Pueblo saharaui: cuatro escenarios para una misma lucha

Al hablar del pueblo saharaui, viene a la mente de inmediato la imagen de los campamentos de Tinduf (Argelia). Sin embargo, existen otros tres escenarios menos conocidos por la opinión pública en los que se desarrolla también su lucha. Me estoy refiriendo al Sáhara ocupado, a los llamados territorios liberados, y a los distintos países y organismos internacionales en los que existe presencia saharaui.

Campamentos de refugiados:

Cuando, el 26 de febrero de 1976, España abandonó definitivamente su antigua provincia del Sáhara tras venderla por un puñado de contraprestaciones incumplidas a Marruecos y Mauritania, el pueblo saharaui veía consumada su primera división espacial. De los algo menos de 100.000 saharauis que habitaban el territorio, quienes hallaron recursos para el transporte y fuerzas físicas suficientes huyeron desesperadamente en dirección a Argelia; varios miles de ellos perecerían víctimas de crueles bombardeos con napalm y fósforo blanco ejecutados por aviones franceses al servicio de los invasores. Quienes lograron llegar a Tinduf acabarían dando origen a los campamentos que hoy conocemos, los cuales constituyen a mi parecer un ejemplo palmario de hasta dónde puede llegar la capacidad humana para sobrevivir y mantener firmes unos ideales compartidos.

Si hoy nos impresionan la dureza de la hamada (desierto pedregoso) en que se asientan, el rigor de las temperaturas, la escasez de recursos básicos y las carencias sanitarias, podemos imaginarnos la situación a finales de 1975 y comienzos de 1976. Por entonces, allí no había absolutamente nada, y miles de saharauis llegaban a este enclave prestado por Argelia con graves heridas, desnutridos y agotados. La mortalidad fue terrible en los primeros meses.

El ejército argelino ayudaba en el traslado de los huidos del Sáhara hasta Tinduf, y se encargaba del abastecimiento de lo más básico.

Libia, por su parte, iniciaría pronto la colaboración con la recién nacida República Saharaui en materia de sanidad, formación, armas y dinero.

Y es que la guerra contra los invasores era otro objetivo prioritario, de ahí que Tinduf, situado estratégicamente, se convirtiera pronto en la base desde la que el Polisario programara sus ataques contra el enemigo y a la que regresar una vez concluidas las operaciones.

La organización política y administrativa de los campamentos sería asumida desde el primer momento por los saharauis, e imitaría el modelo de Argelia, país que en ningún momento renunció a su soberanía sobre el espacio cada vez mayor que iban ocupando aquellos.

Resulta difícil describir en pocas palabras los campamentos de Tinduf. Alrededor de 175.000 personas sobreviven en ellos gracias al apoyo internacional y a la proverbial resistencia saharaui. Del suministro de agua se encarga el Ministerio de Transportes de la RASD mediante un sistema de tuberías que la llevan desde pozos cercanos, y ayudándose de camiones cisterna. Pero el agua es insuficiente, y suele presentar falta de salubridad, e incluso convertirse en transmisora del cólera cuando se producen lluvias torrenciales, como ocurrió por ejemplo en 2015.

Argelia aporta el combustible mediante bombonas de gas, cuyo transporte en carros tirados por burros o rodadas con el pie es una estampa habitual que ilustra una realidad muy dura.

La alimentación de los refugiados se realiza a través de la canasta básica del Programa Mundial de Alimentos (recientemente reducida), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y de otras organizaciones como la Media Luna Roja Argelina.

España ha sido tradicionalmente un importante donante de víveres a través de la Agencia de Cooperación Internacional. Sin embargo, y en la línea del cambio de postura en favor de un Sáhara marroquí, el gobierno español dejó de entregar el año pasado 3,85 millones de euros de los aprobados con destino a los refugiados saharauis. Pese a ello, y al igual que ocurre con la acogida anual de niños y niñas del programa ‘Vacaciones en paz’, la ayuda es utilizada por el presidente Sánchez para presentarse como solidario con el pueblo saharaui, aunque luego se convierta en colaborador de quien quiere acabar con él.

La deficiente alimentación está en el origen de la alta incidencia entre los refugiados de dolencias como diabetes, osteoporosis, cáncer de colon, obesidad, hipercolesterolemia, gota o caries.

