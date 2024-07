La bonificación empresarial a la Seguridad Social que propone Clavijo costaría entre 780 y 3.900 millones

En mayo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, propuso en una visita la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) beneficiar con bonificaciones a la Seguridad Social a aquellas empresas que eleven los salarios a sus empleados por encima del convenio colectivo. Una medida que, en principio, quería negociar en los Presupuestos del Estado para este año, que el Gobierno central renunció a elaborar, y que ahora depende del visto bueno del Ministerio de Hacienda en las negociaciones que se están llevando a cabo para garantizar la agenda canaria. Esa propuesta, enmarcada en la idea presidencial de aumentar la productividad, mejorar los sueldos y democratizar el reparto de la riqueza en las Islas, fue cuantificada por el presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Carlos Francisco: entre 780 millones de euros y 3.900 millones de euros.

"Si se aplica una bonificación del 10% lineal a todas las empresas, y no solo a aquellas que tengan salarios por encima de los convenios colectivos, el coste sería de 780 millones de euros y si se aplica el 50% supondría 3.900 millones. Con ese dinero que se deja de abonar a la Seguridad Social, las empresas podrían negociar con los trabajadores no solo subir los salarios, sino también usarlo para invertir o hacer nuevas contrataciones", aseguró este martes en el Parlamento.

Por tanto, a juicio de Francisco la medida sería beneficiosa tanto para mejorar salarios como para aumentar el PIB per cápita, lograr una mayor capitalización de las empresas, crear empleo e incrementar la productividad.

Francisco, que insistió en que comparecía "a título personal" porque el CES no ha emitido un informe sobre "algo que no se ha materializado y solo es una propuesta", consideró que el Estado no podrá esgrimir que si las empresas canarias cotizan menos por sus trabajadores a la Seguridad Social se rompería el principio de unidad de caja.

"Hay precedentes, ya que en los Presupuestos del Estado para 2023 se incluyó una bonificación similar para las zonas despobladas y también se han aprobado reducciones de las cotizaciones para los nuevos autónomos", insistió.

El dinero que no se ingrese en la Seguridad Social serviría para mejorar salarios e inversión y suscribir nuevos contratos

Para Francisco, por tanto, "el principio de unidad de caja ya se ha roto antes, más que hacer las bonificaciones o limitarlas a ciertos tipos de empresas, lo más sencillo, fácil y controlable por la Administración es hacerlo lineal y puede que dentro de esa banda del 10% al 50% al Gobierno central le pueda parecer que es un coste razonable".

Esta tesis se desvía de los dos conceptos manejados desde hace un par de meses por el presidente Clavijo, que primero se refirió a bonificar a todas las empresas que pagaran sueldos por encima de lo pactado en los convenios colectivos y que, con posterioridad y a tenor de las críticas sindicales y de la oposición de izquierdas, circunscribió en una sesión parlamentaria a las "empresas con menos de 50 trabajadores" para así primar a las pymes.

La propuesta del presidente incluso provocó en su momento un rifirrafe político entre CC y PSOE, pues el expresidente canario y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, criticó a su sucesor por "romper el equilibrio" y poner en manos del Gobierno central las medidas para mejorar el poder adquisitivo de los canarios: "¿cómo es eso de que se compense a la empresa que lo haga y encima lo haga el Gobierno de España? Para el Gobierno del pacto CC-PP la culpa es siempre de otros y no toma decisiones".

Por su parte, Clavijo respondió a su antecesor que el punto 11 de la agenda canaria firmada en los acuerdos de Madrid que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez, suscrito por ambas fuerzas políticas, establece bonificaciones de la Seguridad Social como un objetivo para ir reduciendo la brecha salarial y el salario medio que existe entre el territorio continental y Canarias: "es un objetivo que nos hemos marcado como Gobierno de Canarias".

Las bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social serán una de las medidas a valorar con el Ministerio de Hacienda en los próximos meses. En las negociaciones que se entablen hay que acordar los importes máximos sobre los que aplicar la bonificación, los sectores sobre los que se debería priorizar y los importes de bonificación a aplicar.