Un año de ‘política líquida’ que hace inviable la agenda canaria

El curso político en España echa el cierre con la sensación de que todo está ‘patas arriba’ o vuelto del revés. Poco más de un año después de las elecciones del 23 de julio de 2023, y todavía sin que el gobierno progresista de coalición presidido por Pedro Sánchez y la actual legislatura estatal hayan alcanzado su primer año de andadura, la clase política se va de vacaciones con escaso bagaje en su haber sobre algunos de los objetivos de la misma, y con grandes interrogantes sobre el inmediato futuro a recorrer.

Pese a la vorágine a la que ha estado sometida la vida política e institucional del país, con la ley de amnistía centrando buena parte de la acción de los partidos y de las Cortes en estos meses y con escándalos de presunta corrupción enfangándolo todo, lo cierto es que predomina la impresión de que tanta actividad y debate público no ha redundado en avances significativos respecto a la mayoría de los objetivos perseguidos. O en todo caso que, por encima de los logros que se hayan podido conseguir o estén encaminados (crecimiento económico y creación de empleo, por ejemplo), predomina el ruido y una idea de inestabilidad política que enmascara cualquier idea de avance consistente y de saber hacia dónde se encamina la política española en general.

Canarias es una de las grandes afectadas por este año de ‘política líquida’ que ha dominado este primer tramo de legislatura en el que pasan muchas cosas, pero la mayoría sin dejar poso ni efecto sobre la vida de los ciudadanos. ‘Política líquida’ no porque fluya y alcance todos los ámbitos en los que debería incidir, sino por inconsistente y sin armazón, voluble y volátil, sujeta en la mayoría de los casos a estrategias que no responden a la búsqueda de soluciones para los problemas del país, sino en los intereses de los partidos y sus líderes. Una dinámica de la que no escapan ni el Gobierno ni la oposición, y cuyo efecto (o defecto) práctico es una sensación de incertidumbre sobre el futuro inmediato de la legislatura. Es en este marco en el que Canarias observa con preocupación que la mayoría de las cuestiones de la agenda isleña siguen sin avanzar significativamente, o incluso varadas como consecuencia de esa dinámica de volatilidad de la política española en el ámbito del Estado.

El periodo vacacional llega precisamente tras uno de los grandes fracasos respecto de los objetivos canarios para esta etapa, la reforma legislativa que propiciara el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre el resto del territorio nacional para aliviar el colapso de sus recursos de acogida con los más de 5.600 niños, niñas y adolescentes que la comunidad autónoma tutela en estos momentos. El incomprensible rechazo del PP, junto a Vox y Junts, de la propuesta que habían pactado Canarias y el Estado, mediante la reforma de le ley de extranjería, junto a los errores de estrategia de negociación por parte del Gobierno central han impedido que cristalizara una solución comprometida en la agenda canaria firmada entre CC y el PSOE en noviembre pasado.

Pero la implementación de ese acuerdo ha estado en realidad sometido desde el principio a una serie de imponderables políticos que han lastrado seriamente la posibilidad de avances. Pese a la sintonía política que ha dominado a lo largo de este tiempo las relaciones entre el Gobierno canario presidido por Fernando Clavijo (CC) y el Ejecutivo de Sánchez, el desarrollo de la agenda canaria no ha terminado de despegar precisamente por el sinfín de condicionantes.

Menores migrantes

El bloqueo en el Congreso de la reforma en extranjería para abrir un nuevo sistema de gestión de la acogida a menores extranjeros ha sido quizá el asunto de la agenda canaria más dañada por la dinámica política nacional, por la polarización y la guerra abierta entre el PP y el PSOE, y también por la inestabilidad parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez, al que le falló en este caso el apoyo de Junts, uno de sus teóricos socios parlamentarios, para lograr al menos superar el rechazo de los populares y de la ultraderecha.

