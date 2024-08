Promoción a golpe de TikTok: las Islas sufren el peligro de la viralidad

Ni agencias de viaje, ni revistas especializadas, ni la opinión de los amigos. Los destinos turísticos se ponen ahora de moda a golpe de like en Instagram y TikTok. El boca a boca del siglo XXI, pero multiplicado por mil. El vídeo viral en redes sociales se ha convertido en la mejor promoción y la ruta del viaje se fija con los consejos de creadores de contenido e incluyendo los lugares más instagrameables, aunque para acceder a ellos haya que hacer cola. El Archipiélago experimenta desde hace años esta corriente que tiene una cara negativa: la exposición y masificación de rincones frágiles hasta ahora no tan conocidos. Espacios naturales que sufren con las aglomeraciones y con los residuos que estas generan. Lo que se une al aumento del flujo de coches y el malestar que esto conlleva para los vecinos de la zona. «Que estos sitios se desborden puede tener consecuencias muy peligrosas, la gente degrada, contamina y masifica el espacio natural», advierte uno de los miembros de la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes.

Uno de los ejemplos es el barranco de Las Vacas que ha pasado de ser un espacio desconocido a convertirse en el «Gran Cañón de Gran Canaria», uno de parajes naturales más virales de la isla. El espacio entre laderas con colores anaranjados y marrones es ahora el fondo para selfis más famoso del municipio de Agüimes. Ni consumo en comercios y bares de la zona, ni visita cultural. Los que pasan por allí no acuden para conocer el patrimonio, sino para llevarse a casa un fotón. Los fines de semana la carretera de acceso se colapsa por los vehículos de los curiosos.

El mismo fenómeno está sufriendo Bocacangrejo, en Tenerife. Un espacio que han descubierto los turistas en redes sociales y que han convertido en una parada obligatoria. ¿Por qué? El encanto de ver un pueblo pesquero de casas blancas a pie de mar sobre las rocas, entre la ladera y el océano, cubierto de dibujos de corazones de colores. En este ejemplo tampoco hay negocios que puedan beneficiarse de la llegada de turistas, ni manera de que revierta el éxito del lugar en el residente. Solo un continuo flujo de gente buscando la mejor instantánea.

La popularidad de estos dos rincones del Archipiélago ha crecido tanto en los últimos meses que desde Promotur Turismo de Canarias han decidido no difundir imágenes de estos y otros rincones frágiles del Archipiélago que puedan sufrir en un futuro la misma suerte. «Somos conscientes de lo que puede suponer subir contenido, viralizar ciertos sitios puede destrozarlos», reconoce la directora de proyectos de Branding de Promotur Turismo de Canarias, Sara Sánchez-Romo, quien explica que estos espacios no están preparados para el turista ni generan un beneficio para el residente. Desde Promotur, según apunta la experta en redes, se proponen conducir a los turistas por «circuitos que están adaptados para ellos, donde puedan generar ingresos».

Las redes sociales se han convertido en una pieza clave en la estrategia de la empresa pública encargada de la promoción del destino. Los mensajes llegan a los usuarios en nueve idiomas diferentes a través de Instagram y Facebook y ya cuentan con dos canales –español e inglés– en TikTok. «Es el único medio que nos permite una comunicación bidireccional, escuchar a los clientes es fundamental», explica Sánchez-Romo, quien afirma que desde las cuentas de Promotur se lanzan más de seis mil publicaciones al año. Una de las herramientas a las que recurre Turismo para algunas de sus campañas es la colaboración con creadores de contenido isleños. «No nos interesa tanto su poder de influencia, sino la manera que tienen de crear contenido y conectar con la audiencia», aclara la directora de proyectos de Branding.

El joven Yelco Gutiérrez (@yelcogtraveler) lleva nueve meses utilizando su perfil de Instagram para enseñar al mundo las maravillas escondidas que existen en el Archipiélago. Su objetivo era explorar y el resto, vino solo. Ahora los rincones que encuentra llegan a casi 35.000 seguidores. Eso sí, es «plenamente consciente» del peligro que supone publicar este tipo de contenido en redes sociales. «Hay que promocionar las Islas, pero de forma respetuosa», apunta Gutiérrez, quien reconoce que evita poner la ubicación de los sitios que encuentra y el camino para llegar hasta ellos. «Hay que explorar, ir a los sitios para vivirlos y disfrutarlos, no para sacarse una foto», añade.

También Ricardo González (@r.g.b89) cuida mucho eso de dar las ubicaciones debido a las malas experiencias que ha tenido en el pasado. «Hace años sí decía las localizaciones a todos los que me las pedían, pero he vuelto a algunos sitios y estaban destrozados así que eso se acabó», explica. Ahora solo comparte los lugares mágicos con personas que ponen por delante «el cuidado de la naturaleza y el respeto por el lugar». González no es partidario de utilizar «influencers» para hacer promoción del destino. «Muchos rincones han perdido la esencia por la presencia masiva de turistas», lamenta.

El ecologista Eugenio Reyes considera que la clave para que las redes sociales y la belleza de los destinos puedan convivir está en la manera de difundir los mensajes. «Hay que saber hacer recomendaciones y preguntarse si se trata de lugares protegidos que se pueden visitar masivamente», explica. Para Reyes es fundamental «reeducar» al ciberusuario. «Hace 30 años educamos a la gente para que tirara las cosas en la papelera, ahora hay que reeducarlos para que se informen bien e identifiquen las buenas prácticas para ir por este sitio o por otro», añade.

La playa de Bajo de la Burra, conocida como Popcorn beach en Fuerteventura, el camino viejo al Pico del Inglés en Tenerife o el muellito de Lobos son otros de los photocalls más concurridos en las Islas. Los días con más afluencia hay que esperar para poder sacarse una foto «a solas».

En otros enclaves el problema va a más porque los turistas no solo se conforman con una imagen, también se llevan piedras y conchas como souvenir. Y los hay que causan daños al paisaje y al medio ambiente montando montículos de piedras en las playas de Fuerteventura para ganar un puñado de likes.

