La subida del nivel del mar generará un 'roto' millonario en las arcas de Canarias

El paraíso de sol y playa que ha erigido el modelo económico del Archipiélago dejará de ser el mismo en apenas seis años. El cambio climático y la erosión natural de la costa están convirtiendo al mayor reclamo turístico de las Islas en una fuente de riesgo e incertidumbre para la población. Canarias perderá entre la mitad y hasta el 80% de sus playas a finales de siglo, pero las primeras consecuencias de ese progresivo deterioro son ya palpables. Las consecuencias van más allá de perder un lugar para refrescarse, un patrimonio cultural y paisajístico o la biodiversidad única de sus alrededores. La desaparición, parcial o total, de las emblemáticas playas isleñas pondrá en riesgo la vida en la costa, el modelo turístico y la viabilidad de algunas infraestructuras claves para el bienestar del Archipiélago, lo que en los próximos 76 años supondrá un roto en las arcas públicas de hasta 5.000 millones de euros, es decir, el 11% del PIB canario.

La subida del nivel del mar y sus impactos directos (como las tormentas marítimas) a menudo han sido utilizados para alertar a la población de las consecuencias de un rápido cambio climático. Siendo una de las consecuencias más fáciles de explicar y más llamativa del calentamiento global, no es de extrañar que haya acaparado boletines informativos, imágenes catastrofístas o incluso se haya convertido en la premisa de algunas películas de desastres.

Pero la crecida del mar no forma parte ya de una ensoñación colectiva que permite poner cara a un temido -pero lejano- cambio climático. El mar lleva ya varias décadas recuperando su espacio en todo el planeta y Canarias no es una excepción. En los últimos 30 años el Archipiélago ha perdido entre cinco y diez centímetros de costa. Una cifra que si bien pudiera parecer insignificante, preocupa por lo rápido que está sucediendo.

Archivo - Playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria / CEDIDO/AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un reciente estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha constatado que en los últimos años el mar ha empezado a engullir tierra más rápido. «Desde 1990 ha crecido el doble de lo que lo hacía antes, lo que pone de manifiesto que el proceso se está acelerando», advierte el doctor en Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Aridane González. El análisis de las series temporales de los últimos 30 años muestra que el nivel del mar aumentó a un ritmo de 1,6 milímetros por año desde 1948 hasta 2019 mientras que, desde ese año, el ritmo al que se incrementa el nivel del mar es de 2,8 milímetros, casi el doble. «La aceleración de la velocidad a la que sube el nivel del mar refleja que la amenaza actual que representa el cambio climático, lejos de estar en vías de solución, se está agravando», aseguró Manuel Vargas, físico del Centro Oceanográfico de Málaga del IEO-CSIC y autor del trabajo en un comunicado de prensa.

Ese acelerón se consolidará en apenas seis años en una afección a prácticamente los 1.500 kilómetros de costa de Canarias. Según Greenpeace, en cuestión de seis años todas las Islas, a excepción de Tenerife, verán afectado su litoral. Según un reciente informe de esta organización, titulado Crisis a toda costa 2024: análisis de la situación del litoral ante de los riesgos de la emergencia climática, algunos de los puntos de costa más emblemáticos que podrían ir desapareciendo progresivamente son Morrojable, Corralejo o Majanicho, en Fuerteventura; Maspalomas, Castillo de Romeral, Arinaga y Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria, o Acentejo, Adeje, Los Cristianos y El Médano, en Tenerife.

¿Qué ha ocasionado ese rápido crecimiento? Los expertos sostienen que ver con el progresivo calentamiento de la Tierra debido a la emisión sin freno de gases de efecto invernadero, como el CO2. Este pasado 2023 -que se ha ganado la consideración del más cálido de la historia-, los termómetros en tierra y en mar reventaron todos los pronósticos. Un hito que para los expertos puede haber sido ocasionado por una combinación entre el cambio climático y la aparición del fenómeno de El Niño en el Pacífico que, además, pudo haberse retroalimentado del propio calentamiento global. Como recuerda González, «el nivel del mar aumenta por la entrada de agua dulce (derretimiento), pero también porque las moléculas se dilatan al incrementarse la temperatura». Esta es el motivo por el que, a su juicio, ante un aumento de temperatura más pronunciado, el crecimiento del nivel del mar también se acelera.

En todo el planeta los termómetros marinos han aumentado al menos un grado por encima del periodo preindustrial. Algo de lo que tampoco se libró el oceano isleño. De hecho, el mar canario vivió una ola de calor sin precedentes que duró más de un año. Ese aumento llevó al océano a marcar temperaturas de hasta 27 grados en algunos puntos del Archipiélago -la temperatura máxima no suele pasar de los 24 grados-. Este verano la temperatura del océano canario se encuentra por debajo de los máximos alcanzados durante el verano del año 2023, pero está muy por encima de la de otros años para la época (23,5 grados).

«El problema ya está aquí»

A todas luces, estos cambios rápidos que muestra el mar corroboran que «el problema ya está aquí», tal y como sentencia la bióloga especializada en Zoología de la Universidad Complutense de Madrid y responsable del área de Respuesta Rápida de Greenpeace España, Maria José Caballero. «Ya no llegamos a anticiparnos, pero las soluciones tienen que ponerse en marcha con urgencia», destaca en un comunicado de la ONG. La organización insiste en descartar «viejas y costosas soluciones» como la reposición de arena o la reconstrucción de paseos martítimos.

En este sentido se manifiesta un reciente estudio publicado en Nature Communications que indica que la adaptación del litoral requiere poner en marcha soluciones realistas. Dicho estudio concluye que los daños al litoral serán un 50% superiores si no se contempla los daños por la erosión, mientras que proteger y conservar las playas supondría un beneficio 150 veces superior que dejar que sigan deteriorándose.

