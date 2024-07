La Fiscalía analizará si existe delito de odio en una manifestación contra la inmigración en Gran Canaria

La Fiscalía Provincial de Las Palmas analizará si existe delito de odio en la protesta contra la inmigración convocada para el próximo fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, según informa el medio Canarias Ahora. Esto surge a partir de la denuncia interpuesta por 40 abogados el pasado martes en la que pedían que se impidiera la celebración de la manifestación al percibir en sus consignas indicios de que puede incurrir en un delito de odio. La fiscal superior de Canarias, María Farnés, ha mandado una copia del escrito a la Delegación del Gobierno, que no ve racismo en la convocatoria.

La Fiscalía Superior de Canarias reconoció este miércoles en declaraciones recogidas por EFE que no tiene competencias a la hora de prohibir la celebración de una manifestación sino que es la Delegación del Gobierno la que establece los controles para permitir o prohibir este tipo de convocatorias. Desde el Ministerio Público recuerdan que la Fiscalía no actúa nunca para prevenir un delito sino cuando se ha cometido.

La Delegación del Gobierno en Canarias, por su parte, no aprecia racismo en la convocatoria. El delegado, Anselmo Pestana, explica que "las manifestaciones no se autorizan, se comunican y que, en este caso, se han hecho correctamente y, en principio, no aparece ningún dato que alumbre un tema de racismo. Hablan de mafias y de lucha contra la inmigración ilegal, lo que entra dentro de los parámetros en los que uno se puede expresar y manifestar".

Pestana ha informado de que habrá un dispositivo de seguridad, como en todas las manifestaciones, para que cumplan las condiciones en las que se ha visto con buenos ojos que se celebren y no salgan de los parámetros de libertad de manifestación o expresión que figuran en los principales derechos de la Constitución Española.

El delegado afirma que estarán atentos a que no haya incitación al odio, pero si lo hubiera, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, se cursaría la denuncia oportuna.

El cartel de la convocatoria, que surgió en redes sociales como X, propone lemas como 'Stop inmigración ilegal', 'Canarias tiene un límite', 'Stop mafias y tráfico de vidas humanas', ‘De solidarios a engañados’, 'Stop delincuencia' o 'Primero los canarios'.