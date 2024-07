Sánchez pide al PP un pacto de Estado sobre los menores migrantes en Canarias

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, reclamó este lunes de manera tácita al PP un “pacto de Estado” sobre el reparto de menores migrantes no acompañados para “solucionar” la “presión migratoria que sufren territorios como Canarias o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla” y consideró que este acuerdo entre los dos grandes partidos deberá concretarse en la reforma de la ley de Extranjería que han pactado los ejecutivos estatal y canario.

Sánchez enmarcó este ofrecimiento de acuerdo al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo en el entendimiento logrado entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el que cree que debe producirse para otras instituciones (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores) y asuntos de interés general como el pacto de Estado contra la violencia de género o la reforma de la financiación autonómica.

La referencia del jefe del Ejecutivo a los menores migrantes, durante una entrevista en la Cadena Ser, se produce en pleno debate sobre la negociación del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Con los grupos parlamentarios del Congreso para buscar apoyos a la reforma legislativa que ampara esa distribución obligatoria entre todas las comunidades autónomas de los casi 6.000 niños, niñas y adolescentes que tutela la comunidad, con todos sus recursos de acogida colapsados.

Las palabras de Sánchez buscan claramente que la dirección nacional del PP y el propio Feijóo asuman esa reforma legal y de instrucciones a las regiones donde gobiernan los populares para que también den el visto bueno en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para el 18 de este mes, aunque todavía sin convocar oficialmente.

Un entendimiento que vaya a más

Sánchez insistió en que “aspira” a que ese entendimiento con el PP sobre el CGPJ “no sea flor de un día” y a que “podamos entendernos en otras muchas cosas”, recalcando que su Ejecutivo tiene “la puerta abierta” para propiciar otros muchos acuerdos “no solo de instituciones” como las entidades antes citadas, sino para “llegar a acuerdos en materias que son muy importantes para los ciudadanos” como la reforma de la ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes.

Aunque no comentó el papel que juegan en este posible pacto de Estado las comunidades autónomas, ni se refirió a las garantías de financiación que ofrece el Gobierno central para las acogidas que deben asumir los territorios, el presidente dio a entender que es el PP como partido quien debe resolver los recelos de algunas de las comunidades que gobierna, así como la presiones de Vox en aquellas en que tiene a esta formación como socio.

Hay que darse prisa

Fernando Clavijo, por su parte, lamentó este lunes que la conferencia sectorial de Infancia y Juventud que se va a celebrar en Tenerife el 18 de julio para debatir la reforma de la ley de extranjería y la derivación de menores migrantes llegue “tarde”, y consideró que el retraso en esa convocatoria, prevista inicialmente para esta semana o principios de la próxima, podría impedir que la reforma no está lista para antes de que acabe el actual periodo de sesiones del Congreso. Según reconoció, esa fecha daría “muy poquito margen" para sacar adelante la reforma porque el último Pleno del Congreso es el 23 de junio. Fuentes del Ejecutivo central señalan, sin embargo, que la convocatoria del 18 no está aún cerrada del todo y que no se descarta que pueda adelantarse unos días. Además, tampoco se descarta que se pueda producir otro pleno en julio posterior al del día 23.

“Si en agosto esto no está en vigor, pues desgraciadamente vamos a sufrir una crisis humanitaria mayor de la que tenemos en estos momentos, lo que pasa es que duramente, porque serán menores, niños y niñas los que lo van a sufrir”, pronosticó. El presidente canario se mostró “convencido” de que el PP va a apoyar la reforma una vez quede clara la financiación y la participación de las comunidades autónomas, entre otras cosas porque salvo Vox, que pretende “almacenar y tratar a los niños y a las niñas como cosas y convertir a Canarias en la cárcel del sur de Europa”, todas las fuerzas políticas de las islas apoyan la reforma legislativa.

Torres asegura que ningún territorio va a quedar excluido de la acogida obligatoria contemplada en la reforma legal

Por eso insistió en que “el problema son los plazos”, considerando que este asunto “se ha dilatado”, ya que el objetivo inicial es que la conferencia sectorial se celebrara en los primeros diez días de julio. Según él, con el calendario actual, el Gobierno canario sigue apostando por el decreto ley porque “entra en vigor inmediatamente” una vez sea aprobado por el Consejo de Ministros y “aunque se convalide a lo largo del siguiente mes, en un día se puede ir dándole respuesta a esos niños y a esas niñas”.

MADRID, 26/06/2024.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo en rueda de prensa tras las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios para informar sobre el acuerdo de modificación legislativa para la distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, este miércoles en el Congreso, en Madrid. EFE/ Fernando Villar / FERNANDO VILLAR

Propuestas de los grupos

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, señaló por su lado tras el Consejo de Gobierno de este lunes que una “parte importante” de las aportaciones que hicieron los grupos del Congreso a Torres y Clavijo “se van a seguir recogiendo en el texto definitivo” antes de que en la conferencia sectorial “terminemos de definir la reforma”.

Apeló a la necesidad de “construir una respuesta del conjunto del Estado a una situación dramática humanitaria niños y niñas en situaciones muy complicadas” y dijo que “Vox se está quedando solo y aislado en cómo debe de afrontarse este vital asunto”. “Vamos a terminar de consensuar con las comunidades autónomas y dar todas las explicaciones necesarias. Hemos tenido que ir al límite y lo que necesitamos es una respuesta conjunta”, recalcó Cabello.

El ministro Torres se refirió por su parte a la exigencia de Junts de excluir a Cataluña del reparto de menores migrantes, asegurando que “ninguna” comunidad autónoma puede quedarse fuera del acuerdo. “Si alguna comunidad o algún partido político dice en mi comunidad no, indudablemente esa propuesta no se va a aceptar”, ha señalado en una entrevista en la Televisión Canaria.

Sobre el PP, ha dicho que es “imprescindible su apoyo” tanto por su carácter de grupo mayoritario en el Congreso como por que gobierna en muchas comunidades autónomas que son las que, finalmente, aplicarán la reforma. En ese sentido, ha augurado que la norma “sería un fracaso” sin el apoyo de los populares. Cree que las dudas que planteaban sobre la financiación han quedado despejadas porque en el acuerdo se han incluido cuatro parámetros objetivos que, en todo caso, se van a perfilar en la conferencia sectorial con los territorios.

Suscríbete para seguir leyendo