Archivo - Playa del Médano / CEDIDA - Archivo

Canarias es consciente de problema que se le viene encima y así lo deja constatado en el documento Pima Adapta Costas: Evaluación del riesgo frente al cambio climático en las costas Canarias, elaborado por técnicos de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias durante la legislatura pasada. En dicho documento se pone de manifiesto que Canarias cuenta con varios factores que la hacen más vulnerable a estos cambios en el nivel del mar. «Gracias al esfuerzo de muchos investigadores se ha podido medir el nivel de aumento del nivel del mar, se han hecho proyecciones y se han evaluado las zonas e infraestructura que hay que atender con mayor prioridad», destaca Gonzalez en relación a este documento.

Canarias es un territorio vulnerable porque su pequeño tamaño, su fragmentación, su aislamiento, su alta densidad poblacional, sus ecosistemas únicos en el mundo y su altísima dependencia del turismo. Modelo económico que es puesto en tela de juicio en el informe de Greenpeace, que recuerda que Canarias ha sido «la chispa» de las protestas contra la turistificación en toda España, haciendo alusión a las manifestaciones del 20 de abril bajo la premisa de Canarias se agota. No obstante, la misma ONG insiste, al igual que los organismos convocantes en el momento, en que no se debe culpar al turista, sino que los Gobiernos deben avanzar hacia «un modelo resiliente, que contribuya a la regeneración de ecosistemas, la reducción del uso de recursos y la distribución equitativa de los beneficios sociales y económicos».

«Este estudio ya dejan entrever algunas de las medidas de adaptación más urgentes», reseña González. Como recuerda el investigador, la subida del nivel del mar no solo afectará a playas, sino también en carreteras, aeropuertos, desaladoras y depuradoras cercanas a la costa, ya que «son esenciales para la vida diaria». Razón por la cual, esta pérdida de terreno obligará también a movilizar a parte de la población para evitar que vivan entre constantes inundaciones.

Migración masiva

Las islas capitalinas serán las más afectadas por esta migración masiva de población. En Tenerife, el municipio de Arona será el más afectado por la entrada del agua hacia el núcleo urbano, mientras que en Gran Canaria, la zona más problemática será la propia capital. Los cambios en la costa, asociados a la inundación permanente por la subida del nivel medio del mar no afectará a una gran parte del territorio, pero allí donde lo haga tendrá unas consecuencias «muy significativas», tal y como admite Transición Ecológica. No en vano, se estima que miles de personas tendrán que ser reubicadas en otras zonas de las Islas. «Se calcula que en el conjunto de Canarias unas 500 personas pueden verse obligadas a reubicarse en el peor escenario de 2050 y más de 5.000 en el peor escenario de 2100», indicen los firmantes del documento.

Cuando la costa sea azotada por una tormenta marítima la situación se agravará. Según el estudio elaborado por Transición Ecológica, en un escenario en el que Canarias sufriera un temporal de mar de los que suceden cada 500 años habría que movilizar a más de 22.500 personas en 2050 y alrededor de 45.000 a final de siglo. «Las inundaciones episódicas afectarán a más población, aunque dependerá de la magnitud del fenómeno extremo», advierten los expertos que han elaborado este documento. Las inundaciones debido a estos embates de mar podrán poner en riesgo a un 1% de la población en 2050 y al 2% en 2100.

En Canarias también preocupa el número de infraestructuras que serán afectadas, dado lo cerca que se encuentran muchas de ellas (como carreteras, centrales térmicas, puertos y aeropuertos) de la costa. La estabilidad de los diques y los puertos se verán gravemente afectados por el aumento del oleaje y, además, muchos de los aeropuertos que se encuentran a ras de costa y que podrían sufrir problemas de operatividad. En Gran Canaria las infraestructuras más perjudicadas -en todos los escenarios climáticos descritos para el futuro de las Islas- serán la carretera GC-500, en playa del Águila; los aerogeneradores que se encuentran en la desembocadura del barranco de Tirajana, la carretera GC-141 en el Draguillo, la carretera de acceso al muelle de La Aldea o la Avenida Marítima de Las Palmas.

En Tenerife destacan varias carreteras, la mayoría de acceso a playas, o que, debido a su exposición al mar, ya muestran problemas cada cierto tiempo, como la de Garachico. Sin embargo, la Consejería de Transición Ecológica también pone en el punto de mira algunas infraestructuras vitales para dotar de energía a la población como la central térmica de Caletillas o la refinería de petróleo de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife. No descarta, asimismo, inundaciones en algunos tramos de la TF-1.

¿Cómo se afronta la pérdida?

Para Aridane González hay muchas opciones a la hora de implementar medidas de adaptación. «La solución puede estar en acciones tan simples como renaturalizar algunas zonas hasta llevar a cabo obras grandes como la construcción de diques, o acciones de mayor calado, como reubicar ciertos núcleos urbanos», indica. Greenpeace, por su parte, apuesta por impedir la construcción de infraestructuras y urbanizaciones que funcionan como barreras artificiales que impiden que la arena se deposite en las playas, revisar los deslindes que determinan el dominio público marítimo-terrestres, alcanzar acuerdos de reubicación y demolición en zonas afectadas por el retroceso de la costa o poner en marcha una estrategia de compra pública de terrenos para su naturalización y conservación.

González no olvida tampoco la mitigación. «Es importante que nuestro día a día no esté ligado a la quema de combustibles fósiles», recuerda. No en vano, en Canarias se queman el equivalente a unos 100.000 barriles de petróleo al día. Por lo tanto, también se necesita que el Archipiélago haga, en paralelo, una transición hacia las energías más limpias.

