Blindaje total contra los ciberataques

Los hackers no dan tregua y hay que prepararse para ciberataques cada vez más graves y sofisticados. Bajo esta premisa las administraciones públicas canarias preparan el blindaje frente a los piratas informáticos con un nuevo centro de ciberseguridad en el que se coordinen tanto la Comunidad Autónoma, como los cabildos y los ayuntamientos. Después del concurso lanzado el año pasado, hace unos días se adjudicó la creación y desarrollo del centro a una unión temporal de empresas (UTE) por 7,4 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

El objetivo es «prepararnos para el futuro», advierte la directora general de Transformación Digital de los Servicios Públicos, Guadalupe González Taño, que asemeja la puesta en marcha del centro de ciberseguridad al 112, es decir, un sistema centralizado en el que convergen los diferentes cuerpos de seguridad y urgencias para atender de forma coordinada las demandas de la ciudadanía en materia de emergencias. La aspiración es que en dos años la ciberseguridad esté centralizada para que el mayor número de instituciones posibles se protejan frente a las amenazas que vienen de los virus, malware y robos de datos que tanto daño están haciendo no solo a las entidades públicas y privadas, sino también a los ciudadanos.

Los ataques informáticos en Canarias no han sido hasta ahora especialmente virulentos como en otros organismos del Estado o en entidades financieras. El último gran hackeo a una institución pública en España fue a la Dirección General de Tráfico y de inmediato se pusieron en marcha los «cortafuegos» desde el Centro Criptológico Nacional (CCN) y de las comunidades autónomas, entre ellas Canarias. Según explica González Taño, la Comunidad Autónoma tiene sus propios medios de protección cibernética, al igual que las corporaciones locales. Como en cualquier otra institución han habido intentos de ataques pero no han trascendido más allá, pero eso no quiere decir que se esté totalmente seguro ya que «esto es una guerra», alerta la representante del Ejecutivo regional, y por ello hay que tomar medidas preventivas frente a unos ciberataques que son noticia casi a diario y que afectan a materias sensibles de seguridad y defensa, pero también a la sustracción de datos de la población tanto personales, como financieros o médicos que después los hackers «venden» a los que propagan las estafas, también cada vez más sofisticadas.

Un ’hacker’ manipula un ordenador. / EFE

El nuevo centro de ciberseguridad de Canarias es una respuesta a este escenario con el fin de evitar resquicios y debilidades por donde se puedan colar los piratas informáticos. González Taño no duda de que los ayuntamientos y cabildos están bien protegidos, pero cree que la coordinación, la protección mutua y una respuesta ágil y conjunta es más eficaz que estar cada uno por separado. Por eso se tendrá especial consideración por los ayuntamientos más pequeños para ofrecerles asesoramiento en materia de ciberseguridad.

Monitorización y formación

El proyecto del Centro de Ciberseguridad de Canarias (Csirt-Can) contempla un portal web que facilitará la monitorización de la ciberseguridad y el seguimiento de incidentes, además de una plataforma con ciberejercicios de autoformación y concienciación para el personal de las administraciones. Asimismo, se ofrecerá asistencia y se realizarán auditorías para la certificación con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). También proveerá de equipamiento, coordinación, formación y apoyo a 95 entidades locales canarias, centrando los esfuerzos en las de menor tamaño, de tal forma que más del 60% del proyecto está dirigido a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.

Guadalupe González es clara: «Intentos de ataques hay todos los días porque siempre hay alguien que está averiguando por dónde puede entrar para robar datos y introducir virus en el sistema». Los hackers están cada vez más organizados, incluso agrupados en empresas, y cualquier vulnerabilidad se paga cara. La directora general admite que hay ayuntamientos que no creen que sean objetivo de ciberataques porque son pequeños, pero «esto es como una casa que tiene la puerta principal con alarma y blindada pero la puerta trasera del patio es débil, por lo que los ladrones se intentarán colar por la zona más vulnerable para después llegar a la zona principal de la casa donde están las joyas y los objetos de valor», ejemplifica.

Los ciberdelincuentes utilizan SMS para intentar estafara las víctimas. / La Provincia / El Día

El proyecto del centro de ciberseguridad se desarrollará en una primera fase que cubrirá este año y 2025 y su sede futura estará en los edificios blindados de emergencias que construye el Gobierno regional en las dos capitales canarias. Las tres empresas adjudicatarias del proyecto son Globalan Telecomunicaciones, S2 Grupo y TRC, que concurren en una Unión Temporal de Empresas (UTE). Tras resolverse la adjudicación las empresas que desarrollarán el nuevo sistema indicaron que el objetivo principal del CSIRT-CAN (Centro de Respuesta a incidentes de Seguridad Informática) será el desarrollo de un centro especializado en ciberseguridad para mejorar «significativamente» la prevención, vigilancia y detección de amenazas en los sistemas informáticos de la administración pública de Canarias.

Los sectores o infraestructuras más sensibles a los ataques «son todos», advierte González Taño ya que los datos de los ciudadanos y de las empresas están por todos lados porque hoy en día prácticamente toda la información discurre por los canales telemáticos. Evidentemente organismos como la Agencia Tributaria Canaria o el Servicio Canario de Salud (SCS) son organismos clave para los hackers ya que en ellos se acumulan los datos financieros y médicos de la población.

Soluciones a los riesgos Complemento Soporte de operaciones El nuevo centro de ciberseguridad de Canarias complementará, de manera coordinada, el soporte que da el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) Corporativo del Gobierno de Canarias, que seguirá gestionando la defensa de los sistemas de información y redes del Ejecutivo como hasta ahora. Detección Sondas y firewall El proyecto del Centro de Respuesta a incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CAN) se propone dotar de infraestructuras que permitan detectar riesgos cibernéticos, como el despliegue de sondas o el uso de equipos de protección perimetral (firewall) con capacidad a nivel 7. Empresas Cambio de paradigma Para las empresas adjudicatarias la creación del CSIRT-CAN «supone un cambio del paradigma de la ciberseguridad en Canarias» ya que pasará de un sistema «aislado a uno robusto y unido a la red de CSIRT española», lo que le permitirá extenderse incluso a los ayuntamientos y así «mejorar la ciberprotección de la ciudadanía canaria». Desarrollo Divulgación y prevención Este proyecto ofrece «soluciones tecnológicas avanzadas en ciberseguridad» y forma parte de la «contribución al desarrollo tecnológico en Canarias y mejorar la ciberseguridad». Además, el CSIRT tiene «vocación de divulgación y mejora» del conocimiento en materia de ciberseguridad, que «es fundamental» en materia de prevención. Sofisticación Robots e IA También los robots y la inteligencia artificial (IA) tendrán cabida en este centro de ciberseguridad para realizar una defensa más sofisticada de los ciberataques, cada vez más complejos y difíciles de detectar.