En el atendimiento médico vuelve a aparecer Argelia, responsable de campañas de vacunación como en su día la del covid, y a cuyos hospitales son trasladados los enfermos más graves que no pueden ser atendidos en los existentes en los campamentos. Importante es también la labor de las ONG como Médicos del Mundo.

A propósito de la vacuna covid, un dato revelador: de los más de 50 millones de dosis donadas por nuestro gobierno a países pobres (incluida, por ejemplo, Mauritania), ni una sola llegó a los refugiados saharauis.

Pasando al capítulo educativo, puede decirse que el analfabetismo entre niños y adolescentes no existe. El pueblo saharaui sabe que su supervivencia depende de una alta natalidad y de una juventud sana y formada. Las aulas de Infantil y Primaria rezuman limpieza, alegría y saber estar.

En cuanto a la formación Secundaria, es posible gracias a los recursos materiales y humanos aportados fundamentalmente por Venezuela y Cuba. Esta última lleva muchos años becando a los mejores alumnos para que estudien una carrera en la isla antillana.

La antítesis en este aspecto colaborativo la constituye España. La RASD considera el español lengua oficial, se estudia en las aulas, y los nombres de todos los centros públicos y lugares de interés están escritos en árabe hasaní y español. Sin embargo, los libros de texto de castellano no están impresos en nuestro país; el Instituto Cervantes, que ha abierto centros en medio mundo, se plantea abrir uno con el beneplácito de Marruecos en el Sáhara ocupado, pero no así en los campamentos. En la misma línea, ni un solo euro es destinado por nuestro gobierno para pagar los irrisorios sueldos del profesorado de español… Así, no sólo es difícil evitar que algunos profesores busquen su futuro lejos de Tinduf, sino que el conocimiento de español que hubiera podido adquirir el alumnado saharaui se pierde cuando se trasladan a Argelia a continuar sus estudios en francés.

Frente a este desprecio de nuestro gobierno por mantener y acrecentar el conocimiento y uso del castellano, el pueblo saharaui se aferra al idioma español porque le resulta imprescindible para diferenciarse, para darle su propia identidad en un Magreb francófono. Igualmente, le facilita el entendimiento con muchos países de Hispanoamérica que reconocen a la RASD.

Los saharauis saben muy bien que en su lucha por sobrevivir con la fuerza necesaria para continuar su lucha, el pueblo español sí está de su parte. Comunidades autónomas, cientos de ayuntamientos, decenas de asociaciones de amistad, ONG y miles de particulares que acogen jóvenes del programa ‘Vacaciones en paz’ se revelan imprescindibles. Y hasta aquí llega la mezquindad de nuestro gobierno, que llega a aconsejar no viajar a los campamentos ante el riesgo de atentados terroristas.

No, ese no es el peligro. El peligro nace de la desesperación, de la dificultad para emprender actividades con las que mejorar sus condiciones de vida, del aburrimiento de casi 50 años esperando que se haga justicia, del consumo de alucinógenos, de la dificultad para que los jóvenes accedan a puestos de dirección dentro del Frente Polisario.

Muchos de esos jóvenes han saludado la vuelta a la guerra y se han alistado en el Ejército; para ellos es preferible dar la vida por su pueblo antes que morir de inacción y desesperanza. Otros jóvenes, en cambio, esperan anhelantes una carta de invitación y un visado que les permitan trasladarse a España y dar un giro a sus vidas.

Sáhara ocupado:

Separado de los territorios liberados por el mal llamado ‘muro defensivo’, aquí se dan dos situaciones totalmente contrapuestas: la de los saharauis que desde el primer momento o tras abandonar Tiduf aceptaron ser súbditos de Marruecos, y la de los que no ocultan su rechazo al invasor y consideran el mayor insulto que los llamen «marroquíes».

Los primeros han sido recompensados con vivienda gratuita y puestos bien retribuidos –diputados, alcaldes, director del aeropuerto de El Aaiún, jefes de policía, etc– en los que suelen obtener el beneficio añadido de las habituales mordidas.

Se incluyen también propietarios de negocios como gasolineras, y de empresas dedicadas a la exportación de productos como pescado, frutas y hortalizas; sus pingües beneficios se ven favorecidos por el tratamiento fiscal que reciben al tener el negocio en lo que ilegalmente Marruecos considera «las provincias del sur».

