ser autónoma porque no todos juegan con las mismas reglas»

La profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Victoria Rodríguez Prieto, da las claves de la estrategia de Europa para hacer frente al proceso de desglobalización, a través de la conferencia ‘La autonomía estratégica de la UE ante las tensiones desglobalizadoras’, impartida ayer en el marco del foro sobre la seguridad europea organizado por el Consejo Canario del Movimiento Europeo y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria.

¿Está Europa en fase de desglobalización en la que pierden intensidad los flujos de bienes, servicios y capitales?

Actualmente la escena internacional presenta dinámicas propias de un marco multipolar, lo que significa que distintos polos de poder, en este caso distintos estados como Rusia o China, compiten entre sí en base a parámetros más propios de la real política en donde se guían por intereses propios, cuestionando ese marco de cooperación multilateral y sobre todo la legalidad internacional. Estas nuevas tendencias que cuestionan el multilateralismo de hace unas décadas no es nuevo, empieza a surgir a partir de 2008 con la crisis financiera de las hipotecas subprime en donde los estados constatan que las dinámicas de la globalización no pueden gestionar adecuadamente la crisis y empieza a haber una mirada más introspectiva. Posteriormente, con la covid-19, de nuevo vemos como el mundo en base a la globalización presenta una clara interdependencia, y tampoco los estados pueden gestionarlo adecuadamente. Pero sobre todo, va a ser a partir de la guerra de agresión rusa contra Ucrania a gran escala y el posterior conflicto armado, cuando ya ese auge multipolar se ve fortalecido, hay una constatación innegable del mismo. Es aquí cuando la UE se tiene que replantear una serie de medidas.

¿En qué consisten las tensiones desglobalizadoras?

Se empieza a cuestionar ese marco multilateral donde los estados ya se plantean una cooperación selectiva -China comercio sí, pero derechos humanos y libertades fundamentales no-, y en materia económica, donde se habían promovido los vínculos de forma más estrecha, empiezan también a cuestionarse. Esas dinámicas plantean un nuevo escenario porque vemos un retroceso y un auge multipolar, donde los estados no se van a guiar por un marco normativo común, por una cooperación multilateral.

¿Cómo afecta este proceso desglobalizador a la UE, el bloque económico más dependiente del comercio mundial?

Este escenario es claramente adverso para Europa. Nos tenemos que replantear qué hacemos ante esta nueva escena internacional, donde vamos a tratar de impulsar medidas que hasta la fecha considerábamos que no eran necesarias. En este contexto surge el concepto de la autonomía estratégica, que luego ha sido muy pulido bajo presidencia española y se incorpora el apellido de abierta. Hemos constatado que la interdependencia en la que creíamos nos genera vulnerabilidad con aquellos actores que no comparten nuestros valores. Por ejemplo, con Rusia hemos visto que cuando agrede a Ucrania violando claramente la legalidad internacional y hay un conflicto armado para defender su territorio y soberanía, nosotros tenemos una enorme vulnerabilidad, por ejemplo, en materia energética. En definitiva, la autonomía estratégica que nace como un concepto meramente de seguridad y especialmente de defensa, tiene que ser abierta, tiene que ser una autonomía de carácter multidisciplinar donde abarque distintas áreas, incluso la económica, de comercio, en la que hasta la fecha hemos sido muy potentes. Tenemos que reforzar y ser autónomos en todas las áreas, inclusive la económica porque no todos juegan con las mismas reglas, esa es la clave. Ese marco normativo se cuestiona desde actores como China, que no comparten nuestro modelo, y hay que estar preparados ante ellos.

«Es muy oportuno que la CE mejore la legislación para el control de inversiones extranjeras directas»

¿Cuáles son las propuestas que definen la autonomía estratégica abierta de la UE?

La autonomía estratégica abierta consiste en que la UE, sin negar sus valores, busque una actuación que sea más afín a un escenario adverso. Así, las propuestas que se están llevando a cabo de cara al nuevo ciclo político que comienza ahora tras los comicios al Parlamento Europeo son, sobre todo, en materia económica. Por un lado, la Comisión Europea junto al Alto representante ha presentado una comunicación en enero que habla de seguridad económica, la siguiente propuesta es el informe Letta presentado en abril; y otra que se espera en las próximas semanas es el informe Draghi, aunque éste es aún especulación, hasta que no se publique no se sabe.

