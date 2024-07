La urgencia de la situación de los menores en las Islas choca con la calma que prefiere el PP.

Durante esta mañana, los portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE, Coalición Canaria (CC) y Sumar en el Congreso de los Diputados registrarán la proposición de ley para modificar la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La iniciativa necesita del apoyo del PP, que ya ha advertido que no lo dará si antes el Gobierno de Pedro Sánchez no impulsa un plan integral de política migratoria de amplio recorrido.

Los populares advierten de que no aceptarán ninguna propuesta que no deje clara la obligatoriedad de «todas» las comunidades autónomas para participar en el reparto solidario de los menores no acompañados. Dicha reivindicación tiene el trasfondo de la abstención de Cataluña en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada la pasada semana en Tenerife.

El conseller Carles Campuzano, demandó orden y rigor en los criterios de reparto y en la dotación económica. Para sostener esa exigencia, expuso el trabajo que está desarrollando la Generalitat, que incluye el acompañamiento a los jóvenes hasta los 23 años para garantizar su integración.

Esquerra y PP coinciden así en ignorar la urgencia de la situación, con 6.000 menores migrantes sin acompañar hacinados en las Islas. Un número que podría duplicarse en los próximos meses según el criterio de expertos en movimientos migratorios. Enfrente, el Gobierno de Canarias exige una respuesta rápida. El presidente Fernando Clavijo asiste hoy a la presentación de la proposición de ley, pero no aparca su intención de que sea el Ejecutivo central el que tome las riendas aprobando un decreto ley. Esa es la vía más rápida siempre que la prioridad sea aliviar al Archipiélago y garantizar unas mejores condiciones de vida a los menores.

Sin embargo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya ha advertido de que esa vía no se explorará sin acuerdo previo con el PP, partido que tendría en su mano dejar sin efecto la iniciativa en el plazo de un mes y devolver el problema a la casilla de salida.