Totalmente opuesta es la situación que soportan los saharauis insumisos. Para ellos, su tierra es una cárcel a cielo abierto de la que algunos tratan de escapar en patera. Discriminados a la hora de buscar trabajo, sin futuro, sufren asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, saqueo, confiscación de propiedad privada e imposibilidad de acceso a medios de vida, como se ha denunciado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Marruecos trata por todos los medios de ocultar a la opinión pública local e internacional lo que allí sucede. Para ello, impide la actividad de observadores y periodistas internacionales, según han denunciado reiteradamente organizaciones como Periodistas Sin Fronteras.

Si conocemos lo que sucede en el Sáhara ocupado es en buena parte gracias a Equipe Media, agencia de prensa ‘clandestina’ que desde 2009 trata de obtener imágenes de lo que allí ocurre y difundirlas después en las redes. Para lograr su propósito se juegan la vida subiéndose a las azoteas de los edificios, incluso aunque estén habitados por marroquíes, y desde ellas graban las manifestaciones y la violenta represión que suele acompañarlas.

El establecimiento del campamento de Gdeim Izik o ‘de la dignidad’ en 2010, así como las consecuencias derivadas de su destrucción –con armamento facilitado por el gobierno de Zapatero, por cierto– supusieron un aviso muy serio para las autoridades ocupantes marroquíes. Desde entonces, tratan de reprimir cualquier protesta o movilización desde su origen.

Las elevadísimas penas de prisión –con cadenas perpetuas incluidas– a las que fueron condenados varios participantes en aquellos hechos son otra arma esgrimida como aviso por el régimen de Mohamed VI para disuadir a posibles nuevos opositores.

Los encarcelamientos se producen en condiciones durísimas de hacinamiento y falta de salubridad, y muchas veces tras violentos interrogatorios y la firma obligada de confesiones. Para aumentar el daño ocasionado, los condenados son trasladados casi siempre a cumplir sus condenas a cientos de kilómetros de su lugar de residencia, lo que dificulta enormemente la posibilidad de que sus familiares los visiten.

En este ambiente opresor, favorecido por ataques continuos e impunes de los colonos, el primer objetivo de los saharauis es sobrevivir y no ceder ante el intento de ‘asimilación o exterminio’ de las autoridades ocupantes. En su valiente lucha se sienten muchas veces solos y dolorosamente ignorados por los medios de comunicación internacionales, más incluso que sus compatriotas refugiados en Tinduf.

A este respecto, resultaría conveniente intensificar los intentos de entrada de observadores internacionales, ONG y medios de comunicación en la zona para evaluar la situación actual, contactar con los afectados y transmitir sus quejas, así como para denunciar ante la opinión pública los impedimentos que ponga Marruecos a su labor.

Sería igualmente importante llevar ante las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Gobierno de España la denuncia de lo que está ocurriendo en el interior de un territorio con estatus de ‘no autónomo’, y pendiente, por tanto de descolonizar, en el que Marruecos actúa como potencia administradora cuando en realidad es la ocupante ilegal del mismo.

Territorios liberados:

Como señalé al principio, el tramo de muro que atraviesa el Sáhara Occidental de norte a sur delimita los territorios liberados.

En principio debería tratarse de un espacio al que Marruecos renunció al levantar el muro y por el que han venido transitando pastores de camellos y buscadores de oro, no sólo saharauis sino también mauritanos y argelinos, así como las unidades del Frente Polisario en sus aproximaciones para atacar el muro.

Sin embargo, el reinicio de la guerra en noviembre de 2020 ha cambiado su estatus. El empleo de drones por parte del ejército marroquí ocasionó en 2021 la muerte del jefe de la Guardia Nacional Saharaui. Sin embargo, la gran mayoría de ataques ha tenido como destinataria la población civil. Así, estos drones, de fabricación israelí, turca y china, habrían ocasionado entre 2021 y 2023, según la RASD, 170 víctimas civiles, de ellas 80 mortales.

A las bajas humanas y materiales hay que unir la pérdida de medios de subsistencia y el desplazamiento de la población. De hecho, varios centenares de familias se han visto obligadas a huir hacia los campamentos de Tinduf, aumentando así las dificultades de abastecimiento de los allí refugiados. De esta forma, Marruecos consigue ‘limpiar’ una zona de gran simbología para los saharauis, pues ven en ella un fruto de su lucha y una esperanza de que algún día abarque todo el Sáhara Occidental. Además, al ocupar esos territorios, Rabat avanzaría en su estrategia de transmitir la imagen de que todo el antiguo Sáhara Español es una provincia marroquí a la que un magnánimo Mohamed VI ofrece una autonomía, por muy utópica y contraria a Derecho que sea.

