Esperando a Godot, o a Clavijo, o a los dos

En el Parlamento de Canarias se celebraba un pleno, pero uno de los aspectos decisivos del futuro de las islas se dirimía en el Congreso de los Diputados. Con el presidente del Gobierno ausente –Fernando Clavijo regresó a Madrid para continuar con su labor de pico y pala en la reforma de la ley de extranjería– el pleno se convirtió en un refugio con aire acondicionado y café gratis. Aun así, a la una de la tarde, por ejemplo, una treintena de escaños, casi la mitad de la Cámara, estaban vacíos. Algunas de sus señorías se aburren tan atrozmente en el salón de plenos que prefieren sancocharse en los treinta y tantos grados del exterior. Otro signo de amormamiento son las cada vez más numerosas conversas entre sus señorías mientras algún infeliz habla o tartamudea en la tribuna de oradores. Este martes, en el grupo parlamentario del PP, que tampoco es demasiado numeroso, llegaron a mantenerse a la vez seis conversaciones, tan tranquilamente, alguna hasta con cuatro diputados, produciendo un zumbido muy desagradable para todo el mundo, excepto para la presidenta Astrid Pérez.

De esta manera, como el presidente está ausente y no regresará de la Villa y Corte hasta este miércoles, se pasó directamente a las preguntas dirigidas al vicepresidente y consejero de Economía, que volvió a recibir una pregunta del PSOE sobre el estado de sus malignas entrañas. La socialista Nira Fierro decidió no seguir con tonterías superficiales y, en lugar de un análisis crítico, decidió que Manuel Domínguez merecía ya una autopsia: “No es capaz usted ni de convencer a los suyos… Es usted irrelevante, no aporta nada, no soluciona nada y es usted totalmente prescindible en ese gobierno”. En definitiva “si hoy se frustra en el Congreso la reforma de la ley de extranjería, debería usted reflexionar sobre su papel en la política canaria”. Más información sobre el rechazo a la reforma de la ley de extranjería.

Domínguez recibía el chaparrón con un gesto desdeñoso mientras en la fila de atrás José Miguel Barragán sonreía divertido. Respondió con una obviedad: que en el reparto de roles a Fierro le ha tocado el papel de policía malo con el líder del PP canario mientras Sebastián Franquis hace el papel de policía bueno con Fernando Clavijo. Y advirtió a la diputada que no sueñe: el Gobierno no se va a romper. Pero no llegó al fondo de la pregunta donde palpita un subtexto: ¿la dirección del PP toma decisiones que afectan gravemente a Canarias prescindiendo hasta brutalmente de su organización en las islas?

La diputada socialista Nira Fierro interpela al vicepresidente Manuel Domínguez en el pleno del Parlamento de Canarias. / Andrés Gutiérrez Taberne

Desde hace varios meses el PSOE se esfuerza muy meritoriamente en distinguir entre Coalición y el PP; que ambas fuerzas compartan gobierno y programa se les antoja muy enojoso, pero quién sabe si coyuntural. Lo cierto es que el voto de Cristina Valido vale mucho más que un voto ahora mismo, y que el acuerdo alcanzado sobre el reparto de menores migrantes no acompañados ha reforzado la aproximación entre socialistas y coalicioneros. Mientras para el PSOE la derecha parece circunscribirse al PP para Nueva Canarias, por ejemplo, el Gobierno de Canarias, desde el presidente hasta el último director general es derechismo arrollador, cínico, incapaz y burbujeante.

También en NC están divididos los papeles. El hombre de Estado es Luis Campos. Las tres diputadas son como las brujas de Macbeth profetizando desgracias entre truenos, rayos y pócimas para rejuvenecer a Román Rodríguez. El diputado nuevo, Yoné Caraballo, es como el chistoso de El Club de la Comedia que conduce el espectáculo y que a veces parece un genio del humor y otras un orate. Caraballo, por lo demás, está popularizando entre sus señorías el uso de bambas, como lo demuestran los casos de Gustavo Santana –siempre algo guarrindongas o tal vez vintage– y hasta José Bermúdez, que ayer apareció con chaqueta, corbata y unos tenis blancos deslumbradores.

El padre de la patria

Pasando a asuntos menos interesantes, el padre de la patria conocido como Casimiro Curbelo preguntó por cómo quedará nuestro “escenario presupuestario” después del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, una pregunta que repitió Fernando Enseñat. La respuesta fue –sintetizando mucho– que no bien ni mal, sino todo lo contrario. La consejera de Hacienda y Relaciones con la UE, Matilde Asian, siempre contesta con el preciso laconismo que podría emplear a una dama decimonónica bajo sospecha de tuberculosis. La dama también eludió delicadamente las párvulas curiosidades del diputado socialista Manuel Hernández Cerezo, pero se encontró con más nervios en el caso de Esther González, demasiado a menudo al borde de un ataque, que le preguntó sobre el incumplimiento de la regla de gasto para 2024 anunciada por la AIREF.

