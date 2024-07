El Estado niega un convenio de obras hidráulicas a Canarias pese a la sequía

El Estado y la Comunidad Autónoma no se ponen de acuerdo en la fórmula de financiación de las infraestructuras hidráulicas que necesita Canarias para mitigar la emergencia hídrica en la que se encuentran varias islas. El Gobierno canario quiere un convenio plurianual como había antes y al estilo del existente para las carreteras con el fin de garantizar los fondos durante los años de vigencia, mientras que el Gobierno central no quiere verse amarrado por un convenio y prefiere otras vías. El Ejecutivo regional advierte que no va a permitir que el Estado planifique las obras de interés general al margen de la Comunidad Autónoma.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, señaló ayer que de cara a la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2025 Canarias volverá a poner sobre la mesa la necesidad de un convenio porque es la única forma de que haya estabilidad en la ejecución de las infraestructuras y una financiación garantizada. El Ejecutivo regional reitera la firma de un acuerdo por cuatro años con al menos 200 millones por año, hasta un total de unos 900 millones, y Miranda recordó que esta reivindicación data de 2018 sin que hasta el momento se haya concretado pese a que desde que se inició la legislatura autonómica han habido varios contactos entre el Ministerio y la Consejería.

«El Estado no ve la fórmula del convenio», indicó Miranda ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno. El Ministerio de Transición Ecológica prefiere un acuerdo de coparticipación de ambos gobiernos a lo que no se ha negado Canarias, aunque considera que debe ser una fórmula «justa» en función de las capacidades de cada Administración.

El titular de Aguas de la Comunidad Autónoma recordó que las obras de interés general que tiene que financiar y ejecutar el Gobierno central en el Archipiélago deben planificarse en colaboración con la Administración autonómica y ser financiadas exclusivamente por el Estado. «Por eso exigimos el convenio, para garantizar la financiación y que las obras se ejecuten por anualidades, no podemos estar pendientes todos los años de un decreto ley o de los presupuestos para saber si contamos con una cantidad u otra», subrayó Miranda.

El titular de Política Territorial cuestiona que el Ministerio busque otras fórmulas alternativas al convenio tal y como lo quiere Canarias, redactando los proyectos a través de empresas públicas de titularidad estatal con la anuencia de algunas administraciones públicas de las Islas. El consejero criticó esta posición del Gobierno central: «tenemos muy claro el papel de Canarias, la coordinación de todas las obras debe estar en manos de Canarias».

La emergencia hídrica que padece Canarias y la sequía ponen a las Islas en una situación crítica y para ello necesita desaladoras, depuradoras, bombeo, redes y otras infraestructuras que requieren de cuantiosos fondos que no puede asumir la Comunidad Autónoma y porque son obras de interés general. Miranda advirtió que en las negociaciones para el apoyo de CC a las cuentas del Estado del próximo año se va a poner sobre la mesa la exigencia de un convenio de obras hidráulicas como prioridad y una financiación comprometida para los próximos años, al margen de las obras que realiza el Ejecutivo con fondos propios.

Colaboración contra el fuego

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, informó ayer del lanzamiento de una campaña de prevención de incendios forestales para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de avisar al 112 ante la detección de indicios de fuego en masas forestales del Archipiélago ante una situación de «completa sequía», ya que ha llovido el 30% de lo que suele llover, por lo que apuntó que existen condiciones para «sufrir un gran incendio» y que «se pueda salir de control».

Por ello Miranda solicita a los ciudadanos respetar las restricciones de cada verano y que se centran en no hacer fuego, controlar los accesos a zonas peligrosas, entre otras, y a las que suma la de hacer una extrema vigilancia por parte de las personas para que ayuden «en todo momento a detectar posibles focos de fuego» y «a la menor señal de fuego llamar al 112». En este sentido, se proyectará en medios de comunicación y redes sociales una campaña para pedir la colaboración ciudadana al respecto ya que ante la llamada de cualquier persona al 112 enseguida se activarían los medios.

Suscríbete para seguir leyendo