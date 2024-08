«Luchamos para recuperar nuestra libertad y democracia»

El paseo de Las Canteras se tiñó ayer de amarillo, azul y rojo, los colores de la bandera venezolana. Más de un millar de personas –1.600 según los organizadores– salieron a las calles de las Islas, por tercera vez en las últimas semanas, para protestar contra los resultados de las elecciones presidenciales y exigir la publicación de las actas que sirva para demostrar la victoria de Nicolás Maduro frente a Edmundo González.

Canarios y venezolanos compartieron ayer una marcha pacífica que partió de la Puntilla y acabó en el auditorio Alfredo Kraus con un objetivo claro: «gritar al mundo que los venezolanos no se rinden». «Luchamos para recuperar lo que nos pertenece, nuestra libertad y nuestra democracia», apuntó ayer uno de los coordinadores de la concentración, Roviro Antonio Rangel , justo antes de empezar a caminar.

La oposición a Maduro tomó ayer las calles, no solo en las Islas, fue una convocatoria a nivel mundial. En la capital grancanaria Marlene Borregales no quiso perderse la concentración y acudió con sus amigas. Sin soltar una pancarta con el lema «Aquí no habrá reparto de poder ni nuevas elecciones», reconoció que los familiares que viven en Venezuela «lo están pasando fatal». «Mi marido se pasó ayer ocho horas sin luz», apuntó.

«Tengo esperanza. Esta vez es diferente al resto, la comunidad internacional está involucrada» Marlene Borregales — Venezolana

Borregales se mostró esperanzada. «Esta vez es diferente, hay más apoyo de la comunidad internacional, todo el mundo está involucrado y solo queremos que este señor se vaya», reconoció. La venezolana coincidió con su amiga Fami Rojas, cuando está planteó su miedo a acabar como Cuba. «No queremos que nos pase como los cubanos que llevan 60 años y ya el pueblo está destruido. Nosotros no podemos esperar más, ya llevamos 25 años en esta dictadura», lamentó Rojas.

A la conversación de las dos mujeres se unió una tercera, Olvido Lucena, que vestida de arriba a abajo con los colores de su país reclamó «más acciones» por parte de la clase política internacional. «Nos falta que se mojen más, no solo valen las palabras, ahora hacen falta acciones», añadió.

Manifestaciones de venezolanos por el paseo de Las Canteras / Andrés Cruz

Las banderas, los carteles y la música acompañaron a los manifestantes que justo antes de salir cantaron el himno nacional con la mano en el corazón. «Compostura y utilizar el lenguaje adecuado» fueran las indicaciones que dieron los organizadores antes de salir.

Tres dólares

Leonor Sosa y Julio Freire llegaron pronto a la Puntilla con la bandera de Venezuela en mano. Y aprovecharon para charlar sobre la situación que sus familiares viven al otro lado del Atlántico . «El sueldo mensual es de unos tres dólares, no pueden cubrir ni sus necesidades básicas», explicó Sosa que ya lleva viviendo en el Archipiélago diez años. Nació en las Islas y sus padres emigraron cuando era muy pequeña, las «malas condiciones» la obligaron a volver. Ahora ahorra todo lo que puede para enviárselo a los familiares que se quedaron allí, pero no pierde la esperanza. «Creo que esta vez hemos llegado más lejos que nunca y con María Corina Machado y el pueblo venezolano vamos a conseguir cosas», apuntó.

La canaria insistió en la importancia de que se publiquen las actas con transparencia y se quejó de la «cantidad de irregularidades» que ya se han hecho públicas en relación con el resultado electoral. «Maduro dice haber ganado el bingo y no quiere mostrar el cartón y no podemos permitirlo», subrayó Sosa.

La Provincia

Freire lleva cinco años sin ver a su mujer. Estuvo trabajando con el político Henrique Capriles y conoció de primera mano la fuerza de la represión. «Tuve que irme, a mí me están buscando», reconoce. «Cuando estás en política y ves que se te tiran encima, te rompen los coches y te buscas problemas, se te acaban las ganas de hacer oposición», explica.

«Tuve que irme de mi país, estuve trabajando con la oposición y me están buscando» Julio Freire — Venezolano

Mientras Sosa y Freire recordaban a sus familiares se unió a la conversación Fernando de Paz, un leonés que lleva desde los siete años afincado en Canarias y sigue muy de cerca la situación de Venezuela. «Es la octava isla, tengo muchísimos amigos que son de allí, y me siento muy ligado al país», reconoció. «Hubo gente que no pudo votar y que han aparecido como si estuvieran votando en un sitio donde ya ni deberían estar inscritos, hay muchísimas irregularidades», afirma De Paz, quien asegura que «no es la primera vez que Maduro no gana unas elecciones».

Jóvenes y mayores se unieron junto a la playa de Las Canteras portando carteles con insultos a Maduro, pero también con mensajes de esperanza. «Sueño con regresar a ver Venezuela», fue uno de los más repetidos. Además de canarios y miembros de la comunidad venezolana en las Islas acudieron algunos políticos canarios como el primer teniente de alcalde de la Vega de San Mateo, José Juan Déniz o el diputado del Parlamento de Canarias, Carlos Ester.