Con paciencia Asian le contestó que todas las comunidades autónomas han incumplido en 2023 y la gran mayoría incumplirá en 2024 la regla de gasto, y lo mismo ocurre con entidades locales como el ayuntamiento de Las Palmas (donde cogobierna Nueva Canarias). González se puso furibunda. Después de años de vigilia parlamentaria reconozco que soy incapaz de entender los cabreos huracanados de la señora González y su táctica de arremeter con descalificaciones empapadas de desprecio contra el que ose llevarle la contraria. Se repitieron varias preguntas a distintos consejeros para pedirles una evaluación de su primer año de gestión y, sobre todo, para ciscarse en la misma. Yaiza López Landi, por ejemplo, preguntó a la consejera de Universidades, Innovación y Cultura, la señora Machín Tavío, sobre las gestas de su primer aniversario al frente del departamento.

Según su costumbre Machín contestó lo que quiso en medio de una anarquía expositiva en la que siempre está muy satisfecha. Cuando López Landi pide más información, la consejera responde de nuevo lo que le place y termina ganando por aburrimiento. Todavía está por oírse un discurso de la señora Machín que precise su estrategia política y no sea un corta-pega apresurado de un asesor de prensa o similar con auténtica alergia al trabajo. Alicia Vanoostende acudió a llorar un poquito por la ley de Cambio Climático, que será gorda, tonta e inútil, pero tenía muy buenos sentimientos. Y se la están cambiando.

Mejora de los salarios

Alguna comparecencia y varias interpelaciones se pasaron a hoy por varios misterios inextricables que un periodista mortal no puede averiguar, pero quizás lo más interesante se sustanció en la moción (consecuencia de interpelación, como reza el sociolecto parlamentario) defendida por Gustavo Santana sobre lo que hace el Ejecutivo para mejorar los salarios en Canarias. En general los sindicalistas no suelen ser buenos parlamentarios. Ni siquiera lo fueron Nicolás Redondo o Marcelino Camacho. Por supuesto, el señor Santana no lo es. Un dirigente sindical utiliza mejor la consigna que la sintaxis. Santana es un hombre al que todo lo ocurrido en el mundo sociolaboral en los últimos treinta años se le antoja incomprensible y cuando oye expresiones como “productividad” se persigna.

El museo ideológico de Santana es aquel donde aún existen los “sindicatos de clase”, como los llamó ayer, conservados imaginariamente dentro de un témpano de hielo junto a un mamut y una paga extra. Que la mayoría de los militantes de los sindicatos de clase sean funcionarios no le va a estropear la fiesta. Lo que quería Santana en su moción es que se montara un Observatorio para seguir la evolución del empleo en Canarias e intervenir –tal vez– como asesor en convenios colectivos o convocatorias laborales y un largo etcétera de majaderías. Tal y como recordaron varios diputados resulta curioso que Santana –que perteneció al anterior gobierno– no abogara por esta novedad en un pasado reciente. Conozco gente al que le produce cierta ternura la actitud y el estilo retórico de

Natalia Santana, que después de un año sigue creyendo que pertenece a una versión higochumba y atlántica del PCUS. A la señora Santana le parece muy claro que “este Gobierno de derechas” solo trabaja para la patronal. Después enseñó un gráfico de un estudio sobre la productividad y anunció urbi et orbe que la baja productividad es resultado de una mala inversión del capital, lo que exonera al trabajador de cualquier participación o responsabilidad. Esta exhibición de ignorancia chiquilicuatra produce grima en un parlamento.

El final fue triunfal e hiperventilado: “No se trata de productividad. Queremos más tiempo sin trabajo para disfrutar del paraíso que ustedes están vendiendo al capital extranjero”. Si uno fuera un pelín deagógico recordaría ahora que la Cámara, por unanimidad, decidió hace unas semanas subir el sueldo y las dietas a sus señorías, incluida, por supuesto, la señora Santana, y como a ella le gusta, sin ninguna consideración por esa tontería de la productividad. Cuatro mil napos al mes por catorce pagas anuales como sueldo mínimo. A eso se suman complementos en calidad de presidente, vicepresidente o secretario de una comisión. Y una dieta diaria de 180 euros.

Este miércoles llegará el presidente Clavijo desde Madrid. Le esperan varias preguntas sobre lo que podía pasar y finalmente pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Clavijo es un político que ha aprendido a contenerse y a disciplinar sus emociones. Pero dicen que está muy, muy cabreado, y no precisamente con todo el mundo.

Suscríbete para seguir leyendo