Esta situación de ataques contra civiles indefensos por parte del ejército marroquí se ve posibilitada por la inacción de la Minurso, maniatada por exigencia francesa y convertida aquí también en cómplice por dejación de funciones que le deberían ser propias.

Cabe señalar que esta falta de respuesta es achacable también a Argelia y a Mauritania, pese a las decenas de nacionales de estos países víctimas del Ejército marroquí.

Saharauis en el exterior:

En este apartado podemos incluir varios subgrupos.

Nos encontramos por una parte a quienes, bien como apátridas o por haber obtenido –o recuperado– la nacionalidad española, se encuentran en España o en otro país de la Unión Europea, muchos de ellos trabajando y llegando a formar pequeñas colonias.

Podríamos hablar también de un cuerpo diplomático saharaui repartido por el mundo. Incluiríamos en él a las representaciones en aquellos países que han reconocido a la RASD y a las delegaciones en la ONU, la Unión Africana y la Unión Europea.

Es en la ONU donde el conflicto saharaui ha tenido una mayor presencia históricamente, al ser considerado el Sáhara Occidental desde 1963 un Territorio No Autónomo y, por tanto, pendiente de descolonización. Allí se aprobó el Plan de Arreglo que, aceptado por Marruecos y el Polisario, condujo al alto el fuego de 1991 y a los preparativos del referéndum de autodeterminación, más lejano hoy que nunca.

Las sucesivas delegaciones saharauis en la ONU han tenido que luchar contra el apoyo mantenido de Estados Unidos y, principalmente de Francia, a los intereses de Marruecos. El Consejo de Seguridad es así un instrumento para maniatar a la Minurso y para aprobar resoluciones que introducen términos como «solución mutuamente aceptada por las partes», «reconocimiento de los (supuestos) esfuerzos realizados por Marruecos», etcétera, que se alejan de la primitiva consideración de Marruecos como «potencia ocupante» o del «derecho del pueblo saharaui a través de su legítimo representante el Frente Polisario, a la autodeterminación y la independencia».

Por contra, en África la lucha saharaui tiene mayor predicamento. La RASD había sido reconocida por la antigua Organización para la Unidad Africana a comienzos de los ochenta, y en 2002 se convirtió en miembro fundador de la Unión Africana. En este foro los saharauis tienen una participación muy activa, y cuentan con el apoyo mayoritario de los países miembros, destacando el de Argelia y Sudáfrica. Significativamente, en algunas cumbres han llegado a coincidir Mohamed VI y Brahim Ghali como jefes de estado de sus respectivos países.

La Unión Europea es un escenario en el que la lucha saharaui ha ido ganando protagonismo y cosechando éxitos en los últimos años, pese al papel obstruccionista de Marruecos y de sus aliados, entre los que destaca el lobby socialista español. Es en Bruselas donde los saharauis han visto reconocido, a través de varias sentencias judiciales, que el Sáhara Occidental es un territorio separado de Marruecos y con sus propias aguas, y que ellos deben los beneficiarios de los recursos que en él se generan.

La próxima publicación de una sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto puede ser un espaldarazo importante para el pueblo saharaui y marcarle el camino a seguir.

La ejemplar lucha del pueblo saharaui en los cuatro escenarios descritos debe hacer frente, pues, a diversos y poderosos enemigos, tales como los intereses políticos, estratégicos y económicos de Marruecos y de sus poderosos aliados. Hay que añadir a ellos el papel de silenciadores o, lo que es peor aún, de desinformadores del conflicto que juegan la gran mayoría de los medios de comunicación.

Como español y como historiador de este conflicto desde 1975, no puedo menos que lamentar y denunciar el tratamiento dado por los sucesivos gobiernos españoles y muy especialmente por el actual a este asunto. Aunque han quedado expuestas algunas muestras de hasta dónde llega lo injustificable del tratamiento de Pedro Sánchez al pueblo saharaui y a sus legítimos derechos, necesitaría muchas más líneas para reflejarlo en su totalidad.

Ahora bien, en un país libre y democrático como el nuestro, no sólo el gobierno, sino la oposición y cada individuo tenemos un papel que jugar y responsabilidades que asumir. Animo a todos a hacerlo en lo referente a la justa causa saharaui.

