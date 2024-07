Canarias se lanza a captar más industria del videojuego en América, Europa, Japón y Singapur

The Game Kitchen

The Game Kitchen es uno de los estudios independientes más importantes de España. Hicieron el videojuego Blasphemous, de los más aclamados. En Canarias están desarrollando All on Board, un juego de realidad virtual para juegos de mesa.

No Brakes Games

El estudio No Brakes Games (Reino Unido), realizó Human Fall Flat, uno de los videojuegos más vendidos de la historia por encima de éxitos como Mario Bros. Están implantados en Tenerife en la Zona Especial Canaria (ZEC).

Drakhar Studio

Drakhar Studio vinieron de Madrid. Llegaron con pocos empleados y ya van por 40. Han hecho los videojuegos de la Patrulla Canina y Hotel Transilvania.

Promineo Studios

Han hecho el videojuego de Garfield.

Rising Pixel

Rising Pixelscrean serious games, juegos para desarollar las habilidades personales, aprender o enseñar a través de la diversión.

Quantum Box

Vienen de Galicia con el equipo de Gato Studio. Fueron uno de los estudios más aclamados de España con The Waylanders, un videojuego de celtas que recreó todo Santiago en alta calidad.

Ben Villes Games

Estudio independiente instalado en Fuerteventura que ha desarrollado Supercity, un videojuego de construcción de una ciudad.

Triple O Games

Triple O Games ha realizado Battle Derby, un videojuego de simulación de coches.

Broken Bird Games

Están desarrollando Luto, un videojuego de terror que ha suscitado mucha expectación en Steam.