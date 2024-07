El obispo de Canarias pide a agunos políticos "dejar de buscar votos" con el tema de los migrantes

En una reciente entrevista en Herrera en COPE Canarias, el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, hizo un llamado a los políticos para que dejen de utilizar la migración como un arma política y se enfoquen en el bien común y la dignidad de las personas. Este mensaje surge en medio de enfrentamientos entre diversas formaciones políticas por la derivación de menores no acompañados desde el archipiélago a la Península.

Mazuelos expresó su preferencia por mirar "con un punto de esperanza" el acuerdo alcanzado para el reparto voluntario de 400 jóvenes migrantes de Canarias y Ceuta a otras comunidades autónomas, en lugar de ser pesimista por el bloqueo en la reforma de la Ley de Extranjería y la aprobación de una distribución obligatoria. Actualmente, Canarias alberga cerca de 6.000 menores tutelados, y los centros de acogida están al borde del colapso, especialmente si aumenta la llegada de cayucos en las próximas semanas.

Necesidad de un enfoque humanitario y coordinado

"Parece que PSOE y PP empiezan a querer dejar de hacer política con este tema y se sensibilizan con el sufrimiento de tantos menores", comentó Mazuelos. Sin embargo, insistió en la necesidad de discutir adecuadamente la política migratoria, mirar hacia Europa y obtener los fondos necesarios. Además, subrayó la importancia de trabajar en los países de origen para formar y regularizar a los migrantes, y combatir las mafias que se benefician del tráfico humano.

El obispo hizo un símil para explicar la situación actual: "Cuando hay un incendio, primero se ayuda a los que están dentro y luego se exige una buena política de prevención; aquí, primero se necesita paliar el sufrimiento de Canarias, porque el sistema de acogida está al máximo y no queremos que explote".

Mazuelos recordó que la Iglesia ya está haciendo una gran contribución, pero considera que es necesario un cambio en la legislación. "No se puede pedir que la Iglesia me saque del problema y después, cuando cumplen los 18 años y se van a la calle, que la culpa sea nuestra. A estos jóvenes hay que darle una formación para un trabajo y no dejarlos tirados cuando alcanzan la mayoría de edad", enfatizó.