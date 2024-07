El inmovilismo de la dirección de NC eleva la tensión con los renovadores

Las asambleas locales que forman parte de NC y no son partidos aliados electorales de la formación pedirán explicaciones en la Ejecutiva del sábado sobre la iniciativa que se está gestando desde el sector oficial de replantearse la situación de los socios en los órganos de gobierno de NC. Al menos tres municipios de NC respaldan las tesis de los alcaldes independientes aliados a la formación nacionalista, que son Arucas, San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía. En el caso de este último municipio se da la paradoja de que el actual alcalde, Francisco García, respalda el cambio en el liderazgo del partido, siendo el municipio de origen de parte de la actual cúpula de la formación, con Luis Campos como coordinador general y Carmelo Ramírez como secretario de Organización. García es un veterano en el partido y en el Ayuntamiento santaluceño, con más de 25 años de trayectoria. En la dirección y en la militancia del municipio conviven las dos almas de NC: los que apuestan por dar un giro al partido y llegar con caras nuevas a las elecciones de 2027 y los que se mantienen en la necesidad de cumplir el calendario orgánico y no tocar el liderazgo de Román Rodríguez si él no da un paso a un lado. | R. A. D.