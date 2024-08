Verano sin vacaciones para cuatro de cada diez familias de Canarias

«Quiero irme a un hotel, no a limpiarlo, sino a disfrutarlo». Para muchos agosto es sinónimo de vacaciones, pero para María Noemí García es otro mes más. No preparará maletas, no comprará billetes ni buscará alojamiento porque no se irá a ninguna parte. No se lo puede permitir. A sus 46 años todavía no sabe lo que es darse una escapada. Forma parte de las 340.000 familias de las Islas que no pueden tener ni siquiera una semana de vacaciones al año. Para cuatro de cada diez hogares del Archipiélago quedarse en casa es lo normal durante el verano.

García apunta que no poder tener unos días de descanso la entristece, pero asegura que «no llego a final de mes como para pensar en eso». Esta madre de tres hijos, dos ya emancipadas y uno que todavía vive con ella, de pequeña nunca pensó que no podría veranear cada año. Fue madre soltera, luego se casó con 28 años para divorciarse después. Ahora su nueva pareja también tiene un hijo pequeño y los cuatro sobreviven con los 480 euros que percibe del Ingreso Mínimo Vital. «Con eso hay que pagar todo, luz, agua, comida y los gastos de los niños», explica. Por eso, además vende prendas de ropa por las casas y hace cualquier cosa para sacarse un dinerillo. Su pareja es venezolano, pero no tiene permiso de residencia. «No puede trabajar porque no tiene papeles, pero es ingeniero y arregla aparatos cuando alguien lo necesita para ayudarme», explica.

Con este panorama, de nuevo, su mes de agosto lo pasará en casa y como mucho irá a bañarse a la playa cuando pueda. «Ves algo bueno que tiene Canarias respecto a otras comunidades, la playa está cerca y es de lo poco que es gratis», bromea. Aunque puntualiza que por remojarse no te cobran, pero sí hay que invertir en la guagua o la gasolina del coche para ir hasta allí y si vas con niños «es muy difícil que no te pidan un refresco o un helado», lamenta. Por eso, va siempre con todo a cuestas.

García cuenta que cuando sus hijas eran pequeñas «lloraban mucho porque no podíamos irnos de vacaciones» pero ella intentaba hacer otras actividades en casa. «Me he sentado a comer en un restaurante con mis hijas dos veces en toda mi vida, no he podido lograr muchas metas, pero a ellas sí les he dado estudios y una educación», valora orgullosa.

Muchas familias han dedicado sus ahorros a compensar la subida de la cesta de la compra

Ni siquiera tiene fe en poder irse de vacaciones cuando sea más mayor a través del Imserso. «Aunque la gente diga que es muy barato al menos son 400 euros, es demasiado para mí». ¿Sus vacaciones soñadas? «Irme unos días a un hotel para saber qué es lo que se siente».

Las vacaciones soñadas de Josefa Pérez serían pasar unos días a Barcelona para ver a su tío al que hace años que no ve. «Pasar unos días de vacaciones allí con él, pero no se puede», lamenta. A sus 56 años vive con una pensión de incapacidad que no llega a los 500 euros. Su hijo la ayuda «pero acaba de ser padre y su sueldo tiene que destinarlo a sus cosas».

Debido a su enfermedad debe hacer una dieta muy estricta que le encarece mucho la cesta de la compra. «He notado el incremento en el supermercado al máximo, si la comida normal ha subido imagínate la que es para personas con intolerancias como yo que no pueden comer cualquier cosa, una bolsa pequeña ya son 50 euros», apunta.

Por eso, como cada año pasará las vacaciones en casa con la playa como plato de consolación. «No tengo dinero ni para pagar la comida como para pensar en irme unos días a un hotel», se resigna. Pero ella no pierde la esperanza y espera algún día poder salir a pasar unos días. «Eso es lo último que se pierde, pero las cosas están cada vez más difíciles».

Josefa Pérez. / E.D.

En Canarias un 39,8% de los hogares no pueden permitirse una semana de vacaciones al año. Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una tasa que es superior a la de la media nacional que se sitúa en el 32,5%, pero es que además es la cuarta más alta de todo el Estado. Solo en Andalucía, Extremadura y Murcia un mayor porcentaje de familias no disponen de los ahorros necesarios para salir de casa y descansar al menos una semana al año. Esta es una de las variables que la encuesta utiliza para valorar la carencia material en los hogares del país, para determinar así su riesgo de vulnerabilidad. Junto a la imposibilidad de disponer de vacaciones también se analizan aspectos como no poder permitirse comer carne o pescado al menos una vez cada dos días, tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, tener retrasos en el pago de las facturas de la casa o no poder permitirse tener un coche.

Y aunque Canarias ese 39,8% de los hogares que no puede irse de vacaciones no es el porcentaje más alto de todo el registro –en 2004 alcanzó a casi el 60% de las familias– lo cierto es que sí que ha subido respecto a años anteriores. ¿El motivo? La crisis inflacionista que ha dejado tiritando la cuenta corriente de muchos isleños. Y por eso, aquellos que hasta ahora iban justos, pero sí podían irse de viaje o al menos reservar unos días en un apartamento u hotel, ahora ya no pueden hacerlo. Ese dinero extra que antes dedicaban a este impasse, este año lo deben utilizar para pagar la subida de la factura de la electricidad, los combustibles o muy notablemente, la del supermercado.

