Fiasco del teletrabajo en su primer año en la Administración autonómica canaria

Pasado un año de la entrada en vigor del decreto del teletrabajo en la Administración autonómica su aplicación ha tenido múltiples obstáculos y problemas, hasta el punto de que la gran mayoría de las solicitudes de los empleados públicos para trabajar a distancia dos o tres días a la semana se desestiman o se revierten al poco tiempo. Los principales motivos que alega la Administración para denegar más de un día de teletrabajo son de tipo organizativo por la falta de una planificación estratégica, de dirección por objetivos o planes personales de trabajo que deben evaluar los jefes de sección y de servicio y no lo hacen. El balance un año después es decepcionante en la implantación de esta modalidad tal y como está recogida en el decreto, ya que más del 80% de las solicitudes para ampliar los días caen en saco roto.

La Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas ultima un informe sobre el desarrollo del decreto en este año que se dará a conocer previsiblemente en septiembre. Desde que entró el actual equipo del departamento se ha puesto en duda la eficacia del decreto –aprobado en mayo de 2023 poco antes de las elecciones autonómicas– debido a los múltiples problemas que han puesto los centros directivos para aplicar más de un día de teletrabajo a la semana, porque la organización actual de la mayoría de los departamentos no está adaptada para controlar el trabajo y el rendimiento de los empleados que ejerzan su labor fuera de la oficina.

Aunque el decreto entró en vigor en mayo de 2023 no fue hasta febrero de 2024 cuando se constituyó la comisión de seguimiento para su aplicación y desarrollo formada por representantes de la Dirección General de Función Pública y los sindicatos con representación en la Administración regional. Desde entonces las centrales sindicales se han quejado en varias ocasiones de los impedimentos con los que se tropiezan los empleados que quieren acogerse a los días del teletrabajo, ya que las respuestas de los centros directivos son resoluciones de denegación sin estar suficientemente motivadas.

El decreto contempla una aplicación gradual del teletrabajo: un día a la semana durante el primer semestre, dos días durante los segundos seis meses y tres días a partir del año desde la entrada en vigor. En noviembre pasado comenzó el periodo para que los interesados pudiesen solicitar formalmente dos jornadas de trabajo no presencial a la semana y fue cuando empezaron los problemas con las denegaciones generalizadas de las autorizaciones por parte de los departamentos. El tercer día de teletrabajo se podía empezar a solicitar al año de entrada en vigor del decreto, algo que prácticamente no se está autorizando por las mismas razones que los dos días, es decir, por motivos de organización interna, ausencia de una evaluación del rendimiento y porque no hay un plan adaptado para controlar el trabajo en remoto en el marco de la estructura de los departamentos autonómicos.

Exigencias y evaluación

El Ejecutivo cree que es un buen decreto por sus exigencias y mecanismos de control, aunque reconoce que no se está cumpliendo como debiera y recuerda que el teletrabajo no es un derecho, sino una forma de organización del trabajo tanto para el sector público como para el privado. Ahora lo que se busca es terminar de pulir el texto y corregirlo en el nuevo decreto ley de empleo público y en la reforma de la Ley de Función Pública que se quiere aprobar en esta legislatura.

El Gobierno ultima un informe e introduce nuevos criterios en el decreto ley de empleo público

En el nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia de empleo público se prevé que las futuras relaciones de puestos de trabajo (RPT) deberán contener un apartado relativo a si el puesto de trabajo es susceptible o no de ser desempeñado en la modalidad de trabajo en remoto, sin perjuicio de la resolución que deba dictarse autorizando dicha prestación. Se tendrá especial consideración con las mujeres víctimas de violencia de género, que tendrán un tratamiento especial en esta modalidad de organización del trabajo. Además, en el desarrollo que se prevé de la evaluación del desempeño el trabajo en remoto tendrá los mismos controles que la labor en la oficina y se determinará si se cambian o no los controles que contiene el decreto actual, que son tan exhaustivos que los centros directivos deniegan en la mayoría de las solicitudes cuando se refieren a más de un día a la semana.

Una de las principales quejas de los sindicatos es que hay organismos concretos que no aplican el teletrabajo por sistema y todos los empleados trabajan presencialmente como es el caso de la Agencia Tributaria Canaria –la dirección alega problemas de seguridad– o el Servicio Canario de Empleo. En estos casos influye también las fuertes críticas lanzadas desde los empresarios y algunos sectores de la población, que cuestionan la falta de funcionarios en sus puestos.

Preguntas destacadas ¿A cuántos empleados afecta el teletrabajo? Cuando se aprobó el decreto el pacto de las flores destacó entonces que se trata de una prestación «extraordinaria» de la que se beneficiaban unos 3.500 funcionarios (la Comunidad Autónoma cuenta con más de 70.000 efectivos) e incidió en que la actividad ordinaria continuaba siendo la presencial. ¿Qué puestos no pueden trabajar a distancia? El texto, que establece los requisitos y conocimientos necesarios para acceder a esta modalidad, excluye al personal de la Administración de Justicia, de Sanidad, de Educación, de centros sociosanitarios o de la Policía Canaria y de las entidades públicas empresariales. ¿Se puede solicitar más de una vez? Los sindicatos animan a los empleados públicos a que vuelvan a solicitar el trabajo en remoto de dos o tres días aunque se les haya denegado e incluso se pueden recurrir las resoluciones.

