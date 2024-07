64 años de descuento aéreo

El derecho al descuento en los billetes para viajar con la Península o entre las Islas no se discute, sobre todo tras la reforma del Estatuto de Autonomía en 2018 y la incorporación del REF al corpus estatutario. En lo que sí ha habido vaivenes y polémicas es en el gasto que supone para los presupuestos del Estado este tipo de bonificaciones para las regiones no peninsulares y si son realmente efectivas ante el incremento de los precios de los billetes que han aplicado las compañías aéreas en los últimos años. La crisis económica, la inflación y la liberalización del mercado aéreo han demostrado que si no hubiera descuento los precios por viajar fuera de las Islas serían inasumibles para una buena parte de la población. El Gobierno se ha comprometido en varias ocasiones a vigilar las tarifas de las aerolíneas para ir modulando la subvención al coste real de los billetes, algo que no se ha concretado a pesar de las evidencias de incremento de precios de forma artificial que han sido denunciadas en diferentes ocasiones por la Comunidad Autónoma. | R.A.D.