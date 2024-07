La Diputada del Común abre una investigación sobre la situación de los menores migrantes en Lanzarote

La Diputada del Común, Lola Padrón, se reunió este jueves en Las Palmas de Gran Canaria con representantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias (CEAR) para conocer de primera mano su trabajo y perspectiva con respecto a las personas migrantes o necesitadas de asilo y refugio.

Desde la Diputación del Común se está recabando información y realizando una ronda de contactos con las organizaciones que trabajan con las personas migrantes en las islas y poder tener un mapa general de las actuaciones que se están llevando a cabo.

A raíz de la denuncia recibida sobre la situación de los menores no acompañados en la isla de Lanzarote, y admitida a trámite, Lola Padrón ha abierto una actuación de oficio.

La Diputada del Común ha enviado escritos solicitando información a las instituciones pertinentes, como el Cabildo de Lanzarote y a la consejera de Bienestar Social Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, con el objetivo de poder dar respuesta a la queja recibida. Además, está en coordinación con el Defensor del Pueblo.

Tanto la Diputada del Común como Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de la CEAR, intercambiaron sus objetivos de trabajo, estableciendo una serie de puntos comunes, como la necesidad de establecer una línea conjunta en la que se mejoren los recursos sociales y se implementen las políticas de integración con las personas migrantes.

Para ello se han puesto de acuerdo en que es preciso planificar y ejecutar acciones para trabajar con la población llegada a nuestro país. De hecho, este es uno de los objetivos éticos que se plantea la ONG con el fin de trabajar desde la perspectiva de la globalización con cada de una de las personas usuarias de la entidad.

Tras casi dos horas de reunión, Lorenzo que se mostró muy satisfecho de abrir espacios de colaboración "que redunden en la defensa de los Derechos Humanos", entregó varios informes a la Diputada del Común, acordando lo importante que es tener en cuenta la vulnerabilidad de los menores, "cifra que no está clara del todo, que casi se acerca a los 6.000 menores no acompañados, pero lo realmente importante es que no perdamos la perspectiva de que no se trata de cronificar la emergencia, que necesitamos ir más allá, desarrollar un lenguaje común en la búsqueda de una planificación que procure la convivencia intercultural, la participación y acceso de estas personas a la comunidad receptora, porque decir de acogida, creo que es muy pretencioso y sobre todo preservar los derechos", señaló el coordinador territorial.

Recordaron durante la reunión mantenida, que la mayoría de las personas migrantes que entran en el país no lo hacen por la vía marítima, y sin embargo no se les hacen pruebas óseas para determinar la edad, ni son tan mediáticas como las que llegan en embarcaciones.

Padrón estuvo atenta a toda la información recibida en su ronda de encuentros para tener suficientes argumentos y conocer la narrativa de las personas que trabajan en el tercer sector "porque forman parte de la columna vertebral de toda la protección de los Derechos Humanos de todas las personas y sobre todo de las más vulnerables, algo que la sociedad civil ya está haciendo, así como hospitales, escuelas, empleo, etc ", indicó.

En este caso concluyó que CEAR es una organización "cuyos argumentos puede que no estén tan de moda, pero que son muy necesarios frente a mensajes más escandalosos y que no aportan nada y que generan más conflictos que cohesión social. Por eso es absolutamente necesario acercarnos a quienes como la Diputación del Común defienden los Derechos Humanos y trabajemos codo a codo por resolver las situaciones críticas".

Respuestas de las Defensorías del Pueblo

Por otro lado, la Diputada del Común, Lola Padrón, que el pasado día 28 de julio envió una carta a las Defensorías del Pueblo del todo el Estado solicitando que fueran solidarios con la situación crítica que se está viviendo en Canarias con el fenómeno migratorio, asegura que está recibiendo respuestas de varias comunidades "pero esperamos seguir recibiendo esas respuestas de apoyo y solidaridad que necesita el Archipiélago, porque Canarias es un puente que no podemos dejar caer, porque las personas vulnerables siempre buscarán otro puente. Espero que la sociedad no preste atención a aquellos movimientos que aprovechando la crisis humanitaria y emergencia en Canarias agitan las banderas de la xenofobia, el odio y el racismo frente a una posición de trabajo común un para resolver la emergencia que estamos viviendo y donde el Estado y Europa deben volcarse con actuaciones conjuntas", indicó.