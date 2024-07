El decreto ley de Cambio Climático no rompe la unidad de voto de CC y PP

No descargó una 'tormenta perfecta' en el pacto entre CC y el PP y ambos socios votaron unidos que el decreto que modifica la Ley del Cambio Climático no se tramite como proyecto legislativo para incorporar enmiendas a un texto al que, apenas 24 horas antes, el portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, había puesto objeciones basadas en las críticas de los cabildos de Fuerteventura y Tenerife y varias recomendaciones del Consejo Consultivo. Una reunión 'in extremis' antes de comenzar la segunda jornada del pleno del Parlamento entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, y el propio Barragán limaron unas desavenencias entre los dos socios gubernamentales que podrían haber desembocado en la primera ruptura de voto de la legislatura.

El encargado de anunciar que las revueltas aguas habían vuelto a su cauce fue el propio presidente Clavijo, que a primera hora -y en medio del duro debate sobre el fracaso en reformar el artículo 35 de la ley de extranjería-, pidió públicamente "disculpas" al consejero y al portavoz nacionalista por "los malentendidos" que una falta de coordinación en la comunicación había provocado entre el gabinete y el grupo nacionalista. El encargado de explicar el acuerdo fue, ya en pleno debate para convalidar el decreto ley, fue el consejero: "abrir un espacio de negociación con los grupos parlamentarios para debatir y elaborar conjuntamente el Plan Integrado de Energía y Clima de Canarias (PIECan) y el Plan Canario de Adaptación Climática (PCAC)".

Barragán reconoció en la tribuna de oradores reconoció que el acuerdo para no votar a favor de la tramitación del decreto como proyecto legislativo se cimenta en el hecho de que la Consejería de Transición Ecológica "trabaje junto a los cabildos en el despliegue del decreto y en su desarrollo reglamentario con el máximo consenso en la implantación de las energías alternativas". Además,los grupos parlamentarios que apoyan el gobierno (CC, PP, ASG y AHI) "trabajarán de forma conjunta con el Gobierno para valorar si, según avancen los trabajos con los cabildos, debe llevarse a cabo algún cambio" en el decreto ley que se ha convalidado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)