El PP fue cambiando de posición y de argumentos durante varias semanas antes de la votación, siempre pendiente de los mensajes que les trasladaban sus barones territoriales desde sus respectivos gobiernos autonómicos, para acabar negándose a la solidaridad y culpando al Ejecutivo, y en especial al ministro responsable de esta negociación, Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática y presidente de la Comisión Interministerial sobre Inmigración (el mando único en materia migratoria que solicitaba Canarias), de no haber aceptado sus exigencias y evitar negociar.

El ‘concierto catalán’ deja en el aire el compromiso de la «separación absoluta» de los fondos del REF del sistema de financiación

La volatilidad con la que incluso asuntos de gran calado pasan por la vida política española sin que se generen debates sosegados y se propicien los consensos necesarios queda demostrada en la gestión de la crisis migratoria en Canarias y en particular sobre el problema de la acogida de menores. Durante unos pocos días esta cuestión ocupó el interés político y mediático en todo el país, sin que antes se prestara apenas atención sobre ello, pero cuando se rechazó en el Congreso se dio más importancia a la derrota que había sufrido el Gobierno de Sánchez, que a la situación en que quedaban Canarias y los propios niños y niñas que no pueden ser atendidos en las Islas en las condiciones que exige la legislación internacional sobre derechos de la infancia. Ni siquiera el propio Sánchez se refirió a ello en su balance del curso político del pasado lunes.

Presupuestos aplazados

Otro de los asuntos de la agenda canaria afectados por la ‘política líquida’ en el ámbito estatal ha tenido que ver con los parones que ha sufrido la legislatura y la propia acción del Gobierno central por los sucesivos periodos electorales en lo que va de año, así como su dependencia de los partidos independentistas catalanes –ERC y Junts– que apoyaron la investidura. Así, si las elecciones de Galicia en febrero y las del País Vasco en abril motivaron el aplazamiento de la presentación de los Presupuestos para 2024, uno de los hitos en los que se deberían concretar muchos aspectos de la agenda isleña; la convocatoria de las elecciones en Cataluña en marzo, a celebrar el 12 de mayo, llevaron al Ejecutivo central a renunciar a unas nuevas cuentas y con ello a concretar en nuevas partidas los compromisos para con el Archipiélago.

Fue un duro golpe en las expectativas del Gobierno de Clavijo para el primer año de la legislatura, teniendo en cuenta que el primer proyecto presupuestario del nuevo gobierno de coalición de Sánchez serviría para medir el verdadero calado de sus compromisos con Canarias en términos de inversiones y de cumplimiento del REF, toda vez que el documento firmado era muy genérico y no contemplaba cifras concretas en este sentido.

El curso político se cierra con otro asunto complejo, de gran trascendencia para el conjunto del país y muy sensible desde la óptica canaria, como es la financiación autonómica. El acuerdo entre los socialistas catalanes y ERC, con el visto bueno del Ejecutivo central, para una financiación singular de Cataluña que conlleva su salida del régimen común, a cambio del apoyo republicano a la investidura de Salvador Illa al frente de la Generalitat, ha suscitado una gran preocupación en el resto de comunidades autónomas y provocado la reacción crítica incluso de presidentes y dirigentes del PSOE por la fractura troncal de la solidaridad interterritorial. Canarias también rechaza esta vía de reforma unilateral del sistema de financiación autonómica, y recuerda que en el pacto sobre la agenda canaria se contemplaba una mejora de su nivel de financiación y la «separación absoluta» de los recursos del REF en el marco de la reforma del modelo, que tendría que hacerse en un plazo de dos años.

Que uno de los asuntos centrales de las políticas de Estado, que ni PP ni PSOE se han atrevido a abordar en los diez años de retraso que lleva la reforma del sistema, lo hayan decidido los 6.349 militantes de ERC que han participado su referéndum interno, avalando el pacto catalán, da una idea de hasta qué punto la política se ha vuelto líquida en este país.

