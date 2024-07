El Consejo de Ministros no validará mañana el decreto ley para el reparto de menores

Salvo un milagro de última hora, el decreto ley para el reparto de menores no irá mañana al Consejo de Ministros. Canarias esperaba que el Gobierno de España lograra armar antes de irse de vacaciones una solución in extremis para que la derivación de niños y adolescentes migrantes a todas las comunidades autónomas, pero esta posibilidad no se contempla en el orden del día de la última reunión de los ministros antes del parón estival. Después del revés parlamentario que tumbó la toma en consideración de la proposición de ley para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que haría obligatorio el reparto de menores, la única opción posible para aliviar la congestión del sistema de acogida del Archipiélago era la aprobación de la modificación legal a través de un decreto. Sin esta medida, Canarias afrontará el verano sin apoyo del Estado para la atención de la infancia migrante.

¿Por qué Canarias defiende la vía del decreto ley?

El Gobierno de Canarias siempre ha defendido que esta vía es la más adecuada, pues la medida entraría en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros y la derivación de menores comenzarían de forma inmediata. Eso sí, el decreto ley tendría que convalidarse a los 30 días por las Cortes Generales, por lo que es necesario lograr una mayoría simple en ambas cámaras. Por esto el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, instó a PP y PSOE a sentarse y acercar posturas, para sumar los apoyos necesarios de cara a una nueva votación que podría tener lugar dentro de un mes. La emergencia humanitaria que viven las Islas, con más de 5.500 niños y jóvenes migrantes en acogida, no apremia igual en el Archipiélago que dentro de la M-30, con lo que en las últimas horas, no se ha producido ningún encuentro entre Gobierno y oposición. El último contacto entre los dos grandes partidos políticos del país se registró el domingo 21 de julio, a menos de 48 horas de la votación parlamentaria, que terminó fracasando con los votos en contra de PP, Junts per Catalunya y Vox.

¿Qué lleva al Estado a rehusar la solución canaria?

El Ejecutivo central descartó el decreto desde el inicio, al considerar que no aporta las suficientes garantías legales y las comunidades autónomas que reciban menores podrían presentar recursos de inconstitucionalidad. Sin embargo, parece no haber acuerdo entre las facciones del Gobierno. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras el batacazo del pasado martes en el Congreso de los Diputados, insistió en la idea de que el decreto ley sería "imposible" y lo considera la "crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, el ala de Sumar, no descartaba aprobar la reforma por real decreto. En concreto, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, señaló que "si hay voluntad política hay posibilidad de acuerdo y de retomar de nuevo la proposición de ley con carácter urgente o incluso de llevar un real decreto".

¿Es posible una solución tras el verano?

Clavijo mantiene la esperanza de que las negociaciones entre socialistas y populares puedan tener lugar a lo largo del mes de agosto. Por esto, trabajará para que ambas formaciones puedan llegar a lugares comunes y tratar de materializar la solución definitiva en septiembre, con el inicio del curso político, ya sea por decreto o como proposición de ley. De esta forma, se llegaría a la Conferencia de Presidentes, prevista para septiembre, con un acuerdo que permitiría contar con el respaldo de las comunidades autónomas, que son las que tienen que prepararse para recibir a los menores derivados desde las Islas.

¿Qué exige el PP para dar su apoyo?

Precisamente, la celebración de la Conferencia de Presidentes es una de las exigencias planteadas por el Partido Popular para garantizar su voto a favor de la reforma legal, pues consideran que todas las regiones deben ser escuchadas antes de iniciar el traslado de los niños y adolescentes migrantes. Otra de sus condiciones es la garantía de una ficha financiera suficiente permita a las autonomías sufragar los gastos derivados de la atención y acogida de los menores, hasta su mayoría de edad, así como la adaptación de instalaciones en las que se alojarán. Además, para agilizar las contrataciones necesarias para responder a la crisis humanitaria, los populares también requieren declarar la emergencia migratoria en todo el Estado.

¿Cuáles son las previsiones de la ruta canaria en los próximos meses?

La llegada de los meses con mejores condiciones de navegación hace temer al Ejecutivo canario un repunte de la ruta atlántica incluso superior al experimentado en los primeros meses del año, donde ya han arribado a las costas isleñas más de 20.000 personas. Dado que las previsiones indican que la llegada de niños y adolescentes migrantes sin el respaldo de un adulto se intensificará, el presidente canario afianzará en los próximos días la coordinación en la respuesta a la crisis migratoria con la convocatoria del pleno del Foro Canario de la Inmigración, órgano del máximo nivel institucional que agrupa a todos los actores implicados en afrontar este reto estructural.

¿Cuál es la postura de las formaciones políticas del Parlamento regional?

Clavijo reunión el viernes de urgencia a las formaciones del Parlamento regional que firmaron el Pacto Canario por la Inmigración -todas, excepto Vox-, y volvieron a demostrar unidad de acción, desmarcándose de la crispación política y la división de Madrid. Las fuerzas políticas en las Islas no desisten en su empeño por conseguir una reforma legal que permita mejorar la atención de los menores arribados de forma irregular a través del reparto equitativo de los niños por todo el territorio nacional. En el Archipiélago hay 80 centros de acogida, de los que 50 se han abierto a lo largo del último año, para no dejar desatendido a ningún menor.

¿El Estado tiene un 'plan B'?

Sobre la mesa hay varias opciones, aunque en el propio Ejecutivo asume que serán parches. Se plantean incrementar la financiación a Canarias, para que se puedan seguir atendiendo a los niños y adolescentes migrantes en las Islas, o otra Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, para abordar otras salidas como intensificar el reparto voluntario.

Suscríbete para seguir leyendo