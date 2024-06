El PP canario denuncia que una financiación singular para Cataluña hace peligrar "más que nunca" los recursos para las Islas

Los diputados canarios en el Congreso del PP avisan de que los recursos en Educación, Sanidad o Servicios Sociales que recibe Canarias por el sistema de financiación autonómica se encuentran en "peligro más que nunca antes", remarcó este martes la parlamentaria nacional y portavoz popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado.

El anuncio del Gobierno central de negociar una financiación autonómica «singular» para Cataluña ha levantado todo tipo de críticas en Canarias, entre ellas las del propio Ejecutivo regional -conformado por CC, PP, ASG y AHI-. El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, advirtió al respecto el pasado lunes que «se está rompiendo el fondo de solidaridad». Por ello, incidió en que «es un terreno muy peligroso que puede quebrar las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas», especialmente con las regiones que cuentan con mayores índices de pobreza como es el caso del Archipiélago.

Proposición no de ley en el Congreso

Este martes se sumaron los diputados canarios nacionales del PP, Jimena Delgado, Guillermo Mariscal y Carlos Sánchez, al temor de este acuerdo bilateral con los catalanes. En rueda de prensa informaron que han registrado una proposición no de ley (PNL) en la Comisión Mixta de Insularidad, en el Congreso, con la que se pretende "garantizar que Pedro Sánchez no vuelva a perjudicar los derechos de los canarios como ya hizo en su momento José Luis Rodríguez Zapatero en la reforma del sistema de financiación", afirmó Delgado.

Blindar el REF

El PP exige que, en ningún caso, se computen ni se integren los ingresos del bloque de financiación canario (REF) dentro del sistema de financiación autonómica. Y también demanda que cualquier cambio en el sistema de financiación se debata en el seno de la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Ya nos estamos temiendo, y es que de hecho ya lo ha adelantado recientemente Pedro Sánchez, estas negociaciones bilaterales en la reforma del sistema de financiación autonómica, cuando precisamente la clave del sistema de financiación autonómica es que tiene que ser desde la multilateralidad", con todas las comunidades autónomas, recalca Delgado.

Recuerda que cuando se habla de la reforma del sistema de financiación autonómica, se refiere "al dinero que transfiere el Estado para pagar la sanidad, para pagar la educación, la protección social, y está en peligro más que nunca antes. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez lo que quiere es estar unos meses más en la Moncloa y sabemos que es capaz de todo para conseguirlo", enfatiza.

Ley de Amnistía

Según el PP, como los independentistas han logrado ya la Ley de Amnistía, ahora van a por el siguiente paso, que es "esquilmar las arcas públicas y, sobre todo, destruir la solidaridad interterritorial y los mayores perjudicados de todo esto vamos a ser los canarios".

Delgado sostiene que la solidaridad interterritorial se basa en que todas las comunidades autónomas y, principalmente, las que más generan, las más ricas, las que más pueden aportar, de alguna forma compensen a las que menos recursos tienen, como Canarias.

"Entonces si se rompe esta solidaridad, si Cataluña, como efectivamente se está pretendiendo, y así lo está comunicando tanto el presidente como la ministra, va a tener una financiación singular equiparable a la del País Vasco. La pregunta es: ¿Y todas las demás comunidades autónomas cómo nos vamos a financiar?", cuestiona la diputada del PP.

A su juicio, es "muy peligrosa" la negociación bilateral entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Cataluña, "pero pase lo que pase, lo que no vamos a permitir los diputados canarios del Partido Popular es que el bloque de financiación canario se integre en el sistema de financiación porque el Régimen Económico y Fiscal (REF) no es un privilegio, es un derecho en toda regla. Y es un derecho que además tenemos reconocido no solo en el Estatuto de Autonomía, que lo ha reforzado, lo tenemos reconocido en la Constitución y, sobre todo, nos lo reconoce Europa, reconoce un REF como un acervo histórico y reconoce nuestra ultraperificidad", sentenció.

