El Tribunal de la UE avala que se hagan indefinidos a los funcionarios interinos

Nueva vuelta de tuerca del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la situación de los interinos en la Administración pública. Los jueces comunitarios ponen en evidencia la legislación española y el comportamiento de las administraciones públicas españolas por contar con tantos empleados temporales e interinos trabajando en puestos estructurales. En este sentido, el nuevo fallo acuña una nueva figura y plantea que aquellos funcionarios en abuso de temporalidad sin que se les haya consolidado la plaza se conviertan en indefinidos, una situación asimilable a la de los funcionarios de carrera aunque no hayan conseguido esta condición a través de una oposición. En Canarias esta situación afecta a entre 6.000 y 8.000 empleados de la Comunidad Autónoma, siendo Educación y Justicia donde hay más funcionarios sin plaza. Si se suman los laborales en situación de interinidad hay más de 20.000 empleados públicos en la Administración autonómica a la espera de consolidar sus puestos de trabajo.

La sentencia del TJUE publicada ayer afecta a los funcionarios, mientras que la del pasado mes de febrero hacía alusión al personal laboral indefinido no fijo. Todos están sujetos a los procesos de estabilización estipulados en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Ahora el fallo de los magistrados europeos es más claro y advierte que esta ley no es suficiente para atajar la elevada interinidad en las administraciones públicas porque ni los procesos de estabilización que están en marcha ni las indemnizaciones que recoge la ley para los que se queden fuera son medidas que compensan los años que llevan estos trabajadores encadenando contratos. Además, no se ajusta a la directiva comunitaria sobre el trabajo de duración determinada.

Por ello la respuesta que da el TJUE es clara: los funcionarios en situación de abuso de temporalidad deben pasar a indefinidos sujetos a las mismas causas de cese y de despido que aquellas que rigen para los funcionarios de carrera sin, no obstante, adquirir la condición de funcionario de carrera. Esto quiere decir que solo podrán ser cesados por cuestiones disciplinarias y no por otros motivos. Se trata de todo un desafío para la Justicia española y sobre todo para el Tribunal Supremo, que mantiene la posición de que para adquirir la condición de funcionario se debe pasar por un proceso selectivo. El Supremo elevó una cuestión prejudicial al TJUE tras el anterior fallo ante la diversidad de sentencias que se están produciendo en diferentes juzgados y tribunales superiores de Justicia en relación con las demandas que presentan los trabajadores para que se les convierta en indefinidos. Sin ir más lejos el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) está por la labor de suspender la resolución de las demandas de los empleados interinos hasta que el Supremo unifique la doctrina.

Escrivá da largas

El Gobierno central se ha apresurado a contestar que esperarán a lo que dictamine el Supremo a la luz de la nueva sentencia del TJUE y que, pese a que el tribunal comunitario duda de la eficacia de la ley 20/2021, los procesos de estabilización seguirán adelante ya que el plazo legal para culminarlos es el 31 de diciembre de este año, con el fin de reducir la tasa de temporalidad en la Administración hasta el 8%. El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, reconoció que son casos «muy tristes» e «injustos», pero casos «individuales» y sobre los que, por el momento, no moverá ficha. «Estamos a la espera de cómo termina de sustanciarse todo este asunto en el ámbito judicial en el que en este momento está instalado, para que después tengamos la reflexión adecuada de en qué medida nuestro marco de referencia tiene que adaptarse o no en este ámbito», afirmó.

Ahora está por ver cómo esta sentencia afecta a los procesos judiciales abiertos. Los abogados que defienden a los interinos invocarán este fallo en los procedimientos judiciales que siguen abiertos en los juzgados.

