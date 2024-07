Productividad y desarrollo sostenible de Canarias

En Canarias se habla mucho últimamente de productividad y menos de competitividad en términos de la economía en general y del sector turístico en particular. Ambos términos están relacionados, pero no son lo mismo. Se entiende que una empresa, sector o país no puede ser competitivo si tiene una baja productividad. En mercados de productos y servicios homogéneos la productividad es el principal factor de la competitividad mientras que en mercados diferenciados la competitividad es la decisiva como puede ser añadir valor frente a los productos y servicios de la competencia.

En este artículo vamos a centrarnos en la productividad entendida como la relación entre los productos y servicios obtenidos en una producción dada dividida por los recursos destinados a la misma incluyendo recursos naturales, tecnologías, capitales, trabajo y organización. La productividad puede incrementarse por un aumento de la cantidad de productos y servicios utilizando los mismos recursos o por la disminución de los recursos empleados para obtener una misma producción o por la producción de los mismos bienes y servicios utilizando los mismos recursos, pero en un tiempo menor. Esta definición puede extenderse a una empresa, a un sector o al conjunto de una economía. Un aumento en la productividad supone un aumento del valor agregado a una producción. En términos económicos, un aumento de la productividad supone menores costes de producción o unos mayores beneficios.

En términos más específicos la productividad puede originarse por un conjunto de factores internos y otros externos: entre los primeros pueden mencionarse un abaratamiento de las materias primas, un menor uso de las mismas, un menor uso de energía derivado de mejoras tecnológicas introducidas en el proceso productivo, una mayor automatización de la producción, un menor coste de capital debido a una mejor oferta de créditos financieros, un mayor rendimiento del trabajo debido a una disminución de los salarios para el mismo número de horas trabajadas o un aumento de horas trabajadas con igual salario, un aumento de la producción laboral originada por mayor cualificación del personal, un mejor desempeño laboral originado por mejores relaciones laborales, mejores condiciones de trabajo, más motivación de los trabajadores, menos absentismo, etc.

Entre los segundos cabe considerar la disponibilidad de infraestructuras de transporte, de telecomunicaciones, de parques y polígonos industriales, de un sistema educativo adecuado y especialmente el universitario de tipo técnico, de un sistema de I+D+I acoplado a las necesidades, de un sistema administrativo que sea ligero y ágil y no pesado y paralizante, de un sistema político con políticas de impulso a la productividad, etc.

Indirectamente, también hay que considerar como factores que aumentan la productividad la salud de las personas, el sistema sanitario, la cultura, el ocio, las actividades deportivas, la seguridad y asistencia social, etc., sin olvidar tampoco el medioambiente sano. Como es obvio todos estos factores están interrelacionados de manera que una mejora de uno solo de ellos no garantiza la mejora de la productividad total.

Es evidente que solo los factores internos pueden ser controlados y modificados por la empresa u organismo mientras que los externos requieren la participación de empresas y entidades externas como pueden ser las Administraciones Públicas, Universidades, Estados e incluso varias Organizaciones Internacionales.

La productividad no adquiere un valor constante en la medida que la producción, los productos y los servicios varían a lo largo del tiempo al variar las circunstancias que inciden sobre ellos tales como nuevos desarrollos tecnológicos, disponibilidades de materias primas, etc., de manera que un aumento de la productividad es muchas veces más una adaptación a las nuevas circunstancias que un imposible aumento infinito de la productividad en un producto o servicio concreto.

Observaciones

Sobre esta exposición sucinta sobre la competitividad cabe realizar una serie de observaciones que las maticen y les den sus dimensiones reales. Entre ellas cabe considerar:

1ª. La disminución de los costes de producción no siempre conduce a una mejora de la productividad como podría ser el caso de reducción de los costes laborales que condujera a una desafección de los trabajadores y, por tanto, a una merma de la productividad.

2ª. Un aumento de la productividad por la vía de más insumos tecnológicos puede hacer que la productividad disminuya a la larga como puede ser el caso de un uso elevado de fertilizantes e insecticidas en la agricultura que si bien aumenta la productividad a corto plazo a largo plazo puede conducir a que ciertos virus se hagan resistentes con la consecuente disminución de la producción o la necesidad de incrementar aún más estos insumos.

