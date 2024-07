Clavijo pide a los partidos "no perder la referencia: hay niños que necesitan atención"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha lamentado que el debate sobre la reforma para la acogida de los menores llegados en patera se haya visto "contaminado por la crispación política de Madrid", por lo que ha perdido a los partidos que no olviden que están hablando de niños.

"No debemos perder el punto de referencia: el punto de referencia es que hay niños y niñas que necesitan una atención adecuada. El día 10 tenemos la Conferencia Sectorial (en Tenerife) y nos negamos a creer que, por encima del drama humanitario que se está viviendo, de la situación de Canarias y de la situación de África Occidental, se impongan la sinrazón y la falta de solidaridad", ha señalado.

Clavijo ha hecho estas manifestaciones tras acompañar en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la presentación del 'Heroínas de Sálvora', el último buque incorporado a la flota de Salvamento Marítimo, un barco que está pensando para grandes emergencias, pero que también colaborará con sus drones en la búsqueda de pateras o cayucos en peligro en el mar.

El presidente de Canarias ha remarcado que se niega a creer que en el resto de España vaya a "imperar" la falta de solidaridad y ha advertido de que el cruce de declaraciones de las últimas semanas entre partidos "en nada ayuda a resolver un grave problema humanitario", como es la atención a más de 6.000 menores africanos.

"No es un problema político, no es un problema territorial. Es un problema humanitario. Están ahí las normas internacionales de reconocimiento de los derechos de la infancia que tenemos que cumplir obligatoriamente y la respuesta tiene que ser una respuesta de país, no puede ser ni una respuesta de una comunidad autónoma ni una respuesta individualizada. Se requiere una respuesta de Estado en la que todas las comunidades estén obligadas a colaborar", ha añadido.

Preguntado por la propuesta del PP de movilizar la Armada para intentar frenar el flujo de cayucos, Clavijo ha precisado que él solo concibe un motivo para implicar al Ejército en esta cuestión: para prestar un "servicio humanitario y evitar que cada 45 minutos muera alguien intentando llegar a nuestras costas".

"Entonces, lo entendería", ha dicho el presidente canario, antes de precisar que piensa que propuestas como esa "obedecen a un desconocimiento de la realidad que existe en este momento".

Clavijo ha abogado por reconducir el debate hacia la atención de los menores, hacia cómo "garantizar los derechos" y hacia cómo puede ocuparse de ellos Canarias "si ya no tiene más espacio físico" e, incluso, Defensa se ha negado a cederle cuarteles en desuso.

"Insisto: me niego a creer que vivimos en un país en el que, conscientemente, no se quiere garantizar los derechos de niños y niñas que pueden ser nuestros hijos, que pueden ser nuestros hermanos, nuestros sobrinos o nuestros nietos", ha agregado.

El presidente canario espera poder explicarlo al resto de comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, pero también recuerda que corresponde al Congreso legislar y considera que debe hacerlo en esta materia por la vía más rápida posible, ya sea convalidando un decreto ley de aplicación inmediata o ya sea aprobando una proposición de ley en lectura única y trámite urgente.

"En esto no hay grises, hay blanco o negro. O se quiere ayudar y se colabora con la resolución de un problema humanitario que afecta a niños y niñas, o se está en el otro lado. Y yo, a pesar de toda la contaminación política que estamos viviendo, personalmente creo, espero y deseo que comunidades autónomas y partidos políticos estarán a la altura de lo que se merece", ha remarcado Clavijo. EFE

