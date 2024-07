Los cabildos ponen reparos a la nueva y "urgente" Ley del Cambio Climático

Veinticuatro horas después de que el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, asumiera la Presidencia semestral y rotatoria de la Federación Canaria de Islas (Fecai) en el transcurso de una asamblea en la que el Gobierno canario intentó aclarar a las corporaciones insulares sus dudas sobre el decreto ley de modificación "urgente" de la Ley de Cambio Climático, hasta cinco cabildos insulares mostraron ese martes, con mayor o menor intensidad, reparos en el Parlamento tanto al contenido del texto como a las formas «poco corteses» del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo en lo referente a solicitar la colaboración cabildicia en una norma que les afecta de forma directa.

Los más beligerantes fueron la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, María Inés Navarro, al criticar que el texto afecta a otras leyes y va contra la autonomía de las corporaciones insulares; y el consejero de Residuos del Cabildo de Fuerteventura, Enrique Pérez, para quien se invaden las competencias de cabildos y ayuntamientos en planificación y ordenación del territorio y "se abre la puerta a instalar infraestructuras energéticas a dedo en cualquier lado".

"No vamos a permitir que este u otro decreto vulnere las competencias de planificación del territorio de los cabildos. Es un verdadero atentado a la autonomía de las islas y es un texto en el que los proyectos priman sobre la planificación cuando cada isla debe decidir sobre la base de sus propios planes territoriales", insistió Pérez.

Tenerife cree que "hay aspectos administrativos que necesitan una clarificación"

Aunque Navarro si estuvo de acuerdo con las zonas de aceleración de las que reniega Fuerteventura, criticó el "escaso plazo para presentar alegaciones y este proceso no ha sido muy participativo, porque no es lo mismo oír que escuchar. Esta modificación ni es urgente ni es extraordinaria y puede entrar en colisión con la ley estatal y la directiva europea que aún no se ha transpuesto".

Rosa García, consejera de Educación del Cabildo de La Gomera, pidió que la ubicación de las infraestructuras sea "consensuada" con las corporaciones insulares; Pablo Díaz, consejero de Cultura del Cabildo de La Palma, coincidió en que deben participar "en la toma de decisiones" y lamentó que en el texto no se incluya la geotermia y el consejero de Presidencia y Planificación del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, criticó el escaso tiempo que han tenido para presentar alegaciones y consideró necesario aquilatar los términos jurídicos referidos a los llamados Proyectos de Acción Climática que deben ser autorizados según una declaración de obras de interés general, que ahora mismo solo puede hacer el Gobierno en virtud de la vigente Ley del Suelo. "Hay aspectos administrativos que necesitan clarificación" para coordinar la planificación insular y la gestión de los recursos naturales de manera efectiva, insistió Ruano.

El socialista Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, fue el único que no puso pegas al decreto que será aprobado antes de agosto pese a que el PSOE es muy crítico con el contenido de una norma que, como ayer reiteró la diputada Alicia Vanoostende, "modifica de forma total la ley" aprobada por el anterior Gobierno del ‘pacto de las flores’ que presidió el actual ministro Ángel Víctor Torres. Para Armas, en cambio, el nuevo decreto permitirá a El Hierro, cuya central hidroeólica Gorona del Viento generó este año más del 50% de la producción eléctrica de la isla, logre alcanzar hasta un 80%.

La viceconsejera de Transición Ecológica dice que "hay que dar un triple salto hacia adelante" en energías renovables

La viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, fue la encargada de defender al Gobierno de las críticas cabildicias y recordó que en Canarias "no llegamos a un 20% de penetración de renovables y tenemos que conseguir el 58% en el año 2030".

"En menos de seis años hay que dar un triple salto hacia adelante", insistió para argumentar que se fijan «preceptos muy claros» para alcanzar los objetivos. "Muchas de las cuestiones planteadas ya han sido incluidas en el texto tras analizar las alegaciones, motivo por el cual se crea la Red Canaria de Acción Climática como órgano de cogobernanza en el que participan los cabildos, los ayuntamientos y el Gobierno", aseguró.

Para la viceconsejera, el debate en la Comisión de Cabildos evidenció que "hay consenso en todo lo que tiene que ver con agilizar los procesos administrativos y las dudas que tiene Fuerteventura esperamos poder solventarlas en la reunión que tendremos la próxima semana, como ya hemos hecho con el Cabildo de Lanzarote".