¿De las medidas presentadas por la CE y el Alto representante en seguridad económica, cuáles destacaría?

Lo primero es que ya se reconoce nuevos riesgos que amenazan la seguridad económica como resultado de las tensiones geopolíticas, la fragmentación geoeconómica y los cambios tecnológicos. Revela el auge multipolar y entre las medidas que proponen en los próximos cinco años, la primera es mejorar la legislación para que podamos controlar las inversiones extranjeras directas, lo que no queremos es lo que pasó con la crisis del 2008 donde todo valía, el puerto del Pireo y la red eléctrica de Portugal están en manos chinas, un estado que no comparte esos valores y que nos hace vulnerables, por lo que necesitamos que haya un mayor control de las inversiones y, sobre todo, con actores que no comparten nuestro modelo normativo, porque nos hace débiles. Un segundo paso es hablar de las exportaciones de tecnología de doble uso, porque van a repercutir en nuestra seguridad y aquí se habla de un libro blanco, la Comisión Europea abre un debate. Y hay una tercera medida respecto a los riesgos de las inversiones salientes, y aquí de nuevo vamos a hacer un libro blanco.

¿Qué posibilidades de éxito tienen estas medidas?

Yo creo que son relevantes porque aquí ya constatamos como la UE se ve debilitada, incluso en áreas donde era determinante, por lo tanto estas medidas plantean cambios. La UE empieza a entender de dónde partimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, y esa es la clave. A mí me parecen propuestas adecuadas, obviamente dos están en una fase de libro blanco, de debate, pero la otra va mucho más allá, ya plantean un marco normativo para que pueda haber mayor control de esas inversiones extranjeras en territorio europeo, lo cual a mi me parece muy oportuno.

«Si queremos que nuestro mercado prospere es preciso un mundo de paz, apostar por la defensa»

¿Y cuáles son los retos que impulsa el informe Letta?

El informe Letta, elaborado bajo presidencia española y presentado en abril, lo que plantea es que debemos actualizar nuestro mercado, tras ser una gran potencia comercial que nos ha permitido avanzar de forma significativa. Bajo el título Mucho más que un mercado, dice que hay que ponerse las pilas en un área en donde dábamos por sentado que éramos muy fuertes, y aunque efectivamente seguimos siendo fuertes, necesitamos impulsar cambios.

¿Qué tipo de cambios?

Hasta ahora habían cuatro pilares en el mercado -libre movimiento de personas, de bienes, de servicios y de capital-, y aquí plantea un quinto que es el de investigación, exploración y creación. Es decir, tenemos que ser capaces de liderar en las investigaciones el impulso sobre todo de esos grandes cambios que están aconteciendo, no podemos depender de otros, nos hace débiles. Luego, nuestras empresas tienen que crecer, tenemos que tener grandes empresas, empleo, un mercado verde basado en ese modelo de protección medioambiental que aboga la UE, y también digital. Y uno de los aspectos que también incluye y que va a constatar ese auge multipolar, va a ser la idea de la industria de la defensa, si queremos que nuestro mercado prospere necesitamos un mundo de paz, y aquí tenemos que empezar a hablar con ese poder duro, necesitamos esa pata de la defensa. Vamos a reforzarnos en defensa para poder ser capaces de responder a actores como Rusia que violan la legalidad internacional. Y por último, cuando hablamos de que uno de los grandes problemas es que hay actores que no comparten nuestro modelo, nosotros tenemos que estrechar vínculos con los estados de la ampliación, países que tienen que asumir una convergencia normativa exhaustiva conforme a nuestro modelo y, por lo tanto, tenemos que priorizar esos vínculos comerciales, no solamente con los Balcanes Occidentales sino también con los nuevos Estados de Europa Oriental, porque Turquía se encuentra en una fase mucho menos aventajada.