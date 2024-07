ASG pide "cordura, sentido común y responsabilidad" para la acogida de menores migrantes

Agrupación Socialista Gomera (ASG) dedicará la sesión de control al Gobierno, que tendrá lugar la próxima semana en el Parlamento de Canarias, a pedir "cordura, sentido común y responsabilidad" a la hora de abordar la acogida por el resto de comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas y, a su vez, a solicitar más medios estatales contraincendios en La Gomera.

En el pleno que se desarrollará durante los días 9 y 10 de julio, el portavoz del Grupo Parlamentario ASG, Casimiro Curbelo, planteará al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, la necesidad de que existan alternativas que ayuden a atender a los miles de menores migrantes no acompañados que llegan al archipiélago, ante la falta de recursos humanos y materiales que padecen las islas.

En este sentido, Casimiro Curbelo pedirá un plan que permita acoger a los niños y niñas migrantes "en las condiciones más dignas posibles, frente a la ausencia de respuesta estatal y de la UE, que han optado por mirar para otro lado frente a la actual crisis migratoria".

Respuesta ante los incendios

También trasladará al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, que la incorporación de dos helicópteros para Refuerzo (denominados MZ9 y MZ9B) en la base de la Brigada de Refuerzo en Incendio Forestales (BRIF) en Puntagorda, La Palma, supone "una mejora sustancial en la capacidad de respuesta ante posibles incendios".

No obstante, señalará que, si bien esta incorporación es positiva, la concentración de medios en una sola ubicación "plantea serias dudas sobre la equidad y eficiencia de dicha medida". En su opinión, "si de verdad queremos garantizar plenamente la seguridad en las Islas Verdes, sería más acertado que el Gobierno central realice una distribución equitativa de los recursos esenciales, no solo para la propia eficiencia operativa, sino también para garantizar que el conjunto de estas islas reciba una cobertura adecuada ante situaciones en que deban activarse estos medios aéreos".

Durante la sesión plenaria, la presidenta del Grupo Parlamentario ASG, Melodie Mendoza, defenderá una proposición no de ley que tiene como objetivo cambiar el tratamiento fiscal que se le da, por parte de la normativa tributaria estatal, a las compensaciones sanitarias por desplazamiento, estancia o manutención para pacientes y acompañantes de las islas no capitalinas, para que queden exentas, al igual que las becas públicas.

A su juicio, esta situación "ha creado una desigualdad manifiesta y un perjuicio monetario para quienes reciben las compensaciones por motivos sanitarios, ya que una inmensa mayoría se ve obligada a acudir a profesionales para presentar las declaraciones de la renta, pagando sus minutas, lo que afecta especialmente a las personas que no reciben otras ayudas públicas y que, en circunstancias normales, al no llegar al umbral de renta, no deberían presentar declaración".