3ª. Un aumento de la productividad por la vía de automatizar todos los procesos incrementa la productividad por la vía de la eliminación de la mano de obra, pero puede incrementar los consumos de energía y los costes de mantenimiento. Además, como se incrementa el desempleo al final repercute en una subida de los impuestos para pagar los subsidios por desempleo y mantener la demanda.

4ª. Un intento de incrementar la productividad por la vía de aumentar la intensidad del trabajo, es decir el número de horas por persona o más personas por unidad de producto, puede conducir al efecto contrario tanto por el agotamiento y la pérdida de productividad por trabajador como por el incremento de los conflictos con ellos.

5ª. Debe distinguirse claramente entre productividad de una empresa o una institución pública de la productividad global de una región, estado o cualquier otro marco internacional. En efecto, un incremento aparentemente eficiente de la productividad de una empresa puede mermar la productividad más eficiente de otra, como puede ser el caso de un incremento de la productividad de un proceso burocrático por la vía de disminuir el número de trabajadores de atención al público, puede obligar a que muchas empresas pierdan muchas horas de trabajo en espera de ser atendidas, lo que conduce a una merma de la productividad nacional. En la misma línea, un aparente incremento de la productividad de un sector, como el turismo, puede mermar la productividad de otros muchos sectores en una región.

Consideraciones

Pero en un marco de búsqueda de un desarrollo sostenible integral entendido como la generación de productos y servicios que generen la máxima satisfacción de todas las necesidades humanas, incluyendo la protección del medioambiente, tanto para los habitantes actuales como para los futuros cabe considerar:

1º. Replantear los objetivos de la productividad en orden a mejorar necesidades humanas que raramente se contemplan en los criterios al uso de la productividad como pueden ser las relacionadas con la cultura, la seguridad, la solidaridad, etc. Lo que no puede aceptarse como objetivo único de la mejora de la productividad es un incremento de la producción de bienes materiales en muchos casos innecesarios y las ganancias totalmente desacopladas de los servicios que finalmente se brinda a todos los ciudadanos.

2º. Al término productividad debe dársele una perspectiva global aunque la búsqueda de la misma se realice a escala local si se desea que contribuya a alcanzar un desarrollo sostenible. Así mismo también debe contemplar una perspectiva multidimensional en la medida que cualquier producto o servicio afecta a muchas de las necesidades humanas, incluyendo aquellas que no son materiales. Una visión integrada de la productividad es, por tanto, necesaria.

3º. Las mejoras de la productividad deben incorporar la dimensión temporal en el sentido de considerar dentro de ella los parámetros derivados de la sostenibilidad a largo plazo. En el mismo contexto también debe considerarse la dimensión global aun cuando la producción sea local. Puede ocurrir que un aumento de la productividad local y actual suponga un aumento desproporcionado en el uso de recursos naturales y, por tanto, una merma irreparable de los mismos que conducirá a una pérdida total de la productividad global a medio o largo plazo. Tal es el caso de las energías fósiles y otros minerales, suelos fértiles, agua potable, etc.

4º. Cualquier mejora de la productividad debe incorporar la dimensión medioambiental en el sentido de protección del ecosistema por todas las vías posibles. Los costes implícitos deben ser incorporados al producto o servicio final.

5º. La productividad de un marco de desarrollo sostenible ha de ser dirigida de alguna manera, indicando las grandes líneas por las que la iniciativa privada ha de discurrir para acercarse a esta meta del desarrollo sostenible. Por ejemplo especificando los sectores de producción que deben apoyarse con recursos públicos en especial los de I+D, formación y ciertas infraestructuras o facilitando políticas de penetración en los mercados como políticas comerciales u otras o protegiendo las producciones más eficientes en cuanto a su acomodo a las necesidades de un desarrollo sostenible y penalizando a las más ineficientes, etc.

En el caso de Canarias la respuesta a una mejora de la competitividad de sus empresas y del conjunto de su economía pasa por disponer de un plan estratégico integral de desarrollo sostenible en el cual la productividad (y la competitividad) quedara reflejada.