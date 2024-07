La Ley de Cambio Climático erosiona por primera vez el voto de CC y PP

No solo la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para forzar el reparto reglado de menores inmigrantes pone a prueba el pacto de gobierno entre CC y PP en Canarias. El decreto ley para modificar la Ley de Cambio Climático que impulsó el Ejecutivo del ‘pacto de las flores’ puede escenificar este miércoles la primera división de voto de los dos principales socios del gabinete que preside Fernando Clavijo (CC) con Manuel Domínguez (PP) como vicepresidente. "El decreto ley no se va a tramitar como proyecto de ley", sentenció este martes en la sesión parlamentaria de control al Gobierno el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (PP). "No tenemos ni un minuto que perder", reiteró. Acto seguido, desde su escaño, el portavoz de los nacionalistas, José Miguel Barragán, espetó al consejero a micrófono cerrado, acompañando sus palabras de gestos comprensibles para todo el hemiciclo, que "eso no es así, CC va a votar que se tramite como proyecto de ley".

Hasta el momento los diputados conservadores mantienen su voto en los parámetros impuestos por Hernández Zapata de no abrir el decreto ley a un período de enmiendas, si bien la actitud expuesta por sus socios del pacto forzó a mantener una reunión del grupo parlamentario en la noche del martespara analizar el nuevo escenario y decidir como actuarán en el debate del miércoles.

No es la primera vez que los nacionalistas se muestran proclives a que el decreto ley que se convalida en el Parlamento se tramite como proyecto legislativo para incorporar al texto, vía enmiendas, "las observaciones de los cabildos y las del Consejo Consultivo de Canarias para garantizar la seguridad jurídica del decreto". Así lo expresó el propio Barragán el pasado 16 de julio en la Comisión de Cabildos tras escuchar las críticas de varios representantes de las corporaciones insulares al contenido del decreto impulsado por Hernández Zapata.

Invasión competencial

El cabildo más beligerante es el de Fuerteventura, presidido por la nacionalista Dolores García, por considerar que "se invaden las competencias" de las corporaciones locales en planificación y ordenación del territorio y "se abre la puerta a instalar infraestructuras energéticas a dedo en cualquier lado", ya que "los proyectos priman sobre la planificación cuando cada isla debe decidir sobre la base de sus propios planes territoriales". También el Cabildo de Tenerife, presidido por la nacionalista Rosa Dávila, cree necesario aquilatar los términos jurídicos referidos a los llamados Proyectos de Acción Climática que deben ser autorizados según una declaración de obras de interés general, que ahora mismo solo puede hacer el Gobierno en virtud de la vigente Ley del Suelo, además de considerar que hay aspectos administrativos referidos a proyectos energéticos que necesitan clarificación.

Por su parte, el Consejo Consultivo dictaminó que existen varios preceptos "en parte contradictorios" y enumeró una serie de consideraciones que deberían incluirse en el texto para "añadir un plus de seguridad jurídica en su interpretación".

Desde un primer momento, y apenas 24 horas después de que el Consejo de Gobierno aprobara el 11 de junio el decreto ley, el PSOE exigió una tramitación del texto como proyecto legislativo.

La base de la propuesta del PSOE, a la que en días sucesivos se sumó NC-Bc, era que el decreto no efectuaba una «modificación menor» sino que, en la práctica, derogaba la vigente Ley.

"Se modifican 82 artículos y 12 disposiciones y se añaden 18 nuevas. Todo eso sin pasar por el proceso de información pública, pues se han reunido con quienes les ha interesado. El decreto tiene más folios que la propia Ley", aseguró en su momento la diputada socialista Alicia Vanoostende.

Suscríbete para seguir leyendo