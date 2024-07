Torres asegura que la solidaridad voluntaria ha fracasado y espera apoyos en la Conferencia para el reparto de menores

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la solidaridad voluntaria ha fracasado y ha señalado que espera tener los apoyos suficientes en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados para presentar posteriormente una reforma de la Ley de Extranjería.

En declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), Torres ha recordado que recibió la encomienda del presidente del Gobierno de presidir la Comisión Interministerial de Inmigración y "automáticamente" se puso "al frente de un trabajo que respondía a un acuerdo entre partidos políticos para la investidura y la legislatura y también un acuerdo entre gobiernos, el de España y en este caso los gobiernos de Ceuta, Melilla y Canarias que son los que en estos momentos están teniendo mayor flujo migratorio.

"Tenemos una situación humanitaria a la que hay que responder. Hay 6.000 menores en Canarias, pero también hay una presión de menores no acompañados en Ceuta y en Melilla, y aunque es una competencia autonómica el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una posibilidad de una modificación legislativa que precisa y exige fundamentalmente que los partidos políticos se manifiesten en las Cortes Generales, y previamente a ello hablaremos con las comunidades autónomas el próximo 10 de julio en Canarias", ha explicado.

En este sentido, ha explicado que se hace allí porque quieren "que los responsables de los derechos sociales de todas las comunidades conozcan la realidad que tiene Canarias con más de 100 recursos en las distintas islas para responder a los menores no acompañados".

"Explicaremos el acuerdo al que hemos llegado el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, en el que hay financiación suficiente y necesaria, a la que también añadiremos algunas peticiones que nos hicieron los grupos políticos la semana pasada en el Congreso de los Diputados, y espero que después de esa Conferencia del día 10 tengamos los apoyos suficientes para presentar esa iniciativa legislativa", ha manifestado el ministro.

Así, ha recordado que el único grupo que dijo claramente que no fue Vox y ha insistido en que "estamos ante una cuestión de Estado y necesitamos no solamente del voto del PP, sino también de su colaboración y su apoyo para que esta medida se pueda hacer, que lo que significa es que haya una distribución de los menores que llegan a los territorios fronteras, que demos una respuesta digna a esos niños y niñas que están hacinados en estos momentos y que lo hagamos de una manera que sea de solidaridad obligatoria, porque hasta ahora ha fracasado la solidaridad voluntaria".

En este sentido, ha señalado que en el año 22 se consiguió la Conferencia Sectorial de Infancia un reparto con guardia, tutela y custodia para las comunidades, pero de 700 menores que debían salir de Canarias no llega a la veintena en estos dos años, y "por tanto tenemos que ir obligatoriamente a una modificación legislativa".

"Lo que le pido como responsable de esa Comisión Interministerial es a todos los partidos que apoyen esa iniciativa legislativa, que el Gobierno de España tiene los apoyos de su coalición para sumar los votos precisos, pero también apelamos a todas las fuerzas políticas, porque nos parece que es un acto de justicia, de necesidad para una población vulnerable", ha dicho el ministro.

Finalmente, ha apuntado que no piensa valorar ninguna respuesta de ningún grupo político, "lo haré lógicamente si esto no termina saliendo y tendrán que justificar su no, quienes digan que no, a que menores no acompañados, vulnerables, sin tutores naturales que han venido en pateras y cayucos dejando atrás sus pueblos, sus padres, sus madres, estén distribuidos o no por el conjunto del territorio español".