El 61,8% de los hogares del Archipiélago admite tener alguna dificultad para llegar a final de mes. Y no es para menos si se analizan las subidas que han experimentado en el último año aspectos básicos para cualquier familia. El avance de los tipos de interés ha encarecido las hipotecas, un gasto fijo para muchos hogares que ha subido de media hasta 8.000 euros en dos años. Pero quienes viven de alquiler no han corrido mejor suerte. Un 13% subieron los arrendamientos en el Archipiélago el año pasado y muchos de los que hayan tenido que cambiar de casa no lo habrán tenido nada fácil para encontrar una que pudieran pagar.

Hoteles, billetes de avión o alquileres de coches están ahora mucho más caros que años anteriores

Por otro lado, el coste de la cesta de la compra no ha dejado de subir. Al 4,4% que se incrementaron los alimentos en el mes de junio en Canarias hay que sumarle las vertiginosas alzas de los meses anteriores y que han disparado los tickets hasta cifras desorbitadas. Y de hecho, algunos de los productos que más se han incrementado son básicos en cualquier despensa. Leche, aceite, huevos o frutas y verduras cuestan ahora mucho más que antes.

Las familias también deben pagar más por la electricidad, los combustibles, las pequeñas reparaciones de la casa así como por los gastos escolares. Un suma y sigue que para muchos ha significado desterrar las vacaciones de la ecuación.

De hecho, la crisis inflacionista ha dejado sin viajes ni hoteles a casi 12.000 familias de las Islas. Hogares que el año anterior sí pudieron disfrutar de unos días de descanso fuera de casa, pero que este han tenido que guardar las maletas para una próxima ocasión.

Y si los gastos mensuales no han terminado de disuadir a las familias con problemas económicos lo habrá hecho la importante subida que han experimentado los precios de las vacaciones. Las de este año presumen de ser las más caras de la historia. Y no es para menos. Los paquetes turísticos cuestan ahora un 10% más que hace un año y los billetes de avión un 8% más que a principios de 2024.

Pero quedarse en las Islas y disfrutar al menos de unos días en algún alojamiento situado en las zonas turísticas tampoco es una opción para muchos. En mayo la tarifa media de una habitación de hotel en el Archipiélago rondó los 112, mucho más alto será en agosto. Se han encarecido un 6% desde el año pasado y los precios están más altos que nunca. Alquilar una vivienda vacacional también queda descartado con una subida del 10% y 119 por noche de media. Precios que no están al alcance de todos los bolsillos y que provocan que un gran porcentaje de canarios no puedan acceder a ellos.

Todo esto en un momento en el que a golpe de clic se tiene acceso a lo que parecen las vacaciones idílicas de muchos conocidos a través de las redes sociales. Una situación que puede acabar afectando a la salud mental, sobre todo de los más jóvenes.

Y es que aunque no tener vacaciones pueda parecer un tema trivial, realmente no lo es. Son varios los estudios que determinan los beneficios que las vacaciones aportan a la salud de las personas. Tomarse unas semanas de descanso al año es vital para mantener un buen estado físico y mental y cambiar de ambiente durante unos días también aporta multitud de beneficios. En el caso de los menores se vuelve todavía más importante, ya que disfrutar de unas vacaciones en familia contribuye a su correcto desarrollo emocional y fomenta las habilidades sociales y el tiempo de calidad con sus padres.

Por eso, algunos ayuntamientos y entidades sociales ponen a disposición de las familias más vulnerables recursos para que los niños puedan disfrutar de actividades diferentes durante el verano. Uno de ellos son los campamentos de verano, como el que desarrolla el Ayuntamiento de La Laguna, que ha dado la oportunidad a 30 menores del municipio de disfrutar de una semana fuera de casa.

Un respiro para ellos y también para sus familias, que al menos puede aportarles algo de desconexión. Pero para otros muchos niños y adultos con pocos recursos esto no es posible y este año volverán a vivir un verano en casa, con la misma rutina y horarios, que casi convierte el divertido agosto en el amargo septiembre.

Sin viajes para las madres solas Las familias monoparentales –entre las que hay una gran mayoría de madres solas a cargo de sus hijos menores– tienen todavía más complicado poder salir de vacaciones al menos una semana al año. Los hogares en los que un adulto convive con al menos un niño son las que más aseguran que no pueden permitirse viajar. Hasta un 50,8% a nivel nacional admite que no saldrá de casa para descansar unos días. En los casos en los que hay dos adultos y al menos un menor dependiente el porcentaje es también bastante alto. Un 29% reconoce que no se va de vacaciones. Un 34% de los hogares en los que vive solo un adulto también tienen problemas para disfrutar de unas vacaciones. ¿Los que más se lo pueden permitir? Las familias compuestas por dos adultos solos sin menores ni dependientes a su cargo. | D.G.

