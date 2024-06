Los ayuntamientos acumulan un millar de plazas vacantes de policías locales

Los ayuntamientos canarios necesitan al menos un millar de policías locales más para cumplir con las exigencias mínimas que recoge la legislación de la ratio de policías por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, si se contabilizan las camas turísticas que hay en las Islas las necesidades son aún mayores y harían falta el doble, lo que supone cerca de 2.000 efectivos más. Lejos de ampliarse las plantillas y sacar más ofertas de empleo público, en los últimos seis años se ha registrado un 6% menos de agentes -una caída de unos 200- y a esta circunstancia hay que añadir las jubilaciones que se producirán entre 2024 y 2026, que superarán las 300.

El sindicato UGT Canarias ha realizado una amplia radiografía de las policías locales en el Archipiélago, un análisis en profundidad que no se hacía desde 2018. El balance es que la situación del cuerpo ha retrocedido en cuanto a efectivos mientras la población tanto residente como turística no ha dejado de crecer, siendo especialmente sangrante lo que sucede en las islas no capitalinas donde la escasez de agentes municipales es alarmante. Los datos son los recogidos en los boletines oficiales de las dos provincias, el Istac y el Observatorio Turístico, además de encuestas entre policías locales de los 88 municipios de las Islas.

Según el estudio, a 31 de diciembre de 2023 las plantillas de las policías locales canarias están compuestas por 2.784 efectivos y la ratio es de 1,27 policías por cada 1.000 habitantes, cuando la estipulada por el Gobierno canario es de 1,8. Por ello harían falta al menos un millar de agentes más para cumplir con las necesidades mínimas de seguridad en los municipios, ya que el año pasado prestaban servicios el 70% de los policías necesarios.

Desde 2018 la plantilla ha caído en 200 efectivos y en tres años se jubilan más de 300

Por provincias el número de vacantes es similar, sin embargo cuando se baja a la realidad de cada isla la situación cambia. Los datos reflejan que en una isla como Lanzarote, con cerca de 160.000 habitantes, solo hay 205 plazas ocupadas y faltan por cubrir 78 puestos, mientras que en El Hierro, con 11.646 residentes hay 11 policías locales y faltan seis plazas por cubrir. La ratio en la isla del meridiano es de 0,94, una cifra que está muy lejos del 1,8 que recomienda el Ejecutivo. La Gomera está incluso peor ya que cuenta con 22.162 habitantes y solo tiene 14 agentes municipales y seis vacantes.

Las mujeres siguen estando en franca minoría, 277 de 2.784 efectivos en los 88 municipios

Pero la situación se torna más preocupante cuando se añade a la población residente -2.200.698 habitantes al cierre de 2023- la turística con las 437.140 camas censadas y que están ocupadas prácticamente todo el año. Se trata de una población flotante para la que harían falta 4.748 efectivos en total, lo que supone duplicar las vacantes necesarias ya que estaría cubierta apenas el 60% de la plantilla real en función de la ratio que marca la legislación autonómica. La ratio real contando la población turista bajaría a 1,06 policías por cada 1.000 habitantes y en islas turísticas como Lanzarote y Fuerteventura esta cifra bajaría incluso por debajo del 1 con el 0,85 y el 0,80, respectivamente.

En Lanzarote hay 205 policías para 160.000 habitantes y en La Gomera solo 14 para 22.162

La presencia de mujeres en las plantillas de las policías locales también es objeto de análisis para evidenciar que todavía queda mucho para feminizar el cuerpo. Actualmente las mujeres suponen alrededor del 10% de los efectivos totales en los 88 ayuntamientos canarios. Concretamente de los 2.784 policías locales hay 277 féminas, el 9,9%. En referencia a los mandos del cuerpo, hay 297 de los cuales 18 son mujeres, lo que supone el 6,1%.

Con estas cifras el número de mujeres de policías locales en el conjunto de Canarias ha crecido únicamente en un 0,5% respecto a los datos del 2018, mientras que el número de mujeres que ostenta alguna responsabilidad profesional en las plantillas de las policías locales ha decrecido en un 0,8% respecto a los datos que se analizaron hace seis años.

Este déficit que se arrastra en efectivos de la policía local se paliará en parte con las convocatorias que se han finalizado o están a punto de culminar. En este sentido, para el próximo año se prevé que hayan 300 nuevos efectivos prestando servicio en los municipios de las Islas, sin embargo esta cifra cubre básicamente los agentes que se van a jubilar entre este año y el 2026, por lo que UGT demanda que el Estado permita a aquellos ayuntamientos que están saneados que puedan crear nuevas plazas para policía local ya que tienen restringido por ley incrementar el capítulo de personal, lo que supone acumular vacantes sin que se puedan cubrir en su totalidad.

Procesos lentos y falta de voluntad Cifras Mayor caída en Lanzarote La isla donde más han disminuido los efectivos de la policía local es Lanzarote, con un 19,6% menos, seguida de La Gomera, con una caída del 6,6% y La Palma, con un 6,3%. La isla donde hay más agentes municipales es Tenerife, con 1.255, pero donde hay también más vacantes sin cubrir, hasta 456 plazas. En Gran Canaria hay 1.055 efectivos y 367 vacantes sin cubrir. Necesidades 58% de las plantillas Canarias, de acuerdo con la población de derecho más las camas turísticas, debería disponer de al menos 4.748 policías locales trabajando en todos los municipios, si bien únicamente solo existe el 58% de los policías realmente necesarios trabajando conforme a la ratio recomendada por el Gobierno de Canarias en el Decreto 75/2003. En este caso faltaría el 41,8% de la plantilla. Convocatorias Tardanza en los procesos Tras la modificación de la Ley de Coordinación de las Policías Locales en 2019 para posibilitar la convocatoria de oposiciones unificadas por el Gobierno regional, el Ejecutivo anterior tardó tres años en sacar el primer proceso selectivo y un año en desarrollarlo. Son 141 nuevos agentes que pisarán la calle en octubre. UGT cuestiona la falta de voluntad política de los ayuntamientos para convocar ofertas de empleo para nuevos agentes. Unificación Impulso insuficiente El actual Gobierno acaba de sacar una nueva convocatoria unificada para más ayuntamientos, con un total de 107 plazas para 28 municipios. Se prevé que en febrero del próximo año los agentes en prácticas entrarán en la academia. Para UGT, aunque se trata de un impulso importante sigue siendo insuficiente ante las carencias que se acumulan en el cuerpo desde hace más de una década.

Suscríbete para seguir leyendo