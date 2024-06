El PP de Canarias amenaza con no apoyar la modificación de la Ley de Extranjería si no hay un acuerdo cerrado

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, ha acusado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de querer "reventar" el acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería y ha amenazado con que el PP no apoyará esta modificación para la acogida de menores migrantes no acompañados por las comunidades autónomas si el Gobierno central no lleva un acuerdo cerrado al Consejo de Ministros.

En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista en el pleno del Parlamento canario, Manuel Domínguez ha asegurado que el Gobierno central no ha presentado ningún documento cerrado sobre la financiación de los menores migrantes no acompañados y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya convocado la Conferencia de Presidentes para abordar este asunto.

"Si se le ocurre llevar al Consejo de Ministros cualquier tipo de documento que no esté acordado con el Gobierno de Canarias porque faltan flecos, ¿me puede garantizar que habrá financiación suficiente para los menores cuando sean derivados a otras comunidades autónomas? ¿Me puede garantizar que habrá la declaración de emergencia en las comunidades autónomas para que se pueda llevar a cabo?", ha preguntado Domínguez a la diputada socialista Nira Fierro.

Manuel Domínguez quiso dejar claro que en estos momentos "no hay [ningún] documento cerrado" y advirtió que si no se convoca la Conferencia de Presidentes y la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, "nosotros no tomaremos acuerdo". "Invite al ministro Torres a llevar a cabo acciones de negociación con las comunidades autónomas y con el Partido Popular, y si no, busquen a los de la amnistía, que ahí sí los hay", finalizó.

Manuel Domínguez en una sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias / Miguel Barreto/Efe

Por su parte, la diputada socialista Nira Fierro instó a Manuel Domínguez a reconocer el esfuerzo del ministro Ángel Víctor Torres y también del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en torno a la modificación de la Ley de Extranjería. "Hemos avanzado mucho en las últimas semanas, mucho más que en los últimos 30 años", señaló Fierro, para añadir que eso ha hecho posible llegar "por fin a ese acuerdo deseado entre el Gobierno de España y el de Canarias".

La diputada socialista dejó claro que este acuerdo "no es suficiente" y admitió que, por eso, el Partido Popular es "absolutamente trascendental" para la aprobación de esta reforma legislativa en el Congreso de los Diputados.