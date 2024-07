Manuel del Castillo, director general de Cajasiete: "Queremos doblar nuestro tamaño en nueve años para poder aportar más a los canarios"

Ponga un calificativo a 2023.

Para la vida interna de Cajasiete, excepcional, carente de lastres y lleno de datos positivos que nos acercan a nuestros objetivos.

¿Cuáles son?

Por nuestro carácter cooperativo, no están fijados en el corto plazo, se asemejan más a un punto en el horizonte hacia el que ir.

Pero eso no excluye la consecución de unos números.

Claro que no, indudablemente somos una cooperativa de crédito, y como entidad financiera, y como empresa, tenemos unos objetivos económicos.

¿Cómo fueron las cosas en ese aspecto al cierre del año?

Ya le digo que el año ha sido excepcional. Seguimos creciendo en número de clientes, volumen de negocio y salud financiera de la caja, pero nosotros no podemos quedarnos solo en eso. Tenemos que cumplir también en el ámbito social y estamos muy orgullosos de todo lo conseguido y todo lo que hemos hecho a lo largo del año pasado.

Vamos por partes. Presumen de ratio de solvencia, la más elevada de las Islas. ¿Cómo consiguen ese liderazgo?

Las entidades pequeñas somos las que mejores ratios de solvencia presentamos. No es casualidad, el tamaño es un factor determinante. Todas somos cooperativas de crédito, venimos del mismo origen, cajas rurales en su inmensa mayoría. Le digo esto porque heredamos de la agricultura el valor de la prudencia. No nos embarcamos en iniciativas que no estemos seguros de poder digerir y la solvencia tiene mucho que ver con eso. Hay unos mínimos que fija el supervisor. Nosotros elegimos estar muy por encima, porque tenemos claro que este proyecto no puede peligrar.

¿Cuántos socios son hoy?

Cajasiete pertenece a 60.000 canarios. Las sociedades anónimas o limitadas son hoy una inmensa mayoría. Las de economía social somos pocas, mayoritariamente cooperativas y no tenemos que anteponer el objetivo, totalmente legítimo y no único, de retribuir el capital, de dar dividendos a los dueños. Nuestra meta es el bien social.

¿La inversión del cooperativista no tiene retorno?

Nos gusta que su aportación lo tenga, pero no es lo prioritario. Ante todo debemos cubrir las necesidades de la cooperativa, financieras en nuestro caso; lo demás va detrás. De ahí que contemos con una ratio de solvencia tan elevada, del 20,8%. Esto no es mío, ni del presidente, ni del consejo rector, sino de los 60.000 canarios que realizan aportaciones. Un día no estaremos ninguno de los 450 empleados que integramos hoy la plantilla de la entidad y el proyecto debe continuar.

"Nosotros no nos embarcamos en iniciativas que no estemos seguros de poder digerir"

Prudencia, moderación, objetivos que más bien son una línea en el horizonte... Pero ustedes avanzan, crecen como cualquier empresa. ¿Hasta dónde para no parecer un banco, digamos, regular o convencional?

Antes de entrar en el fondo, el punto en el horizonte no es más que, básicamente, mejorar las condiciones de vida de los canarios. ¿Muy genérico? Más concreto: transformar el compromiso de los canarios en progreso, en desarrollo sostenible, intentar que todos nos beneficiemos por medio de esa confianza que nos dan socios y clientes. Antes de que me lo diga, sé que todavía estoy en el plano de la idea. Y ahí entran las cifras, que nos permiten caminar hacia la meta. Justo este año arrancamos un nuevo plan rector.

¿De cuántos años?

Nueve.

¿Y qué solvencia esperan tener para entonces?

Nuestra ambición es alcanzar el 30% de solvencia, que sería ya el tope, no tendría sentido más. Por el camino, mantendríamos la liquidez y eficiencia actuales. Con estas tres variables, medimos la salud financiera de la entidad. Quedaría el tamaño, porque entendemos que cuanto más grande sea Cajasiete, a más clientes podrá solventar sus necesidades financieras, generará mayor riqueza y podrá aportar más a la sociedad. Concretando todavía un poquito más, queremos duplicar nuestro tamaño actual en nueve años. Es decir, nuestros activos suman hoy 4.000 millones de euros y la intención es llevar el tamaño del balance hasta los 9.000 millones.

