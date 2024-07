Tensiones internas y falta de personal dificultan la gestión de Vivienda

La emergencia habitacional es una de las prioridades del Gobierno de CC y PP pero las tensiones internas en el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), acumuladas desde hace varios años, y la falta de personal dificultan la eficacia de las políticas de vivienda de la Comunidad Autónoma. Informes de la Audiencia de Cuentas y del Diputado del Común o un estudio reciente de los factores psicosociales que inciden en la plantilla de este organismo autónomo ponen en evidencia una situación que provoca bajas médicas, peticiones de traslados a otros departamentos, vacantes en puestos esenciales de jefes de servicio y de sección y mal ambiente entre parte de los trabajadores que influyen negativamente en los procedimientos que gestiona el Icavi, entre ellos subvenciones, ayudas al alquiler, inspección del parque público de viviendas, gestión de los fondos europeos, etcétera.

Empleados que han pasado por el Icavi o que siguen en el organismo relatan los problemas internos que se acumulan desde hace varios años en el Icavi y que no se terminan de solucionar. Prefieren no dar sus nombres por temor a sufrir represalias o a perder su puesto de trabajo, pero todos coinciden en que las tensiones que se generaron en la anterior legislatura siguen sin resolverse en el actual mandato. En las conclusiones del informe de factores psicosociales realizado recientemente por encargo del servicio de prevención de riesgos laborales, se cuestiona la carga de trabajo que sufre el personal del Icavi en relación a la población que tiene que atender. Asimismo, entre los jefes de servicio y de sección detecta «tensiones interpersonales experimentadas por miembros de este colectivo con la anterior responsable del Icavi».

Una de las conclusiones del informe revela que el 24% del personal ha sufrido situaciones de violencia, agresiones o insultos por parte de los solicitantes de servicios en los últimos tres años y un 15% de la plantilla ha sufrido estas situaciones de sus propios compañeros de trabajo. Un 23% del personal ha tenido alguna baja laboral y/o absentismo puntual.

Los empleados consultados advierten que con la llegada del actual equipo del Icavi la situación interna del organismo no ha mejorado ya que persisten los mismos problemas y la relación de puestos de trabajo (RPT) no está actualizada a las demandas que el Ejecutivo pretende cubrir en esta legislatura, en el que la política de vivienda es prioritaria. La Dirección General de Función Pública no está cubriendo los puestos ocupados por interinos con funcionarios de carrera y hay pocos inspectores para supervisar el estado de las viviendas de protección oficial. El informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de 2022 ha detectado que dos organismos de la Comunidad Autónoma acumulan en su haber el mayor número de subvenciones sin justificar: el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Instituto Canario de la Vivienda, éste último con más de 100 millones de ayudas acumuladas sin justificar, lo que obligó a contratar a una auditora externa en 2022 para analizar y comprobar expedientes de subvenciones pendientes.

Ante la emergencia habitacional que vive Canarias, un informe monográfico realizado por el Diputado del Común en septiembre de 2023 sobre la situación de la vivienda pone el acento en que una buena parte de las quejas presentadas ante la institución revela «la clara insuficiencia de dotación de medios humanos en la Administración para atender las demandas ciudadanas en materia de vivienda». La Diputación del Común solicita un mayor número de puestos de técnicos y administrativos y darle más importancia a la atención a la ciudadanía, una carencia de la que se queja la población.

