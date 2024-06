Sanidad mantiene a la presidenta del Instituto de Hemodonación pese a falsificar su currículum

Gemma Torres está al frente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), el banco público de sangre de las Islas, desde julio de 2023. Hasta el pasado mes de mayo tanto la Consejería de Sanidad como la propia Torres mantuvieron que era graduada en Derecho por la Universidad Europea de Madrid, pero el Portal de Transparencia puso negro sobre blanco que solo culminó los estudios de Bachillerato en la modalidad de Ciencias Sociales y posee dos certificados de inglés y otro de alemán. Ni rastro de una graduación universitaria. Este hecho llevó ayer al diputado de NC-Bc Yone Caraballo a pedir explicaciones en el Parlamento a la consejera Esther Monzón, que se limitó a defender que "para presidir una institución pública no se requiere titulación".

Caraballo, que aseguró que este nombramiento demuestra que CC "cada dos por tres utiliza el reparto de cargos públicos como echaderos en una práctica clientelar de colocar en puestos de gestión sanitaria a cargos políticos sin ninguna experiencia ni formación en la materia". Como demostración de su tesis, Caraballo se refirió a los nombramientos en la Dirección de Área de Lanzarote y en la Gerencia del Hospital Universitario de Canarias "con dos perfiles que no tienen nada que ver con la sanidad, una comercial de viajes y un portuario respectivamente".

Por ello, aludió a que en el caso de la presidenta del ICHH, además de haber falseado su curriculum, se une que no posee ninguna experiencia previa en el sector y tiene 23 años.

"Los datos de donación de sangre han bajado de forma exponencial desde que está al frente este gobierno conservador", insistió el diputado canarista.

Yone Caraballo critica que la presidenta del ICHH no tenga experiencia en el sector sanitario

Monzón, que no se esperaba que el debate girara en torno a Torres, pues la pregunta registrada versaba sobre la evaluación de la gestión del ICHH, insistió en que esta "ha sido positiva" con esta persona al frente porque "la titulación y la edad no están reñidas con la competencia". No aportó durante su respuesta ni un solo dato para justificar tal afirmación, pero sí recordó a Caraballo que "tiene todo el tiempo del mundo" para preguntar por Torres tanto en la Comisión de Sanidad como en próximos plenos parlamentarios.

Lo cierto es que según el currículum oficial publicado ya en el Portal de Transparencia antes de acceder a este cargo Torres había trabajado de julio de 2019 a octubre de 2020 como responsable de soporte técnico en Serem/Atos, empresa dedicada a servicios tecnológicos y de atracción de talento; de octubre de 2020 a enero de 2022 en la compañía Insendi, especializada en tecnología para formación online; y desde enero de 2022 hasta presidir el banco público de sangre de la Comunidad Autónoma trabajó en Spotahome, empresa que gestiona pisos de alquiler.

Poco antes de que publicara el curriculum de Torres, el sindicato Cobas emitió un comunicado para constatar que la presidenta del ICHH había mentido: "para ejercer un cargo público no se exige una titulación específica. La gravedad reside en mentir sobre una titulación que no se tiene".

Suscríbete para seguir leyendo