¿Están preparados para digerir ese salto?

Cuando se habla de gestión del tiempo se recurre al ejemplo de la necesidad de trocear el elefante si vas a comértelo, no puedes hacerlo de una sentada. Hemos troceado el proceso en tres planes estratégicos de tres años de duración, subdivididos a su vez en objetivos anuales. Paso a paso hasta completar nueve años, que yo ya, si dios quiere, me habré jubilado. (Risas). Serán otros quienes tengan que decidir.

¿Qué posición ocupan dentro del mercado de las Islas?

Tenemos el 7% en de los depósito y el 6% del crédito en Canarias. Nuestra aspiración a mucho más largo plazo que los nueve años de duración del actual plan rector es cubrir el ámbito de actuación que sumábamos las cuatro cajas que llegamos a estar operativas en la comunidad autónoma. De uno u otro modo, las otras tres se diluyeron y hoy ya solo quedamos nosotros como entidad netamente canaria.

Está hablando casi de un objetivo utópico.

Estaríamos hablando de un 50% de todo el negocio financiero de Canarias. Nos queda muchísimo para llegar ahí.

"El sector primario no llega al 2% del PIB, y representa entre el 10% y el 15% de nuestro negocio"

Con la velocidad con que aparecen sucesos nunca antes vistos en este siglo, ¿no da cierta pereza hacer planes?

(Risas). Si me devuelven a 2005 y me dicen que van a desaparecer La Caja de Canarias y Cajacanarias, contesto que eso es del todo imposible. Evidentemente, nosotros teníamos planes que no contemplaban un escenario como ese en absoluto; horas de trabajo que fueron a la papelera porque hubo que empezar de cero para partir de un escenario que parecía imposible pero fue real. Le hablaba en clave financiera, ¿pero y la pandemia? Y después la erupción volcánica en La Palma. Todo esto que no controlamos, y meto también la ola inflacionista derivada de la guerra de Ucrania, nos aleja del objetivo. Pero al final, el plan, que hacemos para cumplirlo, te guía de uno u otro modo; si surgen cuestiones con las que nadie contaba, no llegarás, pero lo importante es acercarte, viajar en la dirección que nos marcamos.

¿Es posible hacerlo? ¿Se puede no descarrilar?

Totalmente. El plan rector se inicia ahora, pero teníamos otro hasta el año pasado. Coja todas las circunstancias negativas que he enumerado: pandemia, volcán, inflación...; a pesar de eso hemos cumplido prácticamente todos los objetivos que nos marcamos sin saber que nos iba a venir todo esto encima. Ha habido que poner mucho más esfuerzo en todo aquello que suponía viento en contra y aprovechar al máximo cuando soplaba a favor.

Ha aludido al origen agrícola de la entidad. El campo está ahora más calmado pero poco han variado las circunstancias que les llevaron a las calles.

Estamos totalmente vinculados con el sector agrícola, ganadero y pesquero. Claro, en Canarias este sector primario no llega a ser ni el 2% de la economía canaria. Son muchos quienes trabajan en el campo y lo combinan con otras actividades, pero calculamos que en torno al 10% o el 15% de nuestro negocio procede de ahí. O sea, tenemos muchísima mayor proporción de lo que representa en el PIB regional. Desgraciadamente para todos, la agricultura ha mejorado muchísimo en tecnificación, cualificación o productividad, pero cuando vamos a las medianías, vemos lo que hay.

¿Abandono?

Ahora los incendios llegan hasta la costa y antes no ocurría. No lo tienen fácil y debería atenderse porque la agricultura tiene un efecto claro sobre el paisaje, y el turismo vive de que el destino sea atractivo para